Công nghệ số
AI

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Thành Biên

16:37 | 18/03/2026
Nvidia vừa chính thức công bố thế hệ công nghệ dựng hình mới mang tên DLSS 5, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực đồ họa thời gian thực.
Không chỉ tập trung vào nâng cao chất lượng hình ảnh, DLSS 5 còn hướng tới việc đảm bảo tính toàn vẹn trong ý đồ nghệ thuật của các nhà phát triển game.

Theo thông tin được công bố, DLSS 5 kế thừa nền tảng từ các phiên bản trước nhưng được nâng cấp mạnh mẽ với công nghệ Neural Rendering, phương pháp sử dụng mô hình AI để tái dựng hình ảnh dựa trên dữ liệu gốc của trò chơi. Hệ thống sẽ khai thác các thông tin như màu sắc, vector chuyển động và cấu trúc không gian 3D để tạo ra các khung hình có độ chính xác cao, đồng thời xử lý hiệu quả các chi tiết phức tạp như ánh sáng tán xạ, phản xạ và chất liệu bề mặt.

Đại diện Nvidia cho biết DLSS 5 không nhằm thay thế các công nghệ đồ họa hiện có như ray tracing hay path tracing, mà đóng vai trò bổ trợ nhằm tối ưu hóa hiệu năng và chất lượng hiển thị. Công nghệ này hỗ trợ đồng thời nhiều tính năng như siêu phân giải, tạo khung hình, tái dựng tia sáng và sinh nhiều khung hình liên tiếp, qua đó giúp cải thiện độ mượt mà trong quá trình chơi game, đặc biệt ở độ phân giải cao như 4K.

Sự khác biệt của đồ họa game trước và sau khi áp dụng DLSS 5. Ảnh: Nvidia

Một trong những điểm nhấn của DLSS 5 nằm ở khả năng tái hiện hình ảnh với độ chân thực cao, tiệm cận chất lượng điện ảnh. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy công nghệ này có thể nâng cao đáng kể chi tiết trên nhân vật và môi trường, từ hiệu ứng ánh sáng trên da, độ phản chiếu của vật thể cho đến kết cấu của tóc và mắt.

Trong một số tựa game thử nghiệm như Starfield hay Hogwarts Legacy, DLSS 5 đã góp phần làm rõ các chi tiết nhỏ như nếp nhăn khuôn mặt hay sự chuyển tiếp ánh sáng trên bề mặt vật liệu.

Tuy nhiên, ngay sau khi được giới thiệu, DLSS 5 đã vấp phải những tranh luận trong cộng đồng game thủ và nhà phát triển. Một số ý kiến cho rằng việc can thiệp bằng AI có thể làm thay đổi phong cách đồ họa nguyên bản, từ đó ảnh hưởng đến định hướng nghệ thuật của trò chơi. Trước lo ngại này, Nvidia khẳng định đã chủ động xây dựng cơ chế kiểm soát nhằm đảm bảo quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà phát triển.

Cụ thể, DLSS 5 cho phép điều chỉnh chi tiết các thông số như độ tương phản, độ bão hòa, gamma và phân loại màu sắc. Nhà phát triển cũng có thể chỉ định những khu vực hoặc đối tượng không áp dụng nâng cấp hình ảnh, qua đó giữ nguyên các yếu tố mang tính bản sắc.

DLSS 5 cho phép điều chỉnh chi tiết các thông số, giúp đồ họa của game được nâng cấp. Ảnh: Nvidia

Theo hãng, cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa lợi ích công nghệ và yêu cầu sáng tạo, đồng thời hạn chế nguy cơ “đồng nhất hóa” phong cách hình ảnh do AI gây ra.

Về mặt triển khai, DLSS 5 được thiết kế để tích hợp thuận tiện vào quy trình phát triển game hiện có. Công nghệ này sử dụng bộ công cụ SDK Streamline, cho phép mở rộng hỗ trợ đối với các tựa game đã tích hợp các phiên bản DLSS trước đó. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí kỹ thuật cho các studio.

Ở giai đoạn trình diễn, Nvidia sử dụng cấu hình gồm hai GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 để vận hành đồng thời việc dựng hình và xử lý AI. Tuy nhiên, hãng xác nhận phiên bản thương mại sẽ được tối ưu hóa để hoạt động trên một GPU duy nhất, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi hơn đối với người dùng phổ thông.

Theo kế hoạch, DLSS 5 sẽ ra mắt chính thức vào mùa thu năm nay và được triển khai trên nhiều tựa game lớn như Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil Requiem hay The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Trước đó, người tham dự sự kiện GTC 2026 sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm phiên bản thử nghiệm của công nghệ này.

Việc Nvidia tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI vào đồ họa game cho thấy xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp giải trí số, nơi ranh giới giữa hiệu năng kỹ thuật và sáng tạo nghệ thuật ngày càng được thu hẹp. DLSS 5, trong bối cảnh đó, không chỉ là một bản nâng cấp công nghệ mà còn đặt ra bài toán về cách cân bằng giữa tự động hóa và quyền kiểm soát của con người trong quá trình sáng tạo nội dung.

