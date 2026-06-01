UBND TP Hà Nội vừa công bố danh sách 24 dự án chậm triển khai, vi phạm quy định về đất đai và bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. Danh sách này thu hút sự chú ý khi xuất hiện nhiều dự án từng được giao quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa nhưng kéo dài nhiều năm không triển khai thực tế.

Theo phụ lục công bố kèm thông báo của UBND TP Hà Nội, nhiều dự án nằm tại khu vực trung tâm hoặc các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao như Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Ô Chợ Dừa hay các khu vực phát triển đô thị vệ tinh.

Danh sách 24 dự án “ôm” đất chậm triển khai bị chấm dứt hoạt động

Danh sách 24 dự án “ôm” đất chậm triển khai bị chấm dứt hoạt động

Một trong những dự án nổi bật nhất là công trình cao ốc Thanh niên Plaza của Công ty CP cao ốc Thanh niên Detesco, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dự án nằm tại phường Ngọc Hà, khu vực trung tâm Thủ đô với giá trị thương mại rất lớn. Tuy nhiên sau nhiều năm, dự án vẫn không được triển khai đúng tiến độ.

Cùng nằm trong nhóm “đất vàng” bị bỏ hoang còn có dự án trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại số 32 ngõ 298 Ngọc Lâm của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam. Khu đất thuộc khu vực Long Biên cũ, nơi giá bất động sản tăng mạnh trong nhiều năm gần đây nhưng dự án vẫn nằm trên giấy.

Một dự án khác gây chú ý là khách sạn 5 sao của Công ty CP VIPTOUR – TOGI tại khu vực Ba Đình. Đây từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp lưu trú cao cấp phục vụ khách du lịch và doanh nhân tại trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên sau thời gian dài, dự án không đưa vào khai thác.

Danh sách bị chấm dứt hoạt động còn xuất hiện dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ E16 (H56) – BCA của Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia Đông Dương. Việc một dự án liên quan quỹ nhà dành cho lực lượng công an bị đưa vào diện xử lý khiến dư luận quan tâm.

Ngoài ra, dự án tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng của Viện Khoa học công nghiệp Mỏ và Luyện kim tại phường Ô Chợ Dừa cũng nằm trong danh sách. Khu vực này thuộc lõi đô thị đông dân cư của Hà Nội, có giá đất cao nhưng quỹ đất vẫn bị bỏ trống nhiều năm.

Không chỉ các dự án thương mại và nhà ở, danh sách còn có nhiều dự án công nghiệp, giáo dục và dịch vụ. Có thể kể tới dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Bắc Lương Sơn, dự án cụm công nghiệp công nghệ cao Vinashin Hòa Bình, hay dự án xây dựng trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Công nghệ tại Phú Xuyên.

Theo giới chuyên gia, việc Hà Nội công khai danh sách và chấm dứt hoạt động các dự án chậm triển khai cho thấy xu hướng siết mạnh quản lý đất đai sau thời gian dài tồn tại tình trạng “ôm đất”. Nhiều doanh nghiệp được giao đất nhưng không triển khai hoặc triển khai cầm chừng để giữ quỹ đất chờ tăng giá.

Thực tế này không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất mà còn ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị, làm chậm quá trình phát triển hạ tầng và gây thất thu ngân sách. Tại nhiều khu vực, các dự án bị quây tôn nhiều năm, cỏ mọc um tùm nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Các chuyên gia cho rằng việc xử lý các dự án treo sẽ góp phần giải phóng nguồn lực đất đai và tạo cơ hội lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực tài chính tốt hơn. Tuy nhiên, để ngăn tái diễn tình trạng “ôm đất”, cần siết chặt cơ chế hậu kiểm sau giao đất, đánh giá thực chất năng lực tài chính của chủ đầu tư và tăng trách nhiệm giám sát tiến độ dự án.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn về dòng tiền và pháp lý, động thái mạnh tay của Hà Nội được xem là tín hiệu cảnh báo rõ ràng đối với các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất nhưng chậm triển khai kéo dài.