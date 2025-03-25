Công nghệ số
Perplexity AI tham vọng mua lại TikTok tại Mỹ, đưa thuật toán 'For You' thành nguồn mở

09:38 | 25/03/2025
Công ty khởi nghiệp Perplexity AI vừa công bố kế hoạch táo bạo mua lại TikTok tại thị trường Mỹ, cam kết xây dựng lại thuật toán minh bạch và xây dựng công cụ tìm kiếm mới cạnh tranh, tạo nên cuộc cách mạng cho nền tảng video ngắn phổ biến nhất thế giới.

Mới đây, công ty khởi nghiệp Perplexity AI (có trụ sở tại Mỹ) đã công bố việc mua lại và tái thiết TikTok tại thị trường Mỹ trên trang web chính thức của họ. Hồi tháng 1/2025, Perplexity cũng đã đưa ra lời đề nghị sáp nhập TikTok tại thị trường Mỹ, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ sở hữu tới 50% công ty mới khi công ty này chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tương lai.

Bản kế hoạch chi tiết này được đăng tải trong mục "Tầm nhìn tái thiết TikTok tại Mỹ", phản ánh chiến lược dài hạn của công ty trong việc mở rộng ảnh hưởng trên thị trường ứng dụng mạng xã hội. Động thái này diễn ra trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với áp lực từ chính phủ Mỹ về vấn đề an ninh dữ liệu.

Perplexity AI tham vọng mua lại TikTok, đưa thuật toán For You thành nguồn mở
Ảnh: perplexity

Giải pháp không tạo thế độc quyền

Perplexity khẳng định có vị thế đặc biệt để tái thiết thuật toán TikTok mà không tạo ra thế độc quyền, nhờ kết hợp giữa công nghệ mới nhất thế giới và vị thế độc lập của một công ty công nghệ quy mô vừa (Little Tech).

Perplexity phân tích rằng nếu ByteDance bán TikTok cho một nhóm nhà đầu tư thông thường, ByteDance vẫn có thể giữ quyền kiểm soát thuật toán. Mặt khác, nếu một đối thủ lớn thâu tóm nền tảng này, sẽ có nguy cơ tạo ra thế độc quyền trong thị trường video ngắn.

"Thuật toán của TikTok hiện nay là một 'hộp đen'. Chúng tôi tin rằng các hệ thống gợi ý nội dung cần được minh bạch," Perplexity nhấn mạnh trên thông báo được đăng tải trên website của họ. Công ty cam kết xây dựng lại thuật toán từ đầu với nguyên tắc cốt lõi là minh bạch, thậm chí còn đưa nguồn cấp dữ liệu "Dành cho bạn" (For You) thành mã nguồn mở.

Theo kế hoạch được công bố, toàn bộ hạ tầng sẽ được đặt tại Mỹ, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư trong nước, nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia đã được chính quyền Mỹ nêu ra.

Perplexity AI tham vọng mua lại TikTok, đưa thuật toán For You thành nguồn mở
Ảnh: perplexity

Theo thông báo, Perplexity tiết lộ một trong những lợi thế cạnh tranh của họ là hạ tầng AI tiên tiến, được hỗ trợ bởi Nvidia Dynamo - công nghệ mới ra mắt tại Hội nghị Công nghệ GPU Nvidia GTC 2025. Perplexity được nhắc đến như một đối tác chiến lược của Nvidia trong sự kiện này.

Với công nghệ này, Perplexity tự tin có thể mở rộng mô hình gợi ý của TikTok lên gấp 100 lần, đồng thời tăng tốc độ xử lý, giúp hệ thống đề xuất nội dung của TikTok trở nên mạnh mẽ nhất thế giới.

Độ tin cậy thông tin là một trong những điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch được Perplexity công bố. Perplexity dự kiến triển khai hai tính năng chính: hệ thống trích dẫn nguồn và kiểm chứng cộng đồng.

"Mọi câu trả lời trên Perplexity đều có trích dẫn nguồn, điều mà chúng tôi tin là nền tảng cho một hệ sinh thái thông tin đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ ngay lập tức mở rộng khả năng này sang TikTok, giúp người dùng dễ dàng kiểm chứng thông tin ngay khi xem video," trong thông báo nêu rõ.

