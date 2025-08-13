Công nghệ số
Trung Quốc tung robot giá rẻ gấp 10 lần Tesla, dự báo bùng nổ nhà máy trong 2-4 năm tới

Bảo Trân

Bảo Trân

17:24 | 13/08/2025
Robot Trung Quốc giá từ 5.249 USD thách thức Tesla trong cuộc đua tự động hóa. Robot hiện chỉ đạt hiệu suất bằng 20% con người nhưng dự báo bùng nổ tại nhà máy Trung Quốc trong 2-4 năm tới.
Các công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã giới thiệu những robot hình người giống hệt người thật mặc dù họ thừa nhận rằng vẫn còn nhiều khoảng cách về mặt công nghệ khiến những cỗ máy này không được sử dụng rộng rãi.
Các công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã giới thiệu những robot hình người giống hệt người thật mặc dù họ thừa nhận rằng vẫn còn nhiều khoảng cách về mặt công nghệ khiến những cỗ máy này không được sử dụng rộng rãi. Ảnh: Getty.

Tại Hội nghị Robot Thế giới (WRC) vừa khép lại ở Bắc Kinh, các doanh nghiệp giới thiệu hàng loạt robot hình người với ngoại hình ngày càng giống thật, thực hiện đủ loại hành động từ phục vụ bỏng ngô, đấu quyền anh, chơi cờ vua cho đến đá bóng.

Tuy nhiên, đằng sau những màn trình diễn ấn tượng là thực tế: công nghệ vẫn chưa đủ để chúng thay thế con người trong môi trường làm việc thực tế.

Hiện tại, các ứng dụng thương mại chủ yếu giới hạn ở việc hướng dẫn khách, thử nghiệm trong nhà máy với các nhiệm vụ lặp lại như phân loại vật liệu, kiểm tra chất lượng. Theo chuyên gia Jay Huang từ Bernstein, phải mất hàng thập kỷ nữa robot hình người mới thực hiện được 80% công việc vật lý của con người, nhưng những nhiệm vụ đơn lẻ sẽ được nhân rộng ở nhiều quy mô khác nhau.

Nút thắt lớn của ngành, theo Bob Chen từ FG Venture, nằm ở thiếu mô hình AI tiên tiến và dữ liệu huấn luyện đầy đủ. Một số công ty Trung Quốc đã xây dựng “nhà máy dữ liệu” để thu thập thông tin cảm biến, xúc giác, hình ảnh và âm thanh, giúp robot điều hướng và tương tác tốt hơn.

Cuộc đua robot hình người đang trở thành mặt trận mới trong cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung. Trong khi Tesla của Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 5.000 robot Optimus trong năm nay, các công ty Trung Quốc đẩy mạnh giảm giá để mở rộng thị trường. Unitree tung R1 với giá chỉ 39.900 nhân dân tệ (khoảng 5.249 USD), UniX AI bán robot cơ bản giá 88.000 nhân dân tệ, còn Engine AI công bố mẫu mới chỉ từ 38.500 nhân dân tệ.

Trung Quốc được đánh giá có lợi thế trong việc tích hợp AI với robot, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất. Arthur Kroeber từ Gavekal Dragonomics dự đoán trong 2-4 năm tới, nhiều nhà máy tại nước này sẽ đạt hiệu quả vượt bậc nhờ kết hợp robot công nghiệp tiên tiến với hệ thống AI tối ưu hóa quy trình. Một số robot của UBTech Robotics đã được đưa vào nhà máy của BYD, Geely, Foxconn và SF Delivery.

Tuy vậy, robot hiện chỉ đạt hiệu suất bằng 20% con người và còn chậm chạp khi di chuyển. Để tăng tốc, lập bản đồ di chuyển và hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, chúng vẫn cần khối lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ. Dù con đường phía trước còn dài, tốc độ triển khai nhanh và lợi thế chi phí có thể giúp Trung Quốc bứt phá trong cuộc đua toàn cầu.

