Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Trong hơn hai thập kỷ qua, CRM (Customer Relationship Management) đã “phổ cập” tới nhiều doanh nghiệp, hỗ trợ số hóa dữ liệu khách hàng và quản lý quy trình bán hàng. Tuy nhiên, việc “có phần mềm” và “vận hành hiệu quả” vẫn khiến nhiều nhà quản trị trăn trở, đặc biệt tại Việt Nam – nơi phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) mới ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số.

Khoảng cách giữa triển khai CRM và hiệu quả thực tế

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bizweb (2023), 75% SMEs tại Việt Nam vẫn quản lý khách hàng và quy trình bán hàng thủ công bằng Excel hoặc Google Sheet. Việc phụ thuộc vào bảng tính khiến dữ liệu bị phân tán, khó chia sẻ nội bộ, giảm khả năng đồng bộ giữa các phòng ban và tiềm ẩn rủi ro thất thoát khi nhân sự thay đổi.

Ngay cả với những doanh nghiệp đã áp dụng CRM, hiệu quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Forrester (2023) ghi nhận 55% doanh nghiệp cho rằng hệ thống CRM hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Một nguyên nhân phổ biến là các giải pháp “đóng gói” có khả năng tùy chỉnh hạn chế, buộc doanh nghiệp phải thay đổi quy trình để phù hợp với phần mềm. Ở cấp quản trị, không ít trường hợp vẫn phải xuất dữ liệu ra Excel để phân tích, dẫn tới chậm trễ trong ra quyết định.

Yếu tố con người cũng là một rào cản lớn. Báo cáo của CRM Buyer cho thấy gần 70% nhân viên không nhập đầy đủ dữ liệu vì hệ thống phức tạp, giao diện khó dùng hoặc tốn nhiều thời gian thao tác. Khi dữ liệu đầu vào không đầy đủ và kịp thời, giá trị toàn bộ hệ thống cũng bị ảnh hưởng.

CRM thế hệ mới: Linh hoạt – Tích hợp – Tự động hóa

Để giải quyết bài toán này, các nền tảng CRM thế hệ mới đang vận hành dựa trên ba trụ cột:

Thứ nhất, tùy chỉnh sâu theo quy trình đặc thù của từng doanh nghiệp mà không cần lập trình phức tạp.

Thứ hai, liên thông dữ liệu toàn diện giữa các hệ thống nội bộ và nền tảng bên ngoài, tạo môi trường vận hành hợp nhất.

Thứ ba, ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, gợi ý hành động, dự báo doanh số và tự động hóa toàn bộ chuỗi bán hàng - chăm sóc khách hàng.

Dự báo của Gartner cho thấy, đến năm 2025, 70% ứng dụng doanh nghiệp mới sẽ được phát triển trên nền tảng Low-code/No-code, tăng mạnh so với dưới 25% năm 2020. Theo McKinsey, ứng dụng AI và tự động hóa có thể giúp tăng 10–15% doanh thu và giảm 20–30% thời gian xử lý dữ liệu khách hàng.

Tại phân khúc tập đoàn, các nền tảng như Salesforce, Microsoft Dynamics 365 hay SAP CRM đáp ứng tốt yêu cầu quản trị nhưng đòi hỏi ngân sách lớn, thời gian triển khai dài và đội ngũ vận hành chuyên biệt. Đây là rào cản khiến nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là SMEs, khó tiếp cận.

Thực trạng này mở ra cơ hội cho các giải pháp CRM bản địa, vừa đáp ứng tiêu chuẩn quản trị ở cấp cao, vừa tối ưu chi phí và trải nghiệm triển khai.

Cogover CRM – Đại diện cho làn sóng No-code & AI tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Cogover CRM là một trong những nền tảng tiên phong theo hướng No-code & AI. Dựa trên công nghệ No-code/Low-code, doanh nghiệp có thể tự thiết kế giao diện, dữ liệu và quy trình chỉ bằng thao tác kéo thả, rút ngắn thời gian triển khai xuống 1–3 tuần thay vì 3-6 tháng như các giải pháp CRM cồng kềnh/cũ kỹ khác.

Giao diện Cogover CRM No-code/AI

Theo Tiến sĩ Lê Đặng Trung, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Cogover LLC: “CRM không chỉ là phần mềm, mà là hạ tầng vận hành số cho doanh nghiệp. Khi kết hợp No-code/Low-code và AI, doanh nghiệp có thể làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào IT hay nhà cung cấp.”

Giao diện Cogover CRM No-code/AI

Cogover CRM hướng tới ba mục tiêu cốt lõi của nhà quản trị:

Một là, số hóa dữ liệu tập trung toàn bộ chu trình bán hàng: từ Marketing, khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, cơ hội bán hàng, bảng giá/báo giá, quản lý kho, CSKH sau bán,...

Hai là, tự động hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, loại bỏ thao tác thủ công lặp lại.

Ba là, tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng mọi thay đổi chiến lược, không cần can thiệp lập trình.

Một điểm nổi bật khác của Cogover CRM đó là tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Predictive AI (AI dự đoán), Generative AI (AI tạo sinh) và Conversational AI (AI đàm thoại), giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất bán hàng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tự động hóa quy trình. AI trong Cogover hỗ trợ từ chuyển đổi và phân tích ghi âm, làm giàu dữ liệu khách hàng, gợi ý hành động tiếp theo, phát hiện cơ hội tiềm năng đến dự báo doanh số để đưa ra đề xuất phù hợp và hành động kịp thời.

Không chỉ là CRM, Cogover nằm trong hệ sinh thái Cogover Platform, nền tảng quản trị hợp nhất với các ứng dụng sẵn có như Sales (CRM), Service (Contact Center), Inventory (WMS), Process (BPM), Site (CMS),... Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quản trị toàn diện khi cần mà không phải thay đổi hạ tầng.

Lợi thế cạnh tranh từ công nghệ

Cogover nằm trong hệ sinh thái Cogover Platform với các ứng dụng sẵn có như bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý kho, quản lý quy trình và quản lý website. Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quản trị toàn diện khi cần mà không phải thay đổi hạ tầng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, những doanh nghiệp linh hoạt áp dụng công nghệ không cần lập trình kết hợp trí tuệ nhân tạo sớm sẽ có lợi thế rõ rệt về tốc độ, khả năng phục vụ khách hàng và năng lực ra quyết định.

Webinar "Cogover - Cuộc cách mạng CRM & SaaS tại Việt Nam" diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 19/8/2025. Sự kiện là cơ hội để các nhà quản trị trực tiếp trải nghiệm nền tảng công nghệ này và thảo luận với chuyên gia về chiến lược chuyển đổi số. Đăng ký tại đây.