Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Hùng Cường

Hùng Cường

10:11 | 14/08/2025
Công nghệ không cần lập trình kết hợp trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nghiệp Việt quản lý khách hàng. Xu hướng mới đang giúp các công ty nhỏ và vừa tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian triển khai từ 6 tháng xuống 3 tuần.

Trong hơn hai thập kỷ qua, CRM (Customer Relationship Management) đã “phổ cập” tới nhiều doanh nghiệp, hỗ trợ số hóa dữ liệu khách hàng và quản lý quy trình bán hàng. Tuy nhiên, việc “có phần mềm” và “vận hành hiệu quả” vẫn khiến nhiều nhà quản trị trăn trở, đặc biệt tại Việt Nam – nơi phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) mới ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số.

Khoảng cách giữa triển khai CRM và hiệu quả thực tế

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bizweb (2023), 75% SMEs tại Việt Nam vẫn quản lý khách hàng và quy trình bán hàng thủ công bằng Excel hoặc Google Sheet. Việc phụ thuộc vào bảng tính khiến dữ liệu bị phân tán, khó chia sẻ nội bộ, giảm khả năng đồng bộ giữa các phòng ban và tiềm ẩn rủi ro thất thoát khi nhân sự thay đổi.

Ngay cả với những doanh nghiệp đã áp dụng CRM, hiệu quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Forrester (2023) ghi nhận 55% doanh nghiệp cho rằng hệ thống CRM hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Một nguyên nhân phổ biến là các giải pháp “đóng gói” có khả năng tùy chỉnh hạn chế, buộc doanh nghiệp phải thay đổi quy trình để phù hợp với phần mềm. Ở cấp quản trị, không ít trường hợp vẫn phải xuất dữ liệu ra Excel để phân tích, dẫn tới chậm trễ trong ra quyết định.

Yếu tố con người cũng là một rào cản lớn. Báo cáo của CRM Buyer cho thấy gần 70% nhân viên không nhập đầy đủ dữ liệu vì hệ thống phức tạp, giao diện khó dùng hoặc tốn nhiều thời gian thao tác. Khi dữ liệu đầu vào không đầy đủ và kịp thời, giá trị toàn bộ hệ thống cũng bị ảnh hưởng.

CRM thế hệ mới: Linh hoạt – Tích hợp – Tự động hóa

Để giải quyết bài toán này, các nền tảng CRM thế hệ mới đang vận hành dựa trên ba trụ cột:

  • Thứ nhất, tùy chỉnh sâu theo quy trình đặc thù của từng doanh nghiệp mà không cần lập trình phức tạp.
  • Thứ hai, liên thông dữ liệu toàn diện giữa các hệ thống nội bộ và nền tảng bên ngoài, tạo môi trường vận hành hợp nhất.
  • Thứ ba, ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, gợi ý hành động, dự báo doanh số và tự động hóa toàn bộ chuỗi bán hàng - chăm sóc khách hàng.

Dự báo của Gartner cho thấy, đến năm 2025, 70% ứng dụng doanh nghiệp mới sẽ được phát triển trên nền tảng Low-code/No-code, tăng mạnh so với dưới 25% năm 2020. Theo McKinsey, ứng dụng AI và tự động hóa có thể giúp tăng 10–15% doanh thu và giảm 20–30% thời gian xử lý dữ liệu khách hàng.

Tại phân khúc tập đoàn, các nền tảng như Salesforce, Microsoft Dynamics 365 hay SAP CRM đáp ứng tốt yêu cầu quản trị nhưng đòi hỏi ngân sách lớn, thời gian triển khai dài và đội ngũ vận hành chuyên biệt. Đây là rào cản khiến nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là SMEs, khó tiếp cận.

Thực trạng này mở ra cơ hội cho các giải pháp CRM bản địa, vừa đáp ứng tiêu chuẩn quản trị ở cấp cao, vừa tối ưu chi phí và trải nghiệm triển khai.

Tại Việt Nam, Cogover CRM là một trong những nền tảng tiên phong theo hướng No-code & AI. Dựa trên công nghệ No-code/Low-code, doanh nghiệp có thể tự thiết kế giao diện, dữ liệu và quy trình chỉ bằng thao tác kéo thả, rút ngắn thời gian triển khai xuống 1–3 tuần thay vì 3-6 tháng như các giải pháp CRM cồng kềnh/cũ kỹ khác.

Giao diện Cogover CRM No-code/AI

Theo Tiến sĩ Lê Đặng Trung, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Cogover LLC: “CRM không chỉ là phần mềm, mà là hạ tầng vận hành số cho doanh nghiệp. Khi kết hợp No-code/Low-code và AI, doanh nghiệp có thể làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào IT hay nhà cung cấp.”

Giao diện Cogover CRM No-code/AI

Giao diện Cogover CRM No-code/AI

Cogover CRM hướng tới ba mục tiêu cốt lõi của nhà quản trị:

  • Một là, số hóa dữ liệu tập trung toàn bộ chu trình bán hàng: từ Marketing, khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, cơ hội bán hàng, bảng giá/báo giá, quản lý kho, CSKH sau bán,...

