VinCSS được Frost & Sullivan vinh danh trong lĩnh vực an ninh bảo mật IoT toàn cầu 2024

VinCSS được tổ chức Frost & Sullivan vinh danh trong lĩnh vực an ninh bảo mật IoT toàn cầu 2024. Ảnh: QUỲNH ANH.

Chia sẻ về lý do start-up Việt được vinh danh, nhà nghiên cứu an ninh mạng toàn cầu tại Frost & Sullivan Vũ Anh Tiến cho biết: “Bảo mật IoT (Internet of Things - vạn vật kết nối Internet) là một lĩnh vực lớn và rất nhiều công ty đang cung cấp giải pháp và dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng chúng tôi chọn VinCSS cho giải thưởng đặc biệt này vì cách tiếp cận sử dụng công nghệ FDO độc đáo”.

FDO (FIDO Device Onboarding) là một tiêu chuẩn bảo mật công nghiệp mở được Liên minh xác thực trực tuyến thế giới FIDO Alliance ban hành vào năm 2021 nhằm giúp quá trình triển khai, thiết lập và kết nối các thiết bị IoT diễn ra tự động, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn.

Start-up Việt đã lựa chọn ứng dụng tiêu chuẩn này vào hệ sinh thái giải pháp đa dạng của mình để giải quyết các bài toán an ninh bảo mật cho thiết bị IoT tiêu biểu.

Chẳng hạn, VinCSS đã hợp tác phát triển và sản xuất với nhiều đơn vị để tạo ra các sản phẩm, giải pháp tích hợp FDO như: camera tích hợp FDO đầu tiên trên thế giới, giải pháp cảm biến đỗ xe thông minh, Wi-Fi router (bộ định tuyến Wi-Fi) tích hợp FDO đầu tiên trên thế giới…

Tháng 9-2024, VinCSS trở thành công ty đầu tiên trên thế giới sở hữu chứng chỉ FDO và công ty duy nhất sở hữu 3 chứng chỉ FDO đến thời điểm hiện tại.

Frost & Sullivan đánh giá: “Trong khi nhiều tổ chức vẫn còn đang khám phá tiềm năng của FDO, VinCSS đã có những bước đi quyết liệt để ứng dụng công nghệ này vào thực tế, trở thành một trong những công ty đầu tiên thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn FDO”.