Ningning làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Maybelline New York

Về Maybelline New York Maybelline New York là thương hiệu mỹ phẩm số một thế giới, có mặt tại hơn 120 quốc gia. Bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến trong công thức, cùng chuyên môn về xu hướng và bản sắc của thành phố New York, sứ mệnh của Maybelline New York là mang đến những sản phẩm trang điểm sáng tạo, dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Năm 2020, Maybelline đã giới thiệu Brave Together, một chương trình dài hạn nhằm hỗ trợ những người mắc chứng lo âu và trầm cảm trên toàn thế giới. Brave Together cung cấp hỗ trợ trực tiếp, tổ hợp giáo dục trực tuyến, cùng nhiều chương trình khác nhau để giúp xóa bỏ định kiến về sức khỏe tinh thần và cam kết quyên góp 10 triệu đô la trong vòng năm năm tới cho các tổ chức toàn cầu và địa phương. Về Ningning (Ninh Nghệ Trác) Ningning là thành viên của nhóm nhạc K-Pop aespa. Kể từ khi aespa ra mắt vào năm 2020, concept sáng tạo về vũ trụ và âm nhạc mang hơi hướng tương lai của nhóm, được dẫn dắt bởi giọng hát đặc trưng của Ningning, đã đưa họ trở thành ngôi sao quốc tế với vô số bản hit đứng đầu bảng xếp hạng. Ngoài những thành tựu trong âm nhạc, Ningning còn gây chú ý trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Phong cách trang điểm ấn tượng của cô, được thể hiện trong các video âm nhạc và buổi biểu diễn trực tiếp, đã trở thành nguồn cảm hứng đáng kể cho những người yêu thích làm đẹp thuộc thế hệ Gen Z. Đồng thời, cách tiếp cận năng động và đậm tính thử nghiệm của Ningning đối với thời trang đã củng cố vị thế của cô như một biểu tượng thời trang. Cô đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu cho Versace. Sức ảnh hưởng của Ningning cộng hưởng mạnh mẽ với khán giả Gen Z ở Bắc Á, khẳng định vị trí của cô như một tiếng nói hàng đầu, định hình cho thế hệ làm đẹp và xu hướng mới trong khu