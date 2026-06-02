Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đón thêm thương hiệu Trung Quốc

Sự xuất hiện của DFSK cho thấy các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược thâm nhập Việt Nam, một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng ô tô nhanh tại khu vực Đông Nam Á. Không chỉ tập trung vào xe điện, nhiều hãng còn đưa vào các dòng xe hybrid hoặc hybrid sạc điện nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Thực tế, DFSK không phải là thương hiệu hoàn toàn xa lạ với khách hàng Việt Nam. Trong nhiều năm, hãng chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực xe tải và xe thương mại. Năm 2021, một số mẫu xe du lịch của DFSK từng xuất hiện tại Việt Nam nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Thương hiệu DFSK (Dongfeng Sokon Automobile) chuẩn bị trở lại Việt Nam

Lần trở lại này được đánh giá có nhiều khác biệt khi DFSK lựa chọn phân khúc SUV gia đình đang có sức tiêu thụ ổn định và xu hướng tăng trưởng tích cực. Đây cũng là phân khúc được nhiều hãng xe Trung Quốc ưu tiên khai thác trong thời gian gần đây.

DFSK được thành lập năm 2003 dưới hình thức liên doanh giữa Tập đoàn Dongfeng và hãng Seres. Đến năm 2020, Seres hoàn tất việc mua lại phần vốn góp của đối tác và nắm quyền kiểm soát thương hiệu. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, nhiều sản phẩm của DFSK hiện được nhận diện dưới tên gọi Seres Auto.

Bên cạnh Trung Quốc, DFSK đã mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Lào. Hãng cũng xây dựng cơ sở lắp ráp tại Indonesia nhằm phục vụ thị trường khu vực.

E5 Hybrid nhiều khả năng trở thành sản phẩm mở màn

Theo các nguồn tin từ thị trường, mẫu xe đầu tiên DFSK phân phối tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ là E5 Hybrid, một mẫu SUV 7 chỗ sử dụng công nghệ hybrid sạc điện (PHEV).

Việc lựa chọn E5 Hybrid cho thấy DFSK muốn tận dụng xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc điện. Công nghệ PHEV hiện được xem là giải pháp trung gian phù hợp với nhiều quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

DFSK E5 Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Hệ thống này tạo ra khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, đồng thời giảm mức tiêu hao nhiên liệu so với các mẫu SUV sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

E5 Hybrid sẽ là mẫu xe đầu tiên DFSK phân phối tại Việt Nam

Mẫu xe được trang bị bộ pin dung lượng 17,52 kWh, cho phép vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường khoảng 87 km. Khi kết hợp nhiên liệu và năng lượng từ pin, tổng phạm vi hoạt động có thể đạt khoảng 1.150 km.

Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, E5 Hybrid còn hỗ trợ sạc AC công suất 6,6 kW với thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ. Xe cũng tích hợp tính năng V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phục vụ nhu cầu dã ngoại hoặc sử dụng trong những tình huống cần nguồn điện dự phòng.

Với kích thước dài 4.760 mm, rộng 1.865 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm, DFSK E5 Hybrid thuộc nhóm SUV cỡ C. Khi gia nhập Việt Nam, mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Thiết kế khoang lái của DFSK E5 Hybrid

Bên trong khoang lái, DFSK bố trí cấu hình 7 chỗ ngồi với ba hàng ghế, hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.

Danh mục trang bị tiện nghi bao gồm ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động có hệ thống lọc không khí, sạc điện thoại không dây, hệ thống định vị, cửa gió cho hàng ghế sau, khoang chứa đồ làm mát và dàn âm thanh 12 loa.

Ở khía cạnh an toàn, E5 Hybrid được trang bị đầy đủ các hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera quan sát 360 độ và nhiều túi khí.

Thiết kế nội thất của DFSK E5 Hybrid

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất còn được tích hợp gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo mở cửa.

Hiện DFSK chưa công bố giá bán chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại Philippines, E5 Hybrid đang được phân phối với mức giá dao động từ 1,58 đến 1,88 triệu Peso, tương đương khoảng 679–808 triệu đồng. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh khi vào Việt Nam, mẫu SUV này có thể tạo thêm áp lực cho các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C và góp phần làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ô tô Trung Quốc với những hãng xe đã có chỗ đứng trên thị trường.