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Hà Nội dự kiến thu hồi hàng nghìn ha đất giai đoạn 2026–2030

Thế Kiên

Thế Kiên

22:33 | 22/05/2026
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Hà Nội đang xây dựng danh mục hàng loạt dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030 với quy mô trải rộng từ giao thông, trường học, hồ điều hòa đến hạ tầng dịch vụ. Kế hoạch này mở ra dư địa phát triển đô thị nhưng cũng đặt ra áp lực lớn về giải phóng mặt bằng và bảo đảm quyền lợi người dân.
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Hà Nội công bố danh mục thu hồi đất 2026–2030
Hà Nội công bố danh mục thu hồi đất 2026–2030

Hà Nội chuẩn bị quỹ đất lớn cho hạ tầng và đô thị

UBND TP Hà Nội đang xây dựng danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách có thu hồi đất trong giai đoạn 2026–2030 với quy mô rất lớn, trải rộng ở nhiều địa phương từ Hoài Đức, Ba Đình đến Ba Vì. Danh mục này bao gồm hàng trăm dự án giao thông, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hồ điều hòa và công trình công cộng.

Trong nhóm địa phương có số lượng dự án dày đặc, khu vực Hoài Đức xuất hiện nhiều công trình giao thông và đô thị lớn. Đáng chú ý có dự án đường Vành đai 3.5 đoạn Km0+000 đến Km0+600, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long, cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên khu vực.

Ngoài giao thông, Hà Nội cũng dành quỹ đất lớn cho hệ thống trường học và hạ tầng xã hội. Tại Hoài Đức, nhiều dự án trường học mới được đưa vào danh mục như xây dựng trường THCS Đông La 2, THCS An Khánh 2, trường Tiểu học An Khánh 3, trường mầm non Vân Côn C.

Một số dự án hạ tầng quy mô lớn cũng xuất hiện trong danh mục như hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 với diện tích gần 24 ha và hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 hơn 5,6 ha.

Áp lực giải phóng mặt bằng sẽ gia tăng

Việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng trong giai đoạn 2026–2030 được dự báo sẽ tạo áp lực lớn lên công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực ven đô.

Trong danh mục công bố, riêng dự án phục vụ đường Vành đai 4 đoạn qua Hoài Đức đã có diện tích thu hồi đất hơn 112 ha. Bên cạnh đó là nhiều dự án mở rộng đường, chỉnh trang hạ tầng và phát triển khu dịch vụ tại các xã đang trong lộ trình đô thị hóa mạnh.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, giải phóng mặt bằng luôn là điểm nghẽn lớn nhất của các dự án đầu tư công tại Hà Nội. Các vấn đề thường phát sinh gồm chênh lệch giá bồi thường, thay đổi quy hoạch, tranh chấp nguồn gốc đất và chậm tái định cư.

Một chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định, khi số lượng dự án tăng nhanh trong cùng một giai đoạn, áp lực lên chính quyền cơ sở sẽ rất lớn. Nếu thiếu minh bạch về thông tin quy hoạch hoặc chậm công khai phương án bồi thường, nguy cơ phát sinh khiếu kiện là khó tránh khỏi.

Theo vị chuyên gia này, điều quan trọng không chỉ là tốc độ thu hồi đất mà còn là khả năng tạo đồng thuận xã hội. Người dân cần được tiếp cận thông tin sớm, hiểu rõ lợi ích công cộng của dự án và có cơ chế bảo đảm sinh kế sau thu hồi đất.

Hạ tầng đi trước để mở rộng không gian phát triển

Ở góc độ quy hoạch, danh mục dự án cho thấy Hà Nội đang tiếp tục chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía Tây và vùng ven.

Nhiều dự án tại Hoài Đức tập trung vào kết nối giao thông với Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3.5 và các trục liên khu vực. Đây là khu vực đang được định hướng trở thành đô thị phát triển mạnh trong giai đoạn tới.

Trong khi đó, tại Ba Vì, danh mục dự án cho thấy xu hướng đầu tư vào hạ tầng giao thông, cấp nước sạch, du lịch văn hóa và công trình cộng đồng. Nổi bật có dự án tuyến đường vành đai chân núi Ba Vì giai đoạn 1 với diện tích khoảng 52 ha và dự án mở rộng khuôn viên Đền Hạ hơn 17 ha.

Giới chuyên gia cho rằng việc ưu tiên quỹ đất cho hạ tầng công cộng có thể giúp giảm áp lực cho khu vực nội đô. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai và khả năng kết nối đồng bộ giữa giao thông, dịch vụ công và phát triển dân cư.

Bài toán lớn là cân bằng giữa phát triển và quyền lợi người dân

Kế hoạch thu hồi đất quy mô lớn luôn đi kèm bài toán cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh giá đất vùng ven Hà Nội liên tục biến động, thông tin về quy hoạch và dự án hạ tầng thường tạo ra các đợt sốt đất cục bộ. Điều này khiến công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và xác lập giá bồi thường trở nên phức tạp hơn.

Một cán bộ trong lĩnh vực quản lý đất đai cho rằng giai đoạn 2026–2030 sẽ là thời kỳ Hà Nội bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng mới với quy mô lớn hơn trước. Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị vốn và quy hoạch, thành phố cần chuẩn bị cả năng lực thực thi ở cấp cơ sở.

Theo đó, chính quyền địa phương cần tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, công khai hồ sơ pháp lý dự án và đẩy nhanh tiến độ tái định cư để hạn chế phát sinh tranh chấp kéo dài.

Những dự án đáng chú ý trong danh mục thu hồi đất 2026–2030

Dự án đường Vành đai 4 đoạn qua Hoài Đức, diện tích hơn 112 ha.

Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 gần 24 ha.

Tuyến đường vành đai chân núi Ba Vì giai đoạn 1 khoảng 52 ha.

Dự án mở rộng khuôn viên Đền Hạ tại Ba Vì hơn 17 ha.

Hàng loạt dự án trường học mới tại Hoài Đức như THCS Đông La 2, THCS An Khánh 2, Tiểu học An Khánh 3.
thu hồi đất Hà Nội dự án Hà Nội 2026 Giải phóng mặt bằng quy hoạch Hà Nội hạ tầng đô thị

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026