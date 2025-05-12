VinCSS hợp tác OplaCRM đảm bảo an ninh cho ứng dụng AI doanh nghiệp

Start-up Việt VinCSS đảm bảo an ninh bảo mật cho doanh nghiệp ứng dụng AI.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đang mạnh mẽ áp dụng AI vào hoạt động kinh doanh, VinCSS, đơn vị an ninh mạng thuộc hệ sinh thái Vingroup đã chính thức hợp tác với OplaCRM để mang đến giải pháp bảo mật toàn diện cho các ứng dụng AI.

VinCSS đồng hành bảo mật AI với OplaCRM

Thỏa thuận hợp tác giữa VinCSS và OplaCRM tập trung vào hai lĩnh vực chính. Đầu tiên, VinCSS sẽ thực hiện kiểm thử xâm nhập (penetration testing) cho toàn bộ sản phẩm AI của OplaCRM trước khi ra mắt thị trường. Quá trình này giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời mọi lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

Thứ hai, VinCSS hỗ trợ tích hợp công nghệ xác thực FIDO2 không mật khẩu vào hệ thống OplaCRM. Giải pháp này của VinCSS không chỉ tăng cường bảo mật mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng cuối.

VinCSS khẳng định vị thế với giải pháp FIDO2

Điểm nổi bật trong sự hợp tác là công nghệ xác thực FIDO2 của VinCSS đã được chứng nhận quốc tế. Công nghệ này giúp loại bỏ nguy cơ bị đánh cắp mật khẩu, nguyên nhân chính dẫn đến 80% các vụ tấn công mạng hiện nay.

CEO OplaCRM Nam Nguyễn nhấn mạnh: "Hợp tác với VinCSS là cột mốc quan trọng giúp chúng tôi bảo vệ khách hàng tốt hơn. VinCSS mang đến sự tự tin để chúng tôi tiếp cận các khách hàng lớn và mở rộng ra thị trường quốc tế."

Nghiên cứu từ McKinsey và Gartner chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: chỉ 1% doanh nghiệp thế giới đạt cấp độ "chín" về AI, trong khi 70% thất bại khi triển khai và 85% dự án AI không đạt kỳ vọng.

VinCSS hiểu rằng các rủi ro bảo mật như rò rỉ dữ liệu, AI đưa ra quyết định sai lầm hay các cuộc tấn công AI tinh vi đang là mối đe dọa thực sự với doanh nghiệp. Sự hợp tác với OplaCRM cho thấy VinCSS đang nỗ lực trong việc giải quyết những thách thức này.

Thông qua việc hợp tác với OplaCRM, VinCSS không chỉ chứng minh năng lực cung cấp giải pháp bảo mật hiện đại mà còn đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

VinCSS cũng cùng OplaCRM tổ chức các sự kiện giáo dục về triển khai AI an toàn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực bảo mật AI.