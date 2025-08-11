Hà Nội: Định Công đặt mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu giai đoạn 2025-2030

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị phường Định Công vững mạnh, toàn diện; Dân chủ, kỷ cương, đổi mới, đột phá; tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phát triển đô thị đồng bộ, văn minh; vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội đề ra mục tiêu, các giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao năng lực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng đô thị theo quy hoạch, hướng tới xây dựng phường Định Công giàu đẹp, hiện đại.

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh báo cáo chính trị tại đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Định Công đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Kinh tế phường tăng trưởng khá, thu ngân sách hằng năm đều vượt kế hoạch. Cải cách hành chính có nhiều đột phá, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét trong diện mạo đô thị.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được siết chặt, trong tổng số 834 công trình trên địa bàn, gần 99% có giấy phép hợp lệ, đúng quy hoạch. Các vi phạm xây dựng được phát hiện, xử lý nghiêm ngay từ đầu, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Trong 5 năm qua, phường đã hoàn thành 47 dự án xây dựng cơ bản, gồm 35 dự án vốn công và 12 dự án xã hội hóa. Nhiều công trình tiêu biểu như Trường THCS Đại Kim (giai đoạn 2), Trường Mầm non Định Công, cầu bắc qua sông Tô Lịch, các dự án hạ tầng dọc đường Kim Giang… góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phó chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phường cũng đạt nhiều kết quả trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị: 100% hộ dân được dùng nước sạch, điện chiếu sáng được phủ rộng, hệ thống thoát nước vận hành hiệu quả. Phong trào “Văn minh đô thị” được lan tỏa mạnh mẽ với việc xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường, xóa bỏ điểm rác tự phát, quản lý tốt các chợ dân sinh và điểm bán hàng tạm.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, phường đã phối hợp hiệu quả, đảm bảo tiến độ nhiều dự án lớn như đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng – QL1A), trụ sở công an - quân sự phường, dự án Aeon Mall, khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1… Hiện đang tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm như khu đô thị Đại Kim – Định Công mở rộng, Kim Văn – Kim Lũ, các dự án 24ha, 11ha, 100,9ha…, tất cả đều theo hướng công khai, minh bạch và đồng thuận với nhân dân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đưa ra các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng phường Định Công trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ hạ tầng, giàu bản sắc và vững mạnh về chính trị.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trong đó tập trung vào thương mại - dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, phường đề ra 24 chỉ tiêu chính, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cho giai đoạn 2025–2030, gồm: Tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng giao thông - xã hội; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tinh gọn bộ máy theo nguyên tắc “Tinh Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Đại hội biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Định Công lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, tổng kết chặng đường 2020-2025, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Trong bối cảnh nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, áp lực dân số, quá tải hạ tầng, Đảng bộ phường đã đoàn kết, linh hoạt triển khai chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiều nhiệm vụ vượt kế hoạch, góp phần vào thành công Nghị quyết Đại hội XVII Thành phố.

Nổi bật, phường hoàn thành sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, kiện toàn tổ chức, đảm bảo hoạt động thông suốt từ ngày 1/7/2025. Nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Đảng bộ phường Định Công quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Trong thời gian tới, phường cần tiếp tục tập trung đảm bảo vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp; Phát huy đoàn kết, đổi mới lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Khai thác tiềm năng, đầu tư hạ tầng, quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án lớn như khu đô thị Đại Kim - Định Công…