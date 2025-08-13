Eat Clean Hong - Thu Nhi trở thành Đại sứ thương hiệu Joyoung tại Việt Nam

Nhãn hàng đồ gia dụng đến từ Trung Quốc, Joyoung, đã lựa cọn gương mặt đại diện của mình là Thu Nhi với nghệ danh Eat Clean Hong - Thu Nhi, để lan tỏa lối sống lành mạnh của Joyoung. Theo Joyoung, Thu Nhi có lối sống lành mạnh đầy hứng khởi sẽ là cầu nối hoàn hảo để truyền tải thông điệp "Enjoy Being Healthy" (tạm dịch: Sống trọn vẹn - Ngon tròn vị) từ nhãn hàng.

Được biết, trước khi trở thành đại sứ Thương hiệu Joyoung, Thu Nhi đã có thời gian dài sử dụng nhiều sản phẩm của Joyoung. "Đó giờ Nhi nghĩ một món đồ gia dụng sẽ gắn liền với nhu cầu của bản thân đầu tiên, nhưng Joyoung mang tới cho Nhi nhiều tính năng chưa nghĩ đến mà bản thân phải bất ngờ vì độ tiện dụng. Nhiều khi Nhi phải trầm trồ tự nghĩ người thiết kế ra sản phẩm của Joyoung cũng là người nội trợ hay không, để bản thân họ có thể hiểu được nhu cầu người làm bếp đến như vậy".

Thu Nhi chia sẻ thêm: "Nhi có tìm hiểu về Joyoung thì biết đây là thương hiệu lớn đã có mặt hơn 30 năm, một quá trình dài để chứng minh độ uy tín cũng như chất lượng. Điều này giúp Nhi cảm thấy rất vinh hạnh khi là người đồng hành cùng Joyoung để mang những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng Việt Nam."

Trong vai trò Đại sứ, Thu Nhi sẽ chia sẻ niềm vui nấu nướng nêu bật trải nghiệm tiện lợi và đủ đầy dinh dưỡng tới cộng đồng người theo dõi cô trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó cô cũng sẽ đồng hành cùng Joyoung tại các sự kiện, lan tỏa tinh thần "Sống trọn vẹn - Ngon tròn vị" tới người dùng Việt Nam.

Joyoung - thương hiệu phát minh máy làm sữa đậu nành đầu tiên trên thế giới, đã kiên định theo đuổi tầm nhìn kiến tạo lối sống lành mạnh, không ngừng đổi mới công nghệ để đơn giản hóa công việc bếp núc suốt 30 năm qua. Các sản phẩm của Joyoung luôn ưu tiên thiết kế tiện dụng, hoàn thiện cao cấp, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tận hưởng trọn vẹn niềm vui nấu nướng. Sự thành công của Joyoung còn có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người dùng trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, việc hợp tác giữa Thu Nhi và Joyoung chính là bước khởi đầu để Joyoung truyền cảm hứng sống lành mạnh tới người dùng. "Hình ảnh và lối sống lành mạnh của Thu Nhi rất phù hợp với tầm nhìn và hình ảnh thương hiệu Joyoung. Bên cạnh đó, sứ mệnh của Joyoung mong muốn chính là đem lại cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam nguồn cảm hứng về lối sống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng". Ông Linson Nong, phó Tổng Giám Đốc Smart-Link Việt Nam, đại diện Joyoung tại Việt Nam cho biết.

Hệ sinh thái của Joyoung tại Việt Nam rất đa dạng bao gồm máy làm sữa hạt, máy ép trái cây, nồi nấu chậm, nồi chiên không dầu, nồi áp suất… Nổi bật nhất là Joyoung JSCB-K7 Pro – máy làm sữa hạt cao cấp với công nghệ giảm ồn, tự làm sạch hoàn toàn, giao diện cảm ứng trực quan, trợ lý giọng nói thông minh và khả năng giảm 56% hàm lượng purin trong đậu nành, mang đến món sữa mịn thơm, tốt cho sức khỏe.

Trong tháng 8 và 9 này, Joyoung Việt Nam đã phối hợp cùng đại sứ Thu Nhi tổ chức chuỗi sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 31. Sự kiện dự kiến quy tụ nhiều gương mặt sáng tạo nội dung nổi tiếng cùng các đơn vị báo chí truyền thông, đồng thời đi kèm hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn trên các sàn thương mại điện tử lớn.

Sự hợp tác giữa Eat Clean Hong – Thu Nhi và Joyoung Việt Nam sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mang trải nghiệm nấu ăn tiện lợi, lành mạnh đến gia đình Việt. Qua đó khẳng định cam kết đồng hành cùng người dùng với tinh thần "Sống trọn vẹn - Ngon tròn vị".

Thông tin về Joyoung Việt Nam xem thêm tại https://joyoungofficial.com