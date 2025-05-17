Siêu mẫu Lan Khuê trở thành đại sứ thương hiệu Vertu tại Việt Nam

Mới đây, Vertu Global chính thức công bố đại sứ thương hiệu tại Việt Nam là siêu mẫu Lan Khuê (Trần Ngọc Lan Khuê). Ngay sau đó, Vertu Việt Nam cũng đăng tải thông tin về lễ ký kết đã được diễn ra tại Flagship Store Vertu Việt Nam: 73 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Siêu mẫu Lan Khuê trong vai trò mới - đại sứ thương hiệu Vertu tại Việt Nam

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng Lan Khuê không chỉ là một biểu tượng thời trang, mà còn là hình mẫu tiêu biểu của sự sang trọng và hiện đại, đẳng cấp và thành công. Sự kết hợp giữa Vertu và Lan Khuê chính là lời tuyên ngôn rõ ràng về việc định hình chuẩn mực sống mới trong giới tinh hoa tại Việt Nam”.

Vertu Việt Nam và Lan Khuê đã diễn ra buổi ký kết, chính thức “bắt tay” cho nhiều hoạt động sắp tới

Trong những năm gần đây, ngoài gìn giữ những giá trị vốn có của thương hiệu, Vertu cũng không ngừng mở rộng tệp khách hàng, trẻ hoá thương hiệu, cho ra mắt những sản phẩm công nghệ hiện đại, bảo mật tuyệt đối với chất liệu quý hiếm…

Với thiết kế mang tính biểu tượng về đẳng cấp, Vertu đã khẳng định cá tính độc bản của người sở hữu. Vì vậy, việc bắt tay cùng Lan Khuê - gương mặt được xem là biểu tượng của thời trang tại Việt Nam hứa hẹn sẽ mở ra chương mới cho chiến lược tái định vị hình ảnh Vertu tại Việt Nam, nơi thời trang, công nghệ và phong cách sống giao thoa một cách tinh tế.

Được biết, siêu mẫu Lan Khuê (sinh năm 1992) sở hữu phong thái đĩnh đạc, gu thẩm mỹ tinh tế và tiếng nói có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người dùng cao cấp, Lan Khuê là sự lựa chọn phù hợp với hình ảnh mà Vertu đang hoạch định tại thị trường Việt Nam: đẳng cấp, khác biệt và không ngừng khẳng định giá trị cá nhân.

Lan Khuê là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam. Cô từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, đăng quang Hoa khôi Áo dài 2014 và được xướng tên trong top 11 Hoa hậu Thế giới 2015. Với chiều cao 1,76m và phong thái thanh lịch, suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lan Khuê đã và đang khẳng định vị thế của mình trên các sàn diễn trong nước và quốc tế.

CEO Vertu Việt Nam và siêu mẫu Lan Khuê - đại sứ thương hiệu tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026

Lan Khuê cho biết, trước khi có cơ duyên trở thành đại sứ thương hiệu của Vertu Việt Nam, cô đã từng ưa chuộng và biết đến Vertu từ 7 - 8 năm trước, có ấn tượng đặc biệt với dòng điện thoại đã làm nên thương hiệu của Vertu - Signature. Đến thời điểm hiện tại, khi dõi theo hành trình Vertu phát triển, giữ vững vị thế trong giới công nghệ xa xỉ, Lan Khuê càng yêu thích thương hiệu này hơn.

“Đối với bản thân Khuê, Khuê luôn mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn cho làng thời trang Việt Nam. Và với Vertu, Khuê cũng mong muốn rằng Vertu sẽ có được sự lan tỏa rộng rãi hơn, đến với những tệp khách hàng trẻ trung, thời thượng và phong cách”. Lan Khuê chia sẻ.

Sau sự kiện ký kết, thời gian sắp tới, Lan Khuê sẽ tiếp tục đồng hành trong các sự kiện quan trọng của Vertu Việt Nam, đặc biệt là sự kiện ra mắt “siêu phẩm điện thoại gập” Quantum Flip và các sản phẩm trong hệ sinh thái Vertu vào đầu tháng 6 tới.

Hiện tại, Vertu Việt Nam đã bắt đầu nhận những đơn hàng đặt sớm Vertu Quantum Flip từ khách hàng trong nước. Ngoài ra, đơn vị cũng cung cấp đa dạng các dòng smartphone như Metavertu 2 Max, Metavertu Curve, Ironflip, iVertu, Aster P… các phiên bản điện thoại phím bấm cổ điển Signature V 4G, các sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái như Vertu Smart Watch, Smart Ring, túi xách Vertu Folded V, tai nghe, phụ kiện Vertu cao cấp…

Không gian trải nghiệm chuẩn Vertu England tại Flagship Store Vertu Việt Nam

Vertu Việt Nam đang là đơn vị đại diện Vertu England chính thức và duy nhất tại Việt Nam thông qua 2 cửa hàng tại TP. HCM: Khách sạn Caravelle Saigon 19-23 Công Trường Lam Sơn, Quận 1 và 71 Đồng Khởi, Quận 1.

Tất cả sản phẩm của Vertu Việt Nam đều là hàng chính hãng, được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã được Cục Viễn thông kiểm tra nghiêm ngặt.

Ngoài các cửa hàng trên, tất cả các cửa hàng Vertu xách tay khác đều không phải chính thống, chính ngạch, chính hãng và không được Vertu bảo hành, không được ghi nhận chính hãng.