Tại họp báo thường kỳ tháng 5/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông công bố kết quả sơ bộ của đợt triển khai xác thực thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Theo đó, hơn 103 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ lên ứng dụng VNeID, trong đó khoảng 1,6 triệu số nhận được xác nhận "không sử dụng" từ phía người đăng ký ban đầu. Đáng chú ý, có hơn 28 triệu thuê bao chưa có bất kỳ phản hồi nào từ người dùng.

Con số 28 triệu không phải đơn thuần là chỉ tiêu chưa hoàn thành. Đây là 28 triệu số điện thoại đang hoạt động mà chủ nhân chưa chứng minh quyền sở hữu trên nền tảng số. Từ ngày 15/6/2026, Thông tư 08 sẽ kích hoạt điều khoản xử lý: toàn bộ các thuê bao này bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, tức là không thể gọi điện và nhắn tin SMS ra ngoài.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) thông tin tại họp báo

Tại sao lại có tình trạng 1 SIM, 2 tên?

Nhiều người dùng băn khoăn khi mở VNeID ra thấy xuất hiện một số điện thoại mình chưa từng dùng, hoặc ngược lại, số mình đang dùng lại không hiện trong danh sách. Cục Viễn thông giải thích rõ: trên thực tế không tồn tại một thuê bao đang hoạt động lại mang thông tin của hai cá nhân cùng lúc. Điều xảy ra trong thực tế là người đăng ký thông tin khi kích hoạt SIM ban đầu và người đang sử dụng SIM đó là hai cá nhân khác nhau.

Khi đó, số thuê bao sẽ hiện lên trong VNeID của người đứng tên đăng ký, dù người đó chưa bao giờ cầm chiếc SIM ấy trong tay. Hệ thống xử lý theo hai hướng.

Thứ nhất, người đứng tên thấy số xuất hiện và tích chọn "không sử dụng" thì nhà mạng chủ động liên hệ yêu cầu người đang thực sự dùng SIM đó thực hiện chuẩn hóa lại thông tin cá nhân, bao gồm xác minh qua SMS OTP, thông tin cước và danh sách số liên hệ thường xuyên.

Thứ hai, nếu người đứng tên tích chọn "đang sử dụng" dù thực tế không cầm SIM, người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý theo Luật Viễn thông 2023 với toàn bộ hành vi phát sinh từ số thuê bao mang tên mình.

Quy trình này không cho phép ai chỉ dựa vào thao tác xác nhận trên VNeID để yêu cầu nhà mạng cấp lại quyền kiểm soát số thuê bao. Nhà mạng yêu cầu xác minh nhiều lớp để chắc chắn đúng người đang thực sự sử dụng.

15/6 và những thay đổi người dùng cần biết

Ngày 15/6/2026 là mốc kép: vừa là thời điểm chốt xử lý thuê bao chưa xác nhận, vừa là ngày kích hoạt thêm một quy định mới. Từ ngày này, bất kỳ thuê bao nào thay đổi thiết bị đầu cuối đều phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Quy định này áp dụng tương tự cách một tài khoản ngân hàng hoặc VNeID yêu cầu xác thực lại khi người dùng đổi điện thoại. Mục tiêu là đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người đang cầm máy, ngăn ngừa trường hợp SIM mất hoặc thất lạc bị kẻ gian lợi dụng.

Với những người dùng chưa đăng nhập VNeID lần nào, cách thực hiện là mở ứng dụng VNeID, vào mục quản lý thuê bao, kiểm tra danh sách số điện thoại đứng tên mình và xác nhận trạng thái từng số. Cục Viễn thông đề nghị báo chí hỗ trợ truyền thông rộng rãi để người dân chủ động thao tác trước hạn.

Trước tình trạng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn bán tràn lan và số điện thoại bị dùng làm công cụ lừa đảo vì không truy nguyên được chủ nhân thực sự, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc đưa hơn 103 triệu thuê bao lên VNeID và buộc người dùng xác nhận chính chủ là bước đặt nền tảng cho môi trường viễn thông minh bạch, phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Dữ liệu thuê bao hiện vẫn được Cục C06 thuộc Bộ Công an phối hợp với các nhà mạng tiếp tục rà soát và đồng bộ. Tổng rà soát xác nhận chính chủ kéo dài đến ngày 15/6, vì vậy Cục Viễn thông chưa đưa ra thống kê chính xác cuối cùng ở thời điểm họp báo. Các con số 103 triệu và 28 triệu là số liệu sơ bộ, phản ánh tình hình tính đến đầu tháng 5/2026.

Thông điệp từ cơ quan quản lý rất rõ: người dân tự bảo vệ quyền lợi của mình trước tiên bằng cách chủ động kiểm tra, xác nhận số thuê bao đứng tên mình trên VNeID trước ngày 15/6/2026. Sau thời điểm đó, không còn giai đoạn chờ thêm.