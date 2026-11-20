Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: mst.gov.vn)

Theo Quyết định, Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Bộ, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về tổ chức nhân sự, Trưởng Bộ phận Một cửa do một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm. Các Phó Trưởng Bộ phận gồm một lãnh đạo cấp phòng chuyên trách về kiểm soát thủ tục hành chính và một lãnh đạo Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ thuộc Văn phòng Bộ kiêm nhiệm. Thành viên làm việc trực tiếp gồm công chức, viên chức của Văn phòng Bộ, nhân sự do các đơn vị có thủ tục hành chính cử đến và nhân viên thuộc doanh nghiệp được ký hợp đồng dịch vụ theo quy định.

Quyết định giao Văn phòng Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Bộ phận Một cửa; tham mưu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, trình phê duyệt danh sách nhân sự; bố trí trụ sở, trang thiết bị và quản lý toàn diện hoạt động của Bộ phận. Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính có trách nhiệm cử nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả.

Đáng chú ý, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Bộ chấm dứt việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ sở Đà Nẵng và cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Các hồ sơ đã tiếp nhận tại hai cơ sở này trước ngày Quyết định có hiệu lực vẫn tiếp tục được giải quyết và trả kết quả theo quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quyết định số 4499/QĐ-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2025. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo công khai, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại địa điểm tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Việc tổ chức Bộ phận Một cửa tập trung tại Hà Nội là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và nhân lực, đồng thời tạo điều kiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ.