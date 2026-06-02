Sáng 2/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 với chủ đề “Thị trường bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới: Khơi thông nguồn lực - Kiến tạo không gian phát triển - Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng quốc gia”.

Sự kiện thu hút 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế, pháp lý, quy hoạch, tài chính cùng đông đảo doanh nghiệp bất động sản trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

Theo Thứ trưởng, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tái khởi động sau thời gian vướng mắc pháp lý, góp phần gia tăng nguồn cung cho thị trường.

Cụ thể đã có 3.289 dự án đất đai với tổng mức đầu tư hàng triệu tỷ đồng và hơn 70.000 ha đất đã được tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai. Đồng thời, cả nước đang triển khai 781 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 720.000 căn hộ, đạt khoảng 72% mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ 5 điểm nghẽn lớn đang cản trở sự phát triển của thị trường bất động sản. Đó là sự mất cân đối cung và cầu khi nguồn cung nhà ở cao cấp dư thừa trong khi thiếu nghiêm trọng nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân; sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn; giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập; cơ chế chính sách chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc cho thuê; và hệ thống dữ liệu thị trường chưa được kết nối đồng bộ, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Toàn cảnh diễn đàn.

Để tháo gỡ các nút thắt này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho công nhân và đặc biệt là nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Nhà ở cho thuê cần trở thành trụ cột mới của thị trường

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn tại diễn đàn là giải pháp phát triển thị trường nhà ở cho thuê giá hợp lý.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản không còn là một thị trường tài sản đơn thuần, nó phải trở thành một bộ phận hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

"Thị trường bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới phải chuyển từ tư duy phát triển dựa nhiều vào gia tăng giá trị tài sản sang tư duy tạo ra giá trị sử dụng thực; từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu; từ phát triển thiếu cân đối sang phát triển hài hòa giữa các phân khúc và nhu cầu xã hội", Tiến sĩ Khôi thẳng thắn thừa nhận.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ, Luật sư Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn CEO cho rằng cần huy động đa dạng các nguồn lực từ Nhà nước, khu vực tư nhân, tổ chức tín dụng và các quỹ đầu tư dài hạn để phát triển thị trường nhà ở cho thuê một cách bền vững.

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhận định, nếu bất động sản chỉ dừng lại ở vai trò tài sản đầu cơ mà không đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế sẽ dẫn tới nguy cơ tồn kho, gia tăng nợ xấu và làm tắc nghẽn dòng vốn trong nền kinh tế. Vì vậy, phát triển nhà ở cho thuê cần được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình đô thị hóa.

Theo các chuyên gia, nhà ở cho thuê không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người lao động, người thu nhập thấp mà còn giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gia tăng sức cạnh tranh của các đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia kiến nghị cần sớm hoàn thiện khung pháp lý đối với nhà ở cho thuê, bổ sung các quy định chuyên biệt về hợp đồng thuê nhà, cơ chế quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát nhu cầu nhà ở cho thuê, bố trí quỹ đất phù hợp, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và nghiên cứu thành lập hoặc kiện toàn các quỹ nhà ở địa phương để hỗ trợ phát triển phân khúc này.

Tiến sĩ, Luật sư Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn CEO chia sẻ tại diễn đàn.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, dữ liệu thị trường và tiêu chuẩn phát triển xanh trong quá trình tái cấu trúc ngành bất động sản. Việc ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ và thúc đẩy các dự án đạt tiêu chuẩn ESG được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững, thị trường bất động sản cần được tái định vị không chỉ là nơi tích tụ tài sản mà còn là công cụ phân bổ nguồn lực hiệu quả, thúc đẩy phát triển đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực cho nền kinh tế trong giai đoạn mới.