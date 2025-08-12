Bear khai trương brandshop chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

Bear là thương hiệu gia dụng thông minh đến từ Trung Quốc, được biết đến với các sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và phù hợp với lối sống hiện đại. Tại Việt Nam, Bear được nhiều gia đình và giới trẻ yêu thích với các dòng sản phẩm như nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, nồi nấu chậm, nồi đa năng… Việc mở brandshop Bear chính hãng đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp người dùng có thể tận tay trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm cũng như được tư vấn từ đội ngũ chuyên môn cao, và được hưởng các chính sách bảo hành vượt trội, mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn.

Khi mua sắm tại đây, khách hàng còn được đảm bảo về dịch vụ hậu mãi và bảo hành toàn diện bởi Bear Plus được uỷ quyền bảo hành chính hãng. Nhờ đó, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt, Bear Plus còn có có chương trình “Thu cũ - Đổi mới” độc quyền, giúp thu tất cả sản phẩm gia dụng, lên đời sản phẩm Bear bất kỳ. Kèm theo đó là chính sách thanh toán trả góp, 0 đồng trả trước.

Ông Wang Guo Dong (Mr. Kim) - Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của Bear

Chia sẻ tại lễ khai trương ông Wang Guo Dong (Mr. Kim) - Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của Bear, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Bear tại Đông Nam Á. Chúng tôi hiểu rằng người tiêu dùng Việt không chỉ quan tâm đến thiết kế và tính năng, mà còn mong muốn được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp trước khi mua. Việc mở brandshop chính hãng tại TP.HCM thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi với thị trường này. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho hành trình mang đến nhiều sản phẩm mới và nhiều trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng Việt”.

Đại diện Bear đã chính thức giao trao trọng trách vận hành brandshop Bear Plus cho Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt bằng biên bản ghi nhớ hợp tác MoU

Cũng trong khuôn khổ lễ khai trương, đại diện Bear đã chính thức giao trao trọng trách vận hành brandshop Bear Plus cho Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt bằng biên bản ghi nhớ hợp tác MoU. Như vậy, Di Động Việt ngoài là đơn vị phân phối sản phẩm Bear chính hãng sẽ còn là đơn vị tiên phong về vận hành brandshop Bear tại Việt Nam.

“Việc Bear tin tưởng trao trọng trách cho Di Động Việt làm đơn vị vận hành brandshop đầu tiên tại Việt Nam là sự công nhận rõ ràng về năng lực triển khai của chúng tôi. Không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi nỗ lực kiến tạo những trải nghiệm tiêu dùng chuẩn mực, chính hãng và minh bạch. Đây cũng là cách Di Động Việt thực hiện cam kết chuyển giao giá trị vượt trội đến khách hàng của mình nói riêng, đến người dùng Việt nói chung”. Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Tổng giám đốc Di Động Việt cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Tổng giám đốc Di Động Việt