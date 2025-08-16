Phường Tương Mai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo chính trị trình đại hội khẳng định, trong bối cảnh nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, đặc biệt là tác động nặng nề của dịch COVID-19, thiên tai, áp lực gia tăng dân số và quá tải hạ tầng, Đảng bộ phường Tương Mai (trên cơ sở các đơn vị tiền thân) đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 đạt trên 390 tỷ đồng, bằng 118,6% dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng đô thị có nhiều chuyển biến; các dự án trọng điểm như đường Tam Trinh, hầm chui Kim Đồng, hệ thống trường học, di tích văn hóa được đẩy nhanh tiến độ.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh Vương Vân

Trên địa bàn phường, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 90%, “Tổ dân phố văn hóa” đạt 85%. Trên địa bàn phường không còn hộ nghèo; an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phường đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu triển khai.

Đạt được kết quả trên là do luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội; sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đưa Tương Mai trở thành đô thị điểm của Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đã thống nhất mục tiêu đến năm 2030 xây dựng phường Tương Mai văn minh, hiện đại, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng 27,5% so với năm 2025; 100% tổ dân phố triển khai phong trào tự quản bảo vệ môi trường; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên 85%, trong đó 50% đạt chuẩn cấp độ 2.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Tương Mai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Vương Vân

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đồng thời đề nghị Đảng bộ phường Tương Mai nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung, chủ động rà soát, điều hành chính quyền 2 cấp thông suốt, tăng cường kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng yêu cầu phường Tương Mai chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đánh giá tiềm năng, lợi thế, bứt phá trong thương mại, dịch vụ, logistic; bảo tồn di sản văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai khả thi, có lộ trình...

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tương Mai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Võ Xuân Trọng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tương Mai.