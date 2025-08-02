VIETSTAR hợp tác cùng PST&B đào tạo lãnh đạo công nghệ trong kỷ nguyên AI

Ngày 1/8 tại Hà Nội, Viện Quản lý VIETSTAR phối hợp cùng Trường Kinh doanh và Công nghệ Paris (PST&B) tổ chức Hội thảo “Lãnh đạo Công nghệ và Đột phá trong kỷ nguyên số và AI”. Đồng thời, ra mắt Chứng chỉ Lãnh đạo Công nghệ Paris – một chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế, được Chính phủ Pháp công nhận.

Sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cũng như từng bước cải tiến mô hình vận hành để thích ứng với làn sóng công nghệ mới.

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Viện Quản lý VIETSTAR phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tại nhiều doanh nghiệp cho thấy, để chuyển đổi thành công, công nghệ là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ và là nhân tố quyết định - chính là tư duy và năng lực lãnh đạo. Nếu như cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên từng khiến nhiều tổ chức loay hoay giữa đổi mới và đổ vỡ, thì ở thời điểm hiện tại, sự tăng tốc số và chuyển đổi đòi hỏi nhiều hơn cả khả năng thích nghi – nhân tố quyết định là tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh hành động, ứng dụng Công nghệ và AI hiệu quả để phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

Chia sẻ tại Hội thảo, Ông Benoit Chalifoux – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Centre d'apprentissage parallèle de Montréal (CAP), Diễn giả/Tác giả nổi tiếng đến từ Canada nhấn mạnh: “Nhà lãnh đạo và quản lý Việt cần nắm bắt quy luật nền tảng của chuyển đổi số, dự đoán xu thế tương lai, và quan trọng hơn: định vị mình như những người kiến tạo giá trị trong thời đại mới. Trong thế giới hôm nay, dẫn đầu không chỉ là việc sử dụng công nghệ mà là trở thành người tạo ra nhân tài và tác động tích cực”.

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Viện Quản lý VIETSTAR cho hay: “Chúng tôi không chỉ đưa một chương trình đào tạo chuẩn Pháp về Việt Nam, mà mang tới một chuẩn năng lực lãnh đạo toàn cầu – nơi công nghệ và tư duy chiến lược hội tụ. Chúng tôi tin rằng, để có thể ra quyết định hiệu quả và định hình tương lai tổ chức, nhà lãnh đạo không thể đứng ngoài xu thế công nghệ – chương trình này chính là cầu nối giúp thu hẹp khoảng cách giữa Công nghệ và Lãnh đạo một cách bài bản và có hệ thống”.

Hội thảo “Lãnh đạo Công nghệ và Đột phá trong kỷ nguyên số và AI” do Viện Quản lý VIETSTAR phối hợp cùng Trường Kinh doanh và Công nghệ Paris (PST&B) tổ chức.

Trong khuôn khổ Hội thảo, VIETSTAR và PST&B đã công bố Chương trình đào tạo Lãnh đạo Công nghệ Paris. Đây là chương trình tích hợp đầu tiên tại Pháp kết hợp Công nghệ và Kinh doanh được chính phủ Pháp công nhận nhằm tạo ra cuộc cách mạng chuyển đổi nhà Lãnh đạo Truyền thống sang Lãnh đạo Công nghệ trước làn sóng Công nghệ và AI.

Chứng chỉ Lãnh đạo Công nghệ Paris là chương trình đầu tiên và duy nhất tại Pháp tích hợp Công nghệ vào Kinh doanh, tích hợp giữa kiến thức quản trị và ứng dụng AI. Chứng chỉ được xếp hạng trong hệ thống RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) – danh mục chứng chỉ nghề nghiệp quốc gia của Pháp, được phê duyệt bởi cơ quan kiểm định cao nhất France Compétences, và tuân thủ tiêu chuẩn giáo dục của Liên minh châu Âu.

TS. Armand Derhy - Giám đốc Trường Kinh doanh & Công nghệ Paris nhấn mạnh: “Chúng tôi hợp tác cùng VIETSTAR để đưa chương trình Lãnh đạo Công nghệ Paris đến Việt Nam, bởi chúng tôi tin rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào hàng ngũ tiên phong toàn cầu khi họ được trang bị đúng cách, đúng phương pháp và đúng công cụ: không chỉ bằng kiến thức công nghệ, mà còn bằng tư duy đổi mới, năng lực chuyển đổi và chuẩn năng lực được quốc tế công nhận”.