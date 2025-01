Có thể bạn chưa biết: ngày mai nhiều phụ kiện công nghệ giảm sâu đến 78%

Đây được xem là đợt khuyến mãi lớn định kỳ của hệ thống vào mỗi tháng, được rất nhiều người dùng mong đợi. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác là các nhãn hàng lớn như Samsung, OPPO, Xiaomi…

Cụ thể, khi mua điện thoại, tablet, MacBook, người dùng sẽ được giảm thêm đến 500 ngàn đồng trên mức giá đã được giảm sẵn đến 9,5 triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên đến 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi sẵn có như:

Tặng thêm đến 1 triệu đồng khi Trade-in thu cũ đổi mới,

Giảm đến 500 ngàn đồng khi đăng ký trả góp qua Kredivo,

Giảm thêm 600 ngàn đồng khi đăng ký mở thẻ TPBank Evo,

Trả góp lãi suất 0% kỳ hạn lên đến 24 tháng...

=> Người dùng quan tâm có thể truy cập tại đây

iPhone 11 VN/A dung lượng 128GB giảm đến 5 triệu đồng, chỉ còn từ 12,09 triệu đồng

Đơn cử như khi mua iPhone 11 VN/A phiên bản 128GB, giá chỉ còn từ 12,09 triệu đồng (so với niêm yết 16,99 triệu đồng). Hay mua iPhone 12 VN/A và iPhone 13 VN/A cũng giảm đến 7 triệu đồng, giá chỉ còn lần lượt là 14,79 triệu đồng và 17,49 triệu đồng. Mua iPhone 12 Pro Max cũ, dung lượng 256GB giá chỉ còn từ 16,29 triệu đồng (so với niêm yết 26,29 triệu đồng.)

Galaxy Z Flip4 chỉ còn từ 15,49 triệu đồng

Ấn tượng nhất trong dòng sản phẩm chạy hệ điều hành Android phải kể đến Galaxy Z Flip4, giá chỉ còn từ 15,49 triệu đồng (so với niêm yết 23,99 triệu đồng); hay Galaxy A73 BHDT chỉ còn từ 8,39 triệu đồng (so với giá niêm yết 11,49 triệu đồng); Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G giá chỉ còn từ 7,59 triệu đồng (so với giá niêm yết 8,99 triệu đồng); OPPO A76 giá chỉ còn 4,79 triệu đồng (so với niêm yết 5,99 triệu đồng)....

Nằm trong dòng sản phẩm tablet, laptop thì iPad Gen 10 đang có giá chỉ còn từ 10,49 triệu đồng (so với giá niêm yết 12,99 triệu đồng); iPad Pro chỉ còn từ 19,79 triệu đồng (so với giá niêm yết 22,99 triệu đồng).

Bên cạnh đó thì MacBook Air M2 và MacBook Pro M2 cũng được giảm sâu trong lần khuyến mại này, giá sản phẩm lần lượt chỉ còn từ 25,99 triệu đồng và 30,09 triệu đồng.

Song song với chương trình giảm giá đặc biệt dành cho các sản phẩm công nghệ, chương trình cũng mang đến ưu đãi đặc biệt cho một số sản phẩm phụ kiện công nghệ tại hệ thống.

=> Truy cập tại đây để biết thêm chi tiết.

Cụ thể, củ sạc Apple 5W USB Power Adapter giảm đến 78%, chỉ còn từ 99 ngàn đồng. Các dòng thiết bị âm thanh, như tai nghe không dây Soundpeats TrueAir 2 chỉ còn từ 690 ngàn đồng (so với giá niêm yết 1,39 triệu đồng); loa Bluetooth Sony SRS-XE200 chỉ còn từ 1,99 triệu đồng (so với giá niêm yét 2,95 triệu đồng); AirPods 2 chỉ còn từ 2,69 triệu đồng (so với giá niêm yết 3,99 triệu đồng); AirPods Pro 2 chỉ còn từ 5,89 triệu đồng (so với giá niêm yết 6,99 triệu đồng)…

AirPods 2 chỉ còn từ 2,69 triệu đồng

Bên cạnh đó thì các dòng pin sạc dự phòng như, Energizer 10.000mAh chỉ còn 690 ngàn đồng (niêm yết 1 triệu đồng); Innostyle Powergo 10.000mAh chỉ còn 290 ngàn đồng (niêm yết 459 ngàn đồng)... cùng nhiều phụ kiện công nghệ có mức giá hấp dẫn khác.

Là nhà phân phối, bán lẻ độc quyền của Vertu chính hãng tại Việt Nam, đồng thời là hệ thống bán lẻ di động và là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, bên cạnh đó Di Động Việt còn là đối tác toàn diện của Samsung, OPPO, Xiaomi...

Với gần 15 năm tuổi, hệ thống hiện có hơn 60 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có hơn 50 cửa hàng độc lập và 10 cửa hàng đạt chuẩn PPG.