HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch 2025 sẽ lên kệ vào đầu tháng 9 tới

Ở lần ra mắt này, Huawei tiếp tục khẳng định khả năng nghiên cứu và sáng tạo những sản phẩm tiên tiến, thiết lập tiêu chuẩn về hiệu suất của máy tính bảng thời hiện đại nhằm phục vụ công việc, học tập.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch 2025 đáp ứng yêu cầu làm việc mọi lúc mọi nơi

Trong đó, hiệu suất của máy sẽ giúp tái định nghĩa trải nghiệm máy tính bảng thông qua khả năng làm việc mọi lúc mọi nơi, nhờ vào những bước một bước tiến lớn cũng như sự hoàn thiện tối ưu về ngoại hình, và cả hệ sinh thái phần mềm đi kèm nhằm đáp ứng những nhu cầu làm việc chuyên nghiệp.

Bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC được tích hợp sẵn sẽ cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa hay in ấn văn bản, trang tính hay bản trình bày trên HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch tương tự như khi thực hiện trên máy tính.

Huawei cũng thiết kế bàn phím trượt HUAWEI Glide, tích hợp khe giữ và sạc bút cảm ứng, mà không làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Bàn phím cũng hỗ trợ cả chế độ PC truyền thống lẫn chế độ bảng vẽ, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các tác vụ công việc và sáng tạo trên chỉ một thiết bị duy nhất.

Công nghệ màn hình PaperMatte Display tạo nên màn hình nhám lì vừa giúp bảo vệ mắt, vừa mang đến trải nghiệm đọc và viết như trên giấy nhưng vẫn đảm bảo độ hiển thị rõ ràng và thao tác cảm ứng mượt mà, nhanh nhạy. Màn hình PaperMatte của Huawei đã đạt nhiều chứng nhận hàng đầu ngành, bao gồm Chứng nhận Hiệu suất cao về Giảm mệt mỏi thị giác 2.0 của SGS, Chứng nhận Không phản chiếu của TÜV Rheinland, Chứng nhận Màn hình chăm sóc toàn diện 3.0 của TÜV Rheinland, bảo đảm sự thoải mái cho mắt kể cả sau nhiều giờ sử dụng liên tục.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch là thành quả kết tinh từ nỗ lực không ngừng của Huawei nhằm tái định nghĩa chuẩn mực hiệu suất trên máy tính bảng. Qua đó, HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch cho phép người dùng vừa có thể sở hữu một chiếc máy tính bảng phục vụ nhu cầu ghi chép hay giải trí, cũng có thể sở hữu một chiếc laptop gọn nhẹ, hiệu suất hay thậm chí là một chiếc bảng vẽ.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch sẽ chính thức mở bán từ 5/9/2025 với giá niêm yết 23.990.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, cùng các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Trong thời gian mở bán, từ 5/9 đến ngày 5/10 khi mua HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch, khách hàng sẽ được giảm ngay 1.000.000 đồng trên giá niêm yết cùng bộ quà tặng đi kèm trị giá 11.859.000 đồng, bao gồm bàn phím trượt HUAWEI Glide, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ 3, chuột không dây thông minh, tai nghe HUAWEI FreeBuds 5i, gói bảo hành 2 năm, và gói trải nghiệm Canva Pro trong 12 tháng.

Từ nay đến hết ngày 4/9/2025 khi truy cập gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử, khách hàng có thể thu thập voucher Early Bird để nhận ưu đãi giảm thêm 300.000 đồng.