Theo đó, hợp tác mới nhất giữa Dreame và huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo trong vai trò Đại sứ Thương hiệu toàn cầu không đơn thuần là một bản hợp đồng đại diện hình ảnh, mà là sự cộng hưởng giữa hai biểu tượng cùng theo đuổi triết lý dẫn đầu: một bên là vận động viên sở hữu tinh thần kỷ luật và khát vọng chiến thắng bền bỉ bậc nhất thế giới, một bên là thương hiệu công nghệ đang định nghĩa lại chuẩn mực sống cao cấp bằng những đột phá về AI và hệ sinh thái nhà thông minh.

Cristiano Ronaldo trở thành Đại sứ Thương hiệu toàn cầu của Dreame

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược này, Dreame tiếp tục khẳng định vị thế toàn cầu sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực động cơ tốc độ cao, công nghệ AI và thiết bị gia dụng thông minh cao cấp. Việc Cristiano Ronaldo đồng hành cùng Dreame được xem là bước tiến mang tính biểu tượng, phản ánh tầm vóc quốc tế cũng như tham vọng dẫn dắt thị trường gia dụng thông minh phân khúc cao cấp trên quy mô toàn cầu của thương hiệu.

Chia sẻ về sự hợp tác, Cristiano Ronaldo cho biết: “Tôi luôn tìm kiếm những đối tác cùng chia sẻ tinh thần theo đuổi sự xuất chúng và cam kết chất lượng ở đẳng cấp cao nhất. Dreame là một thương hiệu tiên phong đổi mới, mang đến hiệu năng vượt trội và giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tôi rất hào hứng khi gia nhập gia đình Dreame và đồng hành cùng thương hiệu trên hành trình chinh phục thị trường toàn cầu.”

Với thông điệp “Dreame to Win”, khi công nghệ trở thành động lực của phong cách sống chiến thắng. Dreame mong muốn sự kết hợp giữa tư duy chiến thắng đẳng cấp thế giới và những đổi mới công nghệ tiên tiến không chỉ hướng đến sự tiện nghi, mà còn tái định nghĩa “sống thông minh” như một công cụ giúp người dùng tối ưu hiệu suất sống, tận hưởng trải nghiệm cao cấp và chủ động chinh phục mục tiêu mỗi ngày.

“Đây không chỉ là một sự hợp tác thương mại, mà là sự liên minh giữa một thương hiệu công nghệ dẫn đầu và biểu tượng thể thao toàn cầu. Chúng tôi nhìn thấy ở nhau tinh thần tập trung, tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn tới sự xuất chúng. Cristiano Ronaldo phản chiếu rõ nét sứ mệnh mà Dreame đang theo đuổi: dẫn dắt ngành công nghệ bằng đổi mới thông minh và tạo ra những chuẩn mực sống tương lai cho người dùng toàn cầu.” Ông Colm Chang, Chủ tịch điều hành Dreame toàn cầu, nhận định.

Trong khuôn khổ hợp tác, hình ảnh của Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện xuyên suốt hệ sinh thái sản phẩm của Dreame, từ đó truyền tải rõ nét phong cách sống "thông minh hơn, sạch hơn" mà thương hiệu hướng đến. Sự kết hợp giữa tầm ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo và hệ sinh thái công nghệ tiên tiến của Dreame được kỳ vọng sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cho cuộc sống hiện đại và đẳng cấp.

Cristiano Ronaldo trở thành Đại sứ Thương hiệu toàn cầu của Dreame

Hệ sinh thái sản phẩm hợp tác bao gồm:

Giải pháp làm sạch thông minh trong nhà và ngoài trời

Thiết bị gia dụng thông minh cao cấp

Thiết bị chăm sóc cá nhân

Thiết bị nhà bếp thông minh

Đại diện Dreame Việt Nam, ông Phạm Phan An chia sẻ thêm: “Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp của Dreame và CR7 tạo nên điểm chạm giữa công nghệ cao cấp và tư duy chiến thắng, sẽ truyền cảm hứng cho người dùng Việt xây dựng một không gian sống thông minh, tiện nghi và đẳng cấp hơn.”

Sự hợp tác giữa Cristiano Ronaldo và Dreame khắc hoạ rõ hình ảnh biểu tượng chiến thắng gặp gỡ biểu tượng công nghệ. Ronaldo trở thành biểu tượng toàn cầu nhờ sự bền bỉ, tính kỷ luật và tiêu chuẩn hoàn hảo trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, trong khi Dreame xây dựng tên tuổi dựa trên triết lý theo đuổi sự hoàn hảo trong từng tính năng, sản phẩm đến trải nghiệm người dùng. Đây sẽ là điểm chạm hứa hẹn bùng nổ, tạo nên động lực to lớn để hai bên chinh phục những cột mốc thành tựu mới.

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