Yi He Tang Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 sở hữu 500 cửa hàng

Ra đời tại Trung Quốc vào năm 2012, Yi He Tang đã có hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, vươn tầm trờ thành thương hiệu trà sữa nổi tiếng toàn cầu. Với sự có mặt tại 4 quốc gia Đông Nam Á, Yi He Tang không ngừng đồi mới sáng tạo, mang đến những dòng sản phẩm chất lượng từ trà sữađến trà trái cây tươi, chỉnh phục hàng triệu tín đồ yêu trà. Nhờ sự cam kết về chất lượng và uy tín thương hiệu, Yi He Tang luôn được khách hàng và đối tác nhượng quyền tín tường, yêu thích. Năm 2019, Yi He Tang chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Đến tháng 3/2025 Yi He Tang có 32 cửa hàng trên toàn quốc. Mục tiêu hết năm 2025 Yi He Tang có 120+ cửa hàng hoạt động tại Việt Nam.