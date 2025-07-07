Elon Musk thành lập Đảng Hoa Kỳ, cam kết trả lại tự do cho người Mỹ

Musk cho biết đảng mà ông gọi là "Đảng Hoa Kỳ" sẽ tập trung “chỉ vào 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 khu vực Hạ viện”. Ảnh: Reuters.

Thông báo được Musk đưa ra hôm thứ Bảy trên nền tảng mạng xã hội X - nơi ông cũng là chủ sở hữu. “Với tỷ lệ ủng hộ 2:1, bạn muốn một đảng chính trị mới và bạn sẽ có nó!” ông viết, đề cập đến kết quả một cuộc thăm dò mà ông thực hiện trước đó với hàng triệu người theo dõi.

Tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới cho biết đảng mới sẽ nhắm mục tiêu vào một số lượng ghế khiêm tốn nhưng chiến lược tại Quốc hội: từ 2 đến 3 ghế Thượng viện và khoảng 8 đến 10 ghế tại Hạ viện. Theo ông, điều này đủ để tạo ra ảnh hưởng quyết định đối với các dự luật gây tranh cãi, buộc hệ thống lập pháp phải phản ánh “ý chí thực sự của người dân”.

Dù chưa rõ “Đảng Hoa Kỳ” đã được đăng ký chính thức với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) hay chưa, Musk khẳng định đảng sẽ hoạt động độc lập, tổ chức họp kín riêng và “sẵn sàng thảo luận lập pháp với cả hai đảng lớn”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Musk và Tổng thống Donald Trump - người mà ông từng mạnh mẽ ủng hộ - đang rạn nứt rõ rệt. Musk được cho là đã quyên góp hơn 280 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2024, chủ yếu dành cho Trump và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, gần đây hai người đã công khai chỉ trích lẫn nhau trên mạng xã hội, bắt nguồn từ việc Musk phản đối “dự luật lớn và đẹp” - một gói chi tiêu khổng lồ mà Trump hậu thuẫn.

Trước đó, Musk từng tham gia sáng kiến “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE) do Trump khởi xướng, nhằm cắt giảm quy mô chính phủ liên bang. Tuy nhiên, ông đã rút lui khỏi vai trò này vào tháng 5 sau khi nhiệm kỳ cố vấn đặc biệt kết thúc.

Dù hiện chưa xác nhận sẽ tự mình tranh cử, việc Musk tham gia sâu vào chính trường với một đảng mới có thể làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2026 và xa hơn.

Thông báo thành lập “Đảng Hoa Kỳ” của Elon Musk ngay lập tức gây chấn động giới chính trị Mỹ và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích cũng như hai đảng lớn.

Phát ngôn viên của Đảng Dân chủ đã gọi động thái của Musk là “một chiêu trò nguy hiểm có thể làm phân tán phiếu bầu và gây bất ổn cho nền dân chủ Mỹ”, trong khi một số thành viên Đảng Cộng hòa lại tỏ ra thận trọng. Một nghị sĩ Cộng hòa giấu tên nói với Politico: “Elon có ảnh hưởng lớn, nhưng chúng tôi không chắc ông ấy hiểu rõ quy trình chính trị phức tạp ở Washington như hiểu một mô hình AI”.

Tuy nhiên, một số tiếng nói độc lập và giới chuyên gia lại đánh giá đây là bước đi táo bạo có thể phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng của cử tri Mỹ đối với hệ thống hai đảng.

“Người Mỹ đang mệt mỏi với những chia rẽ đảng phái, và Musk biết cách khai thác điều đó. Với nền tảng truyền thông riêng và khối tài sản khổng lồ, ông ấy có thể tạo ra sự khác biệt thật sự”, giáo sư chính trị học Michael Sandel (Đại học Harvard) nhận định.

Theo nhà phân tích cấp cao Sarah Longwell, người điều hành tổ chức Republican Accountability Project, Musk có thể không cần giành được đa số ghế để gây ảnh hưởng: “Nếu ông ta kiểm soát được 2 hoặc 3 phiếu quyết định ở Thượng viện, điều đó sẽ đủ để khiến cả hai đảng phải điều chỉnh chính sách theo hướng thỏa hiệp nhiều hơn”.