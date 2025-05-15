Redmi Note 14 Vàng Sa Mạc chính thức lộ diện

Theo đó phiên bản Redmi Note 14 Vàng Sa Mạc không chỉ sang trọng, cuốn hút mà còn có nhiều tùy chọn dung lượng bộ nhớ để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn. Với phong cách trẻ trung, rực rỡ, phù hợp với không khí sôi động của mùa hè, gam màu mới này giúp bộ sưu tập trở nên phong phú hơn, bên cạnh các gam màu không kém phần thời trang trước đó là Đen bán dạ, Tím oải hương và Xanh san hô.

Redmi Note 14 Vàng Sa Mạc chính thức ra mắt người dùng Việt

Đáng chú ý, sau khi chinh phục cột mốc hơn 240.000 đơn hàng, Redmi Note 14 Series đã trở thành dòng điện thoại dẫn đầu phân khúc tầm trung. Chia sẻ về niềm vui này, ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Redmi Note 14 Series là niềm tự hào của Xiaomi trên hành trình mang đến những công nghệ tiên tiến nhất cho người dùng tầm trung. Việc bổ sung màu Vàng Sa Mạc không chỉ mang đến diện mạo mới thời thượng cho sản phẩm, mà còn thể hiện tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và khao khát vươn tới thành công – những giá trị mà dòng Redmi Note luôn hướng đến. Tôi tin rằng phiên bản màu mới này sẽ góp phần giúp Redmi Note 14 Series tiếp tục được người dùng yêu thích và tin chọn.”

Phiên bản Vàng Sa Mạc mang đến một diện mạo mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn đầy sang trọng

Cụ thể ở phiên bản Vàng Sa Mạc, Redmi Note 14 Series tiếp tục được làm mới, mang đến lựa chọn khác biệt và thời thượng hơn cho người dùng. Sắc màu mới được lấy cảm hứng từ những dải cát óng ánh dưới ánh hoàng hôn mùa hè, phiên bản Vàng Sa Mạc mang đến một diện mạo mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn đầy sang trọng. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người dùng muốn thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ qua thiết bị di động.

Người dùng cần một chiếc smartphone thể hiện gu thẩm mỹ và đầy cuốn hút có thể lựa chọn phiên bản Vàng Sa Mạc trên các model Redmi Note 14 Pro+ 5G (12GB + 512GB) và Redmi Note 14 Pro 5G cùng hai tùy chọn cấu hình là 8GB + 256GB và 12GB + 512GB.

Phiên bản Vàng Sa Mạc có mặt trên cả Redmi Note 14 Pro+ 5G và Redmi Note 14 Pro 5G

Song song với phiên bản màu mới, Xiaomi cũng nâng cấp cấu hình bộ nhớ trên các thiết bị thuộc Redmi Note 14 Series. Theo đó, Redmi Note 14 Pro+ 5G và Redmi Note 14 Pro 5G đều được bổ sung phiên bản RAM 12GB đi kèm bộ nhớ trong 512GB, hướng đến nhóm người dùng chuyên sâu, các nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên xử lý ảnh, video chất lượng cao hoặc sử dụng đa tác vụ. Trong khi đó, Redmi Note 14 Pro được cập nhật phiên bản RAM 12GB với bộ nhớ trong 256GB – mang lại hiệu năng vượt trội cho mọi trải nghiệm, từ làm việc đến giải trí.

Các sản phẩm mới thuộc dòng Redmi Note 14 Series sẽ được phân phối đặc quyền tại Thế Giới Di Động với giá bán như sau: Redmi Note 14 Pro+ 5G (12GB + 512GB) các phiên bản màu Vàng Sa Mạc, Đen bán dạ, và Xanh băng, có giá chính thức 12,990,000 đồng Redmi Note 14 Pro 5G (12GB + 512GB) các phiên bản màu Vàng Sa Mạc, Đen bán dạ và Tím oải hương, có giá bán chính thức 10,990,000 đồng Redmi Note 14 Pro 5G (8GB + 256GB) các phiên bản màu Vàng Sa Mạc, Đen bán dạ, Tím oải hương và Xanh san hô có giá bán chính thức 9,490,000 đồng Redmi Note 14 Pro với hai phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 8GB + 256GB cùng các màu Đen bán dạ, Tím cực quang và Xanh san hô, có giá bán chính thức lần lượt là 8,990,000 đồng và 7,990,000 đồng

Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 15/05/2025 đến 23/05/2025 khi đặt trước các sản phẩm mới thuộc dòng Redmi Note 14 Series, người dùng sẽ được tặng ngay 01 Đồng hồ thông minh Redmi Watch 5 Lite trị giá 1.390.000 đồng, tham gia chương trình trả góp 0% lãi suất, cùng chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng.

Ngoài ra, khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới, người dùng còn được: Trợ giá 1,500,000 đồng khi mua Redmi Note 14 Pro+ 5G phiên bản 12+256GB hoặc 12+512GB Trợ giá 1.000.000 khi mua Redmi Note 14 Pro 5G phiên bản 8+256GB hoặc 12+256GB và Redmi Note 14 Pro phiên bản 8+256GB

Trong giai đoạn mở bán từ ngày 24/05/2025 đến 30/06/2025 ngoài chương trình trả góp 0% và bảo hành chính hãng 24 tháng, người dùng được tận hưởng thêm ưu đãi hấp dẫn: Mua Redmi Note 14 Pro+ 5G (12GB + 512GB), giảm ngay 500,000 đồng hoặc tặng ngay loa bluetooth Xiaomi Sound Outdoor (trị giá 1,290,000 đồng); áp dụng trợ giá 1,500,000 đồng nếu thu cũ đổi mới Mua Redmi Note 14 Pro 5G (12GB + 512GB), giảm ngay 500,000 đồng hoặc tặng ngay voucher 600,000 đồng; áp dụng trợ giá 1,500,000 đồng nếu thu cũ đổi mới Mua Redmi Note 14 Pro 5G (8GB + 256GB), giảm ngay 500,000 đồng hoặc tặng ngay voucher 600,000 đồng; áp dụng trợ giá 1,000,000 đồng nếu thu cũ đổi mới Mua Redmi Note 14 Pro (12GB + 256GB), giảm ngay 300,000 đồng hoặc tặng ngay voucher 500,000 đồng; áp dụng trợ giá 1,000,000 đồng nếu thu cũ đổi mới Mua Redmi Note 14 Pro (8GB + 256GB), giảm ngay 500,000 đồng hoặc tặng ngay voucher 600,000 đồng; áp dụng trợ giá 1,000,000 đồng nếu thu cũ đổi mới

Thông tin chi tiết xem thêm tại mi.com/vn.