Khởi động chương trình 1.000 giảng viên AI cho phong trào “Bình dân học vụ số Quốc gia”

Theo ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc điều hành AIUni, mục tiêu của chương trình là phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần kiến tạo một xã hội số toàn diện và bền vững.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Long, sự kiện khởi động chương trình được xem là bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển của AIUni, đặt nền móng trên ba trụ cột trọng yếu. AI cho mọi người, mọi ngành, mọi nơi: Với sứ mệnh phổ cập tri thức AI trên phạm vi toàn quốc, chương trình hướng tới mọi đối tượng, từ thành thị đến nông thôn, từ nhà trường tới doanh nghiệp.

Chính thức khởi động chương trình “1000 Giảng viên GenAI Chuyên nghiệp” đồng hành cùng phong trào “Bình dân học vụ số Quốc gia”.

AIUni đặt mục tiêu kết nối và quy tụ 1.000 chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước vào mạng lưới cố vấn và giảng dạy, hình thành một cộng đồng học thuật liên ngành, giàu tính thực tiễn – nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhân lực AI tại Việt Nam trong thập kỷ tới. Mỗi giảng viên GenAI không chỉ đảm nhận vai trò đào tạo mà còn là “đại sứ công nghệ số”, góp phần giúp cộng đồng làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những biến chuyển của kỷ nguyên số.

Do đó, chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu giúp mọi người dễ dàng tiếp cận kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo. AIUni đã xây dựng một nền tảng học trực tuyến tích hợp đầy đủ các khóa học cơ bản, kết hợp với trợ lý chatbot AI để hỗ trợ người học.

Ông Nguyễn Đức Long cho biết, thông qua lễ ký kết hợp tác chiến lược với Viện VIELINA - đơn vị nghiên cứu công nghệ trọng điểm thuộc Bộ Công Thương, AIUni khẳng định tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, gắn kết học thuật, ứng dụng công nghệ và chính sách cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.