Redmi Note 14 5G, lựa chọn đáng giá mới cho người dùng phổ thông

Đáng chú ý, cùng với 4 phiên bản Redmi Note 14 được ra mắt trước đó và đã cán mốc 240.000 đơn hàng tại thị trường Việt Nam, Redmi Note 14 5G là thành viên mới nhất của gia đình Redmi Note 14 Series được tích hợp camera AI 108MP sắc nét, vi xử lý Dimensity 7025-Ultra hiệu năng cao và độ bền ấn tượng.

Redmi Note 14 5G, thành viên mới nhất của gia đình Redmi Note 14 Series

Chia sẻ về Redmi Note 14 5G, ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, nói: “Redmi Note 14 5G tiếp tục là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới của Xiaomi trong việc phổ cập công nghệ tiên tiến đến với đông đảo người dùng. Redmi Note luôn là một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của chúng tôi tại Việt Nam, và phiên bản 5G ra mắt lần này hứa hẹn nối dài thành công đó. Với hiệu năng mạnh mẽ, tính năng toàn diện và mức giá dễ tiếp cận, Redmi Note 14 5G chắc chắn là lựa chọn tối ưu cho người dùng muốn bắt nhịp với kỷ nguyên kết nối tốc độ cao.”

Xiaomi tự hào với hệ thống camera AI thông minh trên Redmi Note 14 5G

Xiaomi tự hào chia sẻ về công nghệ AI thông minh trên Redmi Note 14 5G mang đến trải nghiệm chụp ảnh hoàn hảo nhất trong tầm giá. Cụ thể, Redmi Note 14 5G với cụm 3 camera bao gồm ống kính chính 108MP, camera góc siêu rộng 8MP và ống kính macro 2MP, mang đến sự linh hoạt trong góc chụp. Camera này còn được tích hợp chống rung quang học (OIS), giúp hình ảnh không bị mờ nhòe. Bên cạnh đó, nhờ zoom trong cảm biến 3x và thuật toán siêu phân giải, thiết bị có thể lưu giữ từng chi tiết nhỏ nhất với độ chính xác cao, cải thiện chất lượng ảnh lẫn video. Tính năng sáng tạo Dynamic Shots, hỗ trợ người dùng ghi lại nhiều chi tiết hơn trong ảnh chuyển động.

Xiaomi còn nâng cấp trải nghiệm chụp đêm trên Redmi Note 14 5G thông qua ống kính khẩu độ lớn và chế độ Night Mode tiên tiến

Xiaomi còn nâng cấp trải nghiệm chụp đêm trên Redmi Note 14 5G thông qua ống kính khẩu độ lớn và chế độ Night Mode tiên tiến. Cảm biến được tối ưu để thu nhiều ánh sáng hơn, mang đến những bức ảnh sáng rõ, màu sắc chân thực và độ chi tiết ấn tượng ngay cả trong môi trường thiếu sáng.

Camera trước 20MP cũng được cải tiến để mang đến những bức ảnh selfie chất lượng. Đặc biệt, tính năng tự động chuyển sang góc rộng sẽ kích hoạt khi phát hiện từ hai người trở lên trong khung hình, giúp điều chỉnh góc chụp tối ưu để ảnh nhóm luôn đầy đủ và tự nhiên mà không cần can thiệp thủ công.

Bên cạnh hệ thống camera hàng đầu thì Redmi Note 14 5G còn mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh linh hoạt với loạt công cụ AI tích hợp. Người dùng có thể thay đổi bầu trời nhanh chóng bằng AI Sky, xóa chi tiết thừa mượt mà với AI Erase mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Redmi Note 14 5G còn tự hào khi đạt độ mỏng chỉ 7,99 mm

Xiaomi không chỉ tự hào về hệ thống camera của Redmi Note 14 5G, mà còn rất tự tin với thiết kế của máy khi đạt độ mỏng chỉ 7,99 mm cùng các góc cạnh bo tròn tinh tế, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, giảm áp lực khi sử dụng trong thời gian dài.

Máy được bán ra với 3 màu sắc thời thượng là Đen bán dạ, Tím oải hương và Xanh san hô cùng khả ăng chống bụi và nước đạt chuẩn IP64, mang đến sự yên tâm trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Mặt kính Corning Gorilla Glass 5 cũng giúp hạn chế màn hình khỏi các vết trầy xước hay va đập, giúp nâng cao độ bền tổng thể.

Redmi Note 14 5G sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 7025-Ultra 6nm, mang lại hiệu suất vượt trội

Trong khi, trái tim của máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 7025-Ultra 6nm, không chỉ mang lại hiệu suất vượt trội, mà còn giúp máy xử lý mượt mà từ đa nhiệm đến chơi game, mà còn tích hợp modem 5G, đảm bảo kết nối ổn định và tốc độ truy cập nhanh chóng.

Nhằm đảm bảo thời gian sử dụng được lâu dài, mẫu máy mới còn được trang bị viên pin dung lượng 5.110 mAh cùng sạc nhanh 45W Turbo đi kèm, giúp tái nạp năng lượng nhanh chóng.

Redmi Note 14 5G cũng được trang bị các công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến

Xiaomi cũng đặc biệt chú trọng đến sức khỏe người dùng khi trang bị các công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến như chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh phần cứng, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học, giảm căng thẳng thị giác và mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Cảm biến vân tay cũng được tích hợp ngay trong màn hình giúp mở khóa nhanh chóng và bảo mật. Hệ thống loa kép được cải tiến mang đến âm thanh trung thực, sống động, nâng cao trải nghiệm giải trí. Máy còn được trang bị sẵn Google Gemini, mang đến khả năng xử lý tác vụ thông minh và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Máy được bán ra với 3 màu sắc thời thượng là Đen bán dạ, Tím oải hương và Xanh san hô

Redmi Note 14 5G chính thức mở bán từ hôm nay, 29/3 tại các hệ thống bán lẻ trên cả nước với giá bán lẻ đề nghị là 7.290.000 đồng cho phiên bản duy nhất, 8GB+256GB bộ nhớ trong.

Khi đặt mua Redmi Note 14 5G trong khoảng thời gian nay đến 30/4/2025, người dùng sẽ nhận được quà tặng đặc biệt là 01 Xiaomi 33W Power Bank 10000 trị giá 690.000 đồng, ưu đãi trả góp lãi suất 0%, chế độ bảo hành đặc biệt 24 tháng và thay màn hình miễn phí trong 6 tháng.

Thông tin thêm xem tại https://www.mi.com/vn/