Bên cạnh đó, Perplexity cũng công bố kế hoạch phát triển hệ thống kiểm chứng kết hợp phản hồi từ cộng đồng và AI để xác định thông tin chính xác, tương tự như mô hình @AskPerplexity trên nền tảng X (Twitter), nơi công ty cung cấp thông tin ngữ cảnh cho hàng nghìn người dùng mỗi ngày.

Tích hợp công cụ tìm kiếm đột phá

Theo thông báo, Perplexity nêu rõ việc kết hợp công cụ trả lời của họ với kho video khổng lồ của TikTok được kỳ vọng sẽ tạo ra trải nghiệm tìm kiếm đột phá. Người dùng sẽ nhận được câu trả lời có trích dẫn đầy đủ, kết hợp trí tuệ nhân tạo với nội dung do người dùng tạo ra.

Perplexity sẽ thực hiện hai hướng tích hợp: nâng cấp tìm kiếm trên TikTok với câu trả lời chính xác có trích dẫn đầy đủ và đưa video TikTok phù hợp vào Perplexity để bổ sung cho câu trả lời.

"Dù bạn đang tìm kiếm vợt tennis tốt nhất dưới 100 USD, muốn hiểu tác động của một cuộc họp cổ đông đến giá cổ phiếu, hay đơn giản là muốn khám phá những địa điểm ăn uống yêu thích của người dân địa phương, chúng tôi luôn hướng đến việc mang lại kết quả tốt nhất có thể,", thông báo nhấn mạnh.,

Perplexity nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là nâng cao giá trị thông tin của nội dung trên TikTok. Công ty tin rằng thời gian người dùng dành cho nền tảng này nên có ý nghĩa, với các chỉ số tối ưu tập trung vào mức độ hài lòng và giá trị thông tin thay vì chỉ tập trung vào tương tác.

Thông báo nhấn mạnh rằng: "Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là nâng cao giá trị thông tin của nội dung trên TikTok. Chúng tôi tin rằng thời gian người dùng dành cho nền tảng này nên có ý nghĩa, với các chỉ số tối ưu không chỉ xoay quanh tương tác mà còn tập trung vào mức độ hài lòng và giá trị thông tin".

Nếu người dùng kết nối tài khoản Perplexity với TikTok, công ty có thể sử dụng cùng lúc dữ liệu từ cả hai nền tảng để cải thiện cá nhân hóa nội dung. Hiểu biết về sở thích người dùng thông qua câu hỏi và chủ đề quan tâm trên Perplexity sẽ giúp hiển thị nội dung TikTok phù hợp hơn. Đồng thời, thói quen xem TikTok cũng sẽ giúp Perplexity cung cấp câu trả lời chính xác hơn.

Perplexity cũng tiết lộ với khả năng điều phối mô hình AI của mình, công ty dự kiến nâng tầm trải nghiệm TikTok bằng cách cung cấp thông tin ngữ cảnh và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật tự động và chú thích thông minh, người sáng tạo nội dung sẽ dễ dàng tiếp cận khán giả toàn cầu.

Thông báo nêu rõ: "Hãy tưởng tượng bạn đang xem một video về vật lý lượng tử và có thể ngay lập tức khởi động một truy vấn nghiên cứu chuyên sâu ngay từ nội dung đó,".

Sự tích hợp này sẽ giúp người dùng chuyển đổi liền mạch giữa trải nghiệm lướt TikTok và khả năng nghiên cứu mạnh mẽ của Perplexity - tất cả trong cùng một luồng nội dung.

Tương lai của TikTok dưới sự vận hành của Perplexity

Perplexity tóm tắt tầm nhìn của họ từ việc tái thiết thuật toán "Dành cho bạn" theo hướng mã nguồn mở đến việc nâng cấp cá nhân hóa bằng hạ tầng AI tiên tiến, Perplexity kỳ vọng sẽ tạo ra một phiên bản TikTok mới mang lại giá trị cao hơn cho người dùng.

Sự kết hợp giữa chuyên môn của Perplexity trong việc cung cấp câu trả lời chính xác, đáng tin cậy với cộng đồng sáng tạo sôi động và kho video đồ sộ của TikTok được đánh giá sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Theo cam kết cuối cùng trên website Perplexity, một TikTok mới dưới sự vận hành của họ sẽ trở thành "nền tảng sáng tạo và khám phá tri thức vĩ đại nhất thế giới".

