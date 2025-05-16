Xiaomi ra mắt hai dòng TV thế hệ mới cùng hệ sinh thái sản phẩm AIoT

Dòng Xiaomi TV A Series được bán ra với 4 kích thước khung hình từ 43 đến 65 icnh

Xiaomi TV A Pro được bán ra với 5 kích thước khung hình từ 32 đến 75 inch

Thế hệ TV 4K QLED mới của Xiaomi

Xiaomi TV A Pro Series 2026 và Xiaomi TV A Series 2026 đều sở hữu thiết kế tinh giản, nhiều lựa chọn kích thước từ 32 đến 75 inch, tích hợp nền tảng Google TV cùng công nghệ âm thanh – hình ảnh tiên tiến, giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia.

Xiaomi TV A Pro Series 2026

Xiaomi TV A Pro Series 2026 có 5 kích thước: 32 inch, 43 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch phù hợp với mọi loại không gian sống. Điểm nổi bật là màn hình QLED 4K UHD kết hợp tần số quét 120Hz cho hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt mà và màu sắc chân thực. Công nghệ HDR10+ thế hệ mới tự động điều chỉnh độ tương phản và màu sắc theo từng cảnh.

Đặc biệt, phiên bản 75 inch có độ sáng lên 400 nit, cải thiện đáng kể khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh so với thế hệ 2025

Xiaomi TV A Pro 2026 32 inch có giá bán 4.490.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng khi mở bán vào tháng 07/2025. Xiaomi TV A Pro 2026 43 inch có giá 7.990.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng khi mở bán từ ngày 15/05 - 31/05/2025. Xiaomi TV A Pro 2026 55 inch, 65 inch và 75 inch có giá bán lần lượt là 11.490.000 đồng, 14.990.000 đồng và 18.990.000 đồng, áp dụng giảm ngay 1.000.000 đồng khi mở bán từ ngày 15/05 - 31/05/2025.

Xiaomi TV A Series 2026

Trong khi đó, Xiaomi TV A Series 2026 cung cấp 3 lựa chọn kích thước: 43 inch, 55 inch và 65 inch, trang bị màn hình 4K cùng công nghệ HDR mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ nét. Riêng, phiên bản 43 inch có hai tùy chọn độ phân giải FHD và UHD đáp ứng đa dạng nhu cầu. Với tốc độ làm mới lên đến 120Hz ở chế độ Game Boost. Màn hình hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu cùng góc nhìn rộng 178 độ, đảm bảo chất lượng hình ảnh nhất quán từ mọi góc nhìn.

Cả hai dòng TV mới đều vận hành trên hệ điều hành Google TV 14.0, cho phép cá nhân hóa nội dung và dễ dàng truy cập các nền tảng giải trí như Netflix, Prime Video hay YouTube cùng tính năng điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant.

Hai dòng TV mới của Xiaomi cũng lần đầu tích hợp Apple AirPlay

Dòng Xiaomi TV A Series 2026 và Xiaomi TV A Pro Series 2026 cũng đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tích hợp Apple AirPlay. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ nội dung từ iPhone, iPad hoặc MacBook lên màn hình lớn thông qua kết nối Wi-Fi.

Hệ thống âm thanh được nâng cấp toàn diện với công nghệ Dolby Audio kết hợp DTS-X và DTS-Virtual:X, tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động. Chế độ Film Production Mode tái hiện chân thực từng khung hình.

Về thiết kế, cả hai đều sở hữu vẻ ngoài tinh tế với khung kim loại cao cấp và viền siêu mỏng, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất.

Xiaomi TV A 2026 43 inch phiên bản Full HD có giá 6.490.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng khi mở bán vào tháng 07/2025. Xiaomi TV A 2026 43 inch phiên bản Ultra HD có giá 7.490.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng khi mở bán từ ngày 15/05 - 31/05/2025. Xiaomi TV A 2026 55 inch và 65 inch có giá bán lần lượt là 10.490.000 đồng và 13.990.000 đồng, giảm ngay 1.000.000 đồng khi mở bán từ ngày 15/05 - 31/05/2025.

Tất cả sản phẩm thuộc dòng Xiaomi TV A Pro và TV A Series 2026 đều được bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng tại nhà (12 tháng cho điều khiển từ xa).

Xiaomi cũng ra mắt Robot Vacuum S40C cùng hệ sinh thái AIoT đa dạng

Xiaomi Robot Vacuum S40C có lực hút 5.000Pa, xử lý hiệu quả bụi bẩn và tóc trên nhiều loại sàn. Hệ thống lau với 3 mức nước giúp làm sạch tối ưu mà không gây hư hại bề mặt. Hộp bụi 520ml và bình nước 260ml phù hợp cho không gian lớn. Nhờ điều hướng laser LDS, robot lập bản đồ chính xác, tránh chướng ngại vật và di chuyển linh hoạt. Thiết bị có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc ứng dụng Xiaomi Home, hỗ trợ tùy chỉnh khu vực và lịch làm việc.

Xiaomi ra mắt hệ sinh thái AIoT đa dạng

Cũng tại sự kiện, Xiaomi còn ra mắt hệ sinh thái thiết bị thông minh toàn diện, mang đến trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi cho mọi gia đình. Danh mục sản phẩm camera giám sát thông minh bao gồm Xiaomi Smart Camera C Series (Xiaomi Smart Camera C300 Dual, Xiaomi Smart Camera C500 Dual và Xiaomi Smart Camera C700) cùng Xiaomi Outdoor Camera CW Series (Xiaomi Outdoor Camera CW400, Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual, Xiaomi Outdoor Camera CW700S), giúp bảo vệ không gian sống an toàn và chủ động hơn.

Loạt sản phẩm gia dụng mới

Trong mảng gia dụng, Xiaomi giới thiệu loạt thiết bị hữu ích như máy hút bụi giường nệm Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, bàn ủi hơi nước Xiaomi Handheld Steam Iron và Xiaomi Handheld Garment Steamer – tất cả đều hướng đến việc tối ưu hóa công việc chăm sóc nhà cửa một cách thông minh và tiện lợi.

Không dừng lại ở đó, Xiaomi còn mang đến loạt phụ kiện công nghệ nổi bật như màn hình 4K Xiaomi 4K Monitor A27Ui, Xiaomi TV Box S (3rd Gen), kính thông minh Xiaomi Smart Audio Glasses và sạc dự phòng Xiaomi Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) cùng Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) với thiết kế tiện lợi, dung lượng lớn.