Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO, quảng cáo trực tuyến để hỗ trợ hàng chục website cờ bạc gia tăng khả năng tiếp cận người dùng trên internet.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", hoạt động núp bóng Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995) làm Giám đốc, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tăng thứ hạng hiển thị và lưu lượng truy cập cho các website.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty lại là các website có nội dung vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận nhiều người dùng hơn, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo nhân viên xây dựng hệ thống quảng bá trực tuyến quy mô lớn, bao gồm việc tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung nhằm đẩy thứ hạng tìm kiếm trên các nền tảng internet.

Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp này vận hành theo mô hình tương đối chuyên nghiệp với các bộ phận marketing, SEO, công nghệ thông tin (IT), chăm sóc khách hàng và xây dựng hệ thống backlink. Mỗi bộ phận được phân công nhiệm vụ riêng nhằm phục vụ hoạt động quảng bá cho các website vi phạm.

Nguyễn Ngọc Mạnh cùng tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, để che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng đồng USDT từ khách hàng. Trong khi đó, việc chi trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Quá trình khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá và tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong số này có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức cho hoạt động phạm tội theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ quảng cáo số, SEO và truyền thông trực tuyến để hỗ trợ hoạt động của các website vi phạm pháp luật đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, tiếp thị số và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm về trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật khi cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng.