CEO Huawei 'vô tình' tiết lộ thiết bị gập mới giống máy tính bảng

Huawei đã lên lịch tổ chức sự kiện vào ngày 20/3, thời điểm mà chúng ta dự kiến sẽ được chiêm ngưỡng dòng sản phẩm Pura mới (trước đây được biết đến với tên gọi dòng P). Tại sự kiện này, hãng cũng sẽ giới thiệu một thiết bị màn hình gập mới, dự kiến có tỷ lệ màn hình 3:2 hoặc 16:10.

Chiếc điện thoại này đã được tiết lộ bởi Richard Yu, CEO của Huawei, trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Vị giám đốc điều hành đã được quay phim bằng thiết bị này, cùng hé lộ sẽ là một bước đột phá trong thế giới smartphone màn hình gập.

CEO của Huawei, trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Thiết bị gập mới này có thể là một phần của dòng sản phẩm Pura, bởi tên gọi Pocket chưa từng được Richard Yu nhắc đến. Trước đây, thiết bị này được đồn đoán mang tên Pocket chỉ vì nó được xem là phiên bản tiến hóa của Pocket 2. Theo các nguồn tin, khi mở ra, thiết bị sẽ có kích thước tương tự như iPad mini nhưng với màn hình gập 6,28 inch và màn hình phụ 3,48 inch.

CEO của Huawei dường như rất thích trở thành tâm điểm chú ý với những vụ rò rỉ có kiểm soát như thế này. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu thấy thêm nhiều thông tin rò rỉ từ ông trong những ngày tới, trước sự kiện ra mắt chính thức vào thứ Năm.

Xu hướng thiết bị gập trên thị trường smartphone hiện nay

Thị trường điện thoại màn hình gập đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất lớn như Samsung, Xiaomi, và Huawei. Thiết bị gập mới của Huawei dự kiến sẽ mang đến trải nghiệm người dùng khác biệt với thiết kế giống máy tính bảng khi mở ra, phù hợp cho cả công việc và giải trí.

Theo các chuyên gia công nghệ, Huawei đang nỗ lực để lấy lại vị thế trên thị trường smartphone quốc tế sau những thách thức từ lệnh cấm của Mỹ. Dòng sản phẩm Pura mới và thiết bị gập sắp ra mắt có thể là một phần trong chiến lược này.