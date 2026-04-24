SK Group xây trung tâm dữ liệu AI tại Nghệ An, tích hợp nhà máy điện LNG 1,5GW

Chủ tịch Tập đoàn SK, ông Chey Tae-won, phát biểu chào mừng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội ngày 23/4.

Tập đoàn SK Group đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam thông qua kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI và phát triển hạ tầng năng lượng đi kèm. Đây là một trong những bước đi đầu tiên đưa mô hình “AI toàn diện” của tập đoàn này ra thị trường quốc tế.

Các biên bản ghi nhớ được ký kết với chính quyền Nghệ An và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước và Chủ tịch Chey Tae-won.

Trung tâm dữ liệu AI gắn với hạ tầng năng lượng

Trọng tâm của kế hoạch là nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI tại Nghệ An, một khu vực đang nổi lên như trung tâm công nghiệp mới. Hai đơn vị chủ lực là SK Telecom và SK Innovation sẽ phối hợp triển khai.

Trong đó, SK Telecom đảm nhiệm vai trò phát triển, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, đồng thời tìm kiếm nhu cầu toàn cầu cho các dịch vụ AI. SK Innovation phụ trách giải pháp năng lượng nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định, yếu tố then chốt đối với hạ tầng AI.

Dự án này có liên hệ trực tiếp với tổ hợp điện khí LNG Quỳnh Lập, công suất dự kiến 1,5 gigawatt, bao gồm nhà máy điện, kho tiếp nhận khí hóa lỏng và cảng chuyên dụng. Công trình dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030.

Việt Nam trong chiến lược AI toàn diện của SK

Theo kế hoạch, SK đặt mục tiêu trở thành đối tác quan trọng trong chiến lược AI quốc gia của Việt Nam, bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị từ hạ tầng, năng lượng đến ứng dụng công nghiệp.

Hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia sẽ mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển năng lượng và hỗ trợ chính sách. NIC đóng vai trò cầu nối pháp lý và kết nối doanh nghiệp trong nước.

Được thành lập năm 2019, NIC là đầu mối thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và khởi nghiệp. SK là đối tác lâu dài của trung tâm này với khoản hỗ trợ tài chính 30 triệu USD.

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Động thái của SK diễn ra ngay sau các cam kết cấp cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc về hợp tác trong các ngành công nghệ tương lai như AI, bán dẫn và năng lượng. Điều này cho thấy khu vực tư nhân đang nhanh chóng hiện thực hóa các định hướng chiến lược song phương.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Chey Tae-won nhấn mạnh AI sẽ đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, đồng thời khẳng định SK có năng lực triển khai toàn bộ chuỗi giá trị từ năng lượng, bán dẫn đến dịch vụ AI.

Việc SK lựa chọn Việt Nam cho dự án AI quy mô lớn phản ánh ba xu hướng.

Thứ nhất, nhu cầu hạ tầng AI tại Đông Nam Á đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung trung tâm dữ liệu còn hạn chế.

Thứ hai, lợi thế về chi phí, vị trí địa lý và chính sách giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn công nghệ.

Thứ ba, mô hình tích hợp giữa năng lượng và dữ liệu cho thấy trung tâm dữ liệu trong tương lai sẽ không thể tách rời bài toán điện năng, đặc biệt khi AI tiêu thụ điện lớn hơn nhiều so với hạ tầng CNTT truyền thống.

Hiện SK cũng đang triển khai các dự án tương tự tại Hàn Quốc, bao gồm trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô tại Ulsan hợp tác với Amazon Web Services, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với OpenAI trong lĩnh vực hạ tầng AI.