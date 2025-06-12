Infographics: Quy định mới về tổ chức Bộ phận Một cửa tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã

Nhân sự bộ trưởng, thứ trưởng 17 bộ, ngành sau kiện toàn bộ máyInfographics
Sau hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm một số thứ trưởng các bộ, ngành.
|Ngoại tệ
|Mua
|Bán
|Tiền mặt
|Chuyển khoản
|Ngân hàng TCB
|AUD
|16677
|16946
|17520
|CAD
|18242
|18518
|19132
|CHF
|32087
|32469
|33110
|CNY
|0
|3470
|3830
|EUR
|29906
|30179
|31201
|GBP
|34048
|34438
|35370
|HKD
|0
|3260
|3462
|JPY
|162
|166
|172
|KRW
|0
|16
|18
|NZD
|0
|14765
|15349
|SGD
|19778
|20060
|20580
|THB
|733
|797
|850
|USD (1,2)
|26110
|0
|0
|USD (5,10,20)
|26152
|0
|0
|USD (50,100)
|26180
|26200
|26409
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|Ngoại tệ
|Mua
|Bán
|Tiền mặt
|Chuyển khoản
|Ngân hàng BIDV
|USD
|26,189
|26,189
|26,409
|USD(1-2-5)
|25,142
|-
|-
|USD(10-20)
|25,142
|-
|-
|EUR
|30,203
|30,227
|31,371
|JPY
|166.03
|166.33
|173.26
|GBP
|34,586
|34,680
|35,504
|AUD
|16,989
|17,050
|17,492
|CAD
|18,499
|18,558
|19,086
|CHF
|32,522
|32,623
|33,305
|SGD
|19,964
|20,026
|20,650
|CNY
|-
|3,678
|3,775
|HKD
|3,340
|3,350
|3,433
|KRW
|16.68
|17.39
|18.67
|THB
|782.87
|792.54
|843.84
|NZD
|14,821
|14,959
|15,306
|SEK
|-
|2,741
|2,821
|DKK
|-
|4,040
|4,156
|NOK
|-
|2,551
|2,626
|LAK
|-
|0.93
|1.28
|MYR
|5,984.84
|-
|6,712.87
|TWD
|761.84
|-
|916.66
|SAR
|-
|6,932.91
|7,257.22
|KWD
|-
|83,900
|88,719
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|Ngoại tệ
|Mua
|Bán
|Tiền mặt
|Chuyển khoản
|Ngân hàng Agribank
|USD
|26,185
|26,189
|26,409
|EUR
|30,017
|30,138
|31,308
|GBP
|34,312
|34,450
|35,463
|HKD
|3,323
|3,336
|3,447
|CHF
|32,256
|32,386
|33,322
|JPY
|165.19
|165.85
|173.01
|AUD
|16,882
|16,950
|17,508
|SGD
|20,001
|20,081
|20,650
|THB
|796
|799
|836
|CAD
|18,450
|18,524
|19,083
|NZD
|14,814
|15,342
|KRW
|17.28
|18.90
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|Ngoại tệ
|Mua
|Bán
|Tiền mặt
|Chuyển khoản
|Ngân hàng Sacombank
|USD
|25947
|25947
|26409
|AUD
|16856
|16956
|17882
|CAD
|18422
|18522
|19536
|CHF
|32334
|32364
|33938
|CNY
|0
|3688.4
|0
|CZK
|0
|1206
|0
|DKK
|0
|4080
|0
|EUR
|30083
|30113
|31836
|GBP
|34343
|34393
|36161
|HKD
|0
|3390
|0
|JPY
|165.15
|165.65
|176.17
|KHR
|0
|6.097
|0
|KRW
|0
|17.5
|0
|LAK
|0
|1.1805
|0
|MYR
|0
|6520
|0
|NOK
|0
|2595
|0
|NZD
|0
|14873
|0
|PHP
|0
|417
|0
|SEK
|0
|2780
|0
|SGD
|19931
|20061
|20792
|THB
|0
|762.8
|0
|TWD
|0
|840
|0
|SJC 9999
|15140000
|15140000
|15340000
|SBJ
|13000000
|13000000
|15340000
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|Ngoại tệ
|Mua
|Bán
|Tiền mặt
|Chuyển khoản
|Ngân hàng OCB
|USD100
|26,200
|26,250
|26,409
|USD20
|26,200
|26,250
|26,409
|USD1
|26,200
|26,250
|26,409
|AUD
|16,906
|17,006
|18,126
|EUR
|30,271
|30,271
|31,388
|CAD
|18,386
|18,486
|19,800
|SGD
|20,019
|20,169
|20,769
|JPY
|165.84
|167.34
|171.5
|GBP
|34,524
|34,674
|35,451
|XAU
|15,138,000
|0
|15,342,000
|CNY
|0
|3,574
|0
|THB
|0
|798
|0
|CHF
|0
|0
|0
|KRW
|0
|0
|0
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|PNJ
|Giá mua
|Giá bán
|TPHCM - PNJ
|149,400
|152,400
|Hà Nội - PNJ
|149,400
|152,400
|Đà Nẵng - PNJ
|149,400
|152,400
|Miền Tây - PNJ
|149,400
|152,400
|Tây Nguyên - PNJ
|149,400
|152,400
|Đông Nam Bộ - PNJ
|149,400
|152,400
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|AJC
|Giá mua
|Giá bán
|Miếng SJC Hà Nội
|15,140
|15,340
|Miếng SJC Nghệ An
|15,140
|15,340
|Miếng SJC Thái Bình
|15,140
|15,340
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|14,980
|15,280
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|14,980
|15,280
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|14,980
|15,280
|NL 99.99
|14,160
|Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình
|14,160
|Trang sức 99.9
|14,570
|15,170
|Trang sức 99.99
|14,580
|15,180
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00
|SJC
|Giá mua
|Giá bán
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,514
|15,342
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,514
|15,343
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|149
|1,515
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|149
|1,516
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,475
|1,505
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|14,451
|14,901
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,536
|113,036
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|95
|1,025
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,464
|91,964
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|804
|879
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,415
|62,915
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Cập nhật: 28/11/2025 06:00