Doanh nghiệp áp dụng Cogover Low-code_No-code và AI

Phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn vận hành theo cách thủ công: nhân viên xin nghỉ qua Zalo/email, đề xuất chi phí bằng biểu mẫu giấy, theo dõi đơn hàng trên Google Sheet. Cách làm này gây ra chi phí trực tiếp từ việc xử lý chậm, sai sót, mất dữ liệu và chi phí gián tiếp từ cơ hội bị bỏ lỡ, giảm hiệu suất nhân sự. Doanh nghiệp phát triển càng nhanh, những lỗ hổng này càng rõ ràng.

Mặc dù các doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, họ vẫn gặp rào cản về ngân sách, thiếu nhân lực IT và thiếu công cụ phù hợp. Tự xây dựng phần mềm tốn kém, thời gian kéo dài, thiếu ổn định. Các phần mềm đóng gói sẵn lại khó tùy chỉnh khi doanh nghiệp mở rộng.

Xu hướng No-code/Low-code và AI phát triển mạnh mẽ toàn cầu đáp ứng nhu cầu này. Báo cáo của Gartner dự báo đến năm 2027, hơn 70% ứng dụng doanh nghiệp mới sẽ được phát triển bằng nền tảng No-code/Low-code, tăng từ 25% năm 2020. Theo McKinsey, ứng dụng AI vào vận hành giúp doanh nghiệp tăng năng suất đến 40% và tiết kiệm 20-30% chi phí.

Cogover tự động hóa quy trình bằng thao tác đơn giản

Cogover giúp người dùng xây dựng và tùy chỉnh luồng công việc phù hợp từ quản lý đơn hàng, duyệt chi, đến quy trình bán hàng hay chăm sóc khách hàng trên một nền tảng duy nhất. Việc triển khai chỉ mất vài giờ, tiết kiệm thời gian gấp 1.000 lần và chi phí gấp 3 lần so với cách truyền thống.

Giao diện CRM hoàn chỉnh sử dụng Cogover Platform

Ưu điểm nổi trội của Cogover là khả năng tự động hóa thông minh nhờ tích hợp nhiều loại AI bằng cách khai báo. Hệ thống tự động phân tích, trích xuất thông tin từ biểu mẫu, email, tài liệu, giảm thao tác thủ công lặp lại. AI hỗ trợ phân loại yêu cầu, chấm điểm ứng viên, đánh giá hồ sơ, dự đoán xu hướng vận hành, giúp nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

"Công nghệ không nên là đặc quyền của các tập đoàn lớn. Doanh nghiệp nào cũng xứng đáng sở hữu hệ thống quản trị hiện đại và thông minh nhất. Cogover với chi phí và cách tiếp cận phù hợp chắc chắn sẽ giúp 'bình dân hóa' Low-code/No-code và AI đến mọi doanh nghiệp tại Việt Nam", ông Andy D., nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Cogover LLC chia sẻ.

Tự động hoá quy trình tuyển dụng sử dụng Cogover Process tích hợp ChatGPT

Cogover là sản phẩm do Stringee Việt Nam và Cogover LLC (Mỹ) hợp tác phát triển với hơn 150 kỹ sư/chuyên gia từ Mỹ, Việt Nam, Ấn Độ; hiện phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp với 120 triệu người dùng cuối toàn cầu.

Tiến sĩ Lê Đặng Trung, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc Cogover LLC cho biết, “Chúng tôi xây dựng Cogover với một sứ mệnh: mang công nghệ No-code/Low-code và AI đến gần hơn với doanh nghiệp tại Việt Nam – những người đang khao khát số hoá nhưng thiếu công cụ phù hợp. Với Cogover, doanh nghiệp có thể hoàn toàn làm chủ quy trình vận hành, tiết kiệm chi phí và tăng tốc chuyển đổi số”.