  • Hai là, tự động hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, loại bỏ thao tác thủ công lặp lại.

  • Ba là, tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng mọi thay đổi chiến lược, không cần can thiệp lập trình.

Một điểm nổi bật khác của Cogover CRM đó là tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Predictive AI (AI dự đoán), Generative AI (AI tạo sinh) và Conversational AI (AI đàm thoại), giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất bán hàng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tự động hóa quy trình. AI trong Cogover hỗ trợ từ chuyển đổi và phân tích ghi âm, làm giàu dữ liệu khách hàng, gợi ý hành động tiếp theo, phát hiện cơ hội tiềm năng đến dự báo doanh số để đưa ra đề xuất phù hợp và hành động kịp thời.

Số hóa toàn diện doanh nghiệp không cần lập trình với Cogover
Số hóa toàn diện doanh nghiệp không cần lập trình với Cogover

Không chỉ là CRM, Cogover nằm trong hệ sinh thái Cogover Platform, nền tảng quản trị hợp nhất với các ứng dụng sẵn có như Sales (CRM), Service (Contact Center), Inventory (WMS), Process (BPM), Site (CMS),... Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quản trị toàn diện khi cần mà không phải thay đổi hạ tầng.

Lợi thế cạnh tranh từ công nghệ

Cogover nằm trong hệ sinh thái Cogover Platform với các ứng dụng sẵn có như bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý kho, quản lý quy trình và quản lý website. Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quản trị toàn diện khi cần mà không phải thay đổi hạ tầng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, những doanh nghiệp linh hoạt áp dụng công nghệ không cần lập trình kết hợp trí tuệ nhân tạo sớm sẽ có lợi thế rõ rệt về tốc độ, khả năng phục vụ khách hàng và năng lực ra quyết định.

Webinar "Cogover - Cuộc cách mạng CRM & SaaS tại Việt Nam" diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 19/8/2025. Sự kiện là cơ hội để các nhà quản trị trực tiếp trải nghiệm nền tảng công nghệ này và thảo luận với chuyên gia về chiến lược chuyển đổi số. Đăng ký tại đây.

Startup Stringee gọi vốn thành công vòng Series A Startup Stringee gọi vốn thành công vòng Series A

Startup về nền tảng lập trình giao tiếp Stringee vừa công bố nhận vốn Series A từ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM ...
Stringee xuất sắc đạt Top 10/330 tại Giải Sao Khuê 2023 Stringee xuất sắc đạt Top 10/330 tại Giải Sao Khuê 2023

Vượt qua hơn 330 đề cử tham gia, nền tảng lập trình cho giao tiếp Stringee đạt Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2023. Đây ...
Stringee: Startup công nghệ Việt bắt đầu Stringee: Startup công nghệ Việt bắt đầu 'hái quả ngọt' tại thị trường tỷ dân

Stringee - cái tên đang được chú ý trong cộng đồng startup khi thành công ghi dấu ấn sản phẩm "Make in Vietnam" tại thị ...

Bài liên quan

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại

CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Rakuten Viber và DoubleVerify tối ưu hóa hiệu suất và vị trí hiển thị

Rakuten Viber và DoubleVerify tối ưu hóa hiệu suất và vị trí hiển thị

Công nghệ số
Cụ thể, công nghệ của DoubleVerify cho phép các thương hiệu theo dõi vị trí hiển thị quảng cáo, đánh giá khả năng hiển thị, nhận diện, đồng thời cung cấp những dữ liệu chi tiết về hiệu quả chiến dịch, từ đó hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động truyền thông.
DeepSeek tiết lộ kỹ thuật mới để vượt giới hạn GPU, chuẩn bị ra mắt V4

DeepSeek tiết lộ kỹ thuật mới để vượt giới hạn GPU, chuẩn bị ra mắt V4

Công nghệ số
DeepSeek công bố kỹ thuật Engram giúp mở rộng mô hình AI mà không bị kìm bởi bộ nhớ GPU, chuẩn bị ra mắt V4 giữa tháng Hai.
10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết

10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết

Phần mềm - Ứng dụng
Khép lại năm 2025, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm qua.
VNPT 3 năm liên tiếp được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số chất lượng tốt nhất

VNPT 3 năm liên tiếp được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số chất lượng tốt nhất

Phần mềm - Ứng dụng
Đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp VNPT được vinh danh ở các tiêu chí quan trọng nhất gồm chất lượng dịch vụ, thị phần và giá, khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trên thị trường chữ ký số Việt Nam.
Ứng dụng Gemini Live để phát triển cho cộng đồng

Ứng dụng Gemini Live để phát triển cho cộng đồng

Phần mềm - Ứng dụng
Gemini Live giúp người dùng dễ dàng chia sẻ, kết nối và lan tỏa giá trị tích cực thông qua các tính năng nổi bật.
Xem thêm

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

