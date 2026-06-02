AMD Radeon RX 9070 GRE thuộc thế hệ RDNA 4 được định vị ở phân khúc tầm trung/ cận cao cấp, hướng đến nhu cầu chơi game độ phân giải 1440p, qua đó, cạnh tranh trực tiếp với GeForce RTX 5060 Ti của NVIDIA.

Với mức giá đề xuất 549 USD, Radeon RX 9070 GRE trở thành mắt xích mới trong chiến lược mở rộng dòng Radeon RX 9000 Series của AMD, đồng thời cho thấy tham vọng của hãng trong việc gia tăng thị phần ở phân khúc GPU vốn đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai nhà sản xuất chip đồ họa hàng đầu thế giới.

AMD mở rộng dòng Radeon RX 9000 Series với sự xuất hiện của RX 9070 GRE trên thị trường toàn cầu.

Cấu hình mới, định vị giữa RX 9060 XT và RX 9070

Radeon RX 9070 GRE sử dụng kiến trúc RDNA 4 trên nền GPU Navi 48, được sản xuất theo tiến trình 4nm. Card đồ họa này sở hữu 48 đơn vị tính toán (Compute Units), 3.072 bộ xử lý dòng (Stream Processors), 48 nhân tăng tốc dò tia thế hệ mới cùng 96 bộ gia tốc AI.

AMD trang bị cho sản phẩm bộ nhớ đồ họa GDDR6 dung lượng 12GB, giao tiếp qua bus nhớ 192-bit và đi kèm bộ nhớ đệm Infinity Cache 48MB. Xung nhịp hoạt động tối đa đạt 2,79 GHz, cao hơn đáng kể so với một số mẫu Radeon thuộc thế hệ trước.

AMD RX 9070 GRE được định vị giữa RX 9060 XT và RX 9070

So với RX 9070 tiêu chuẩn, phiên bản GRE có số lượng nhân xử lý và dung lượng bộ nhớ thấp hơn. Tuy nhiên, AMD vẫn giữ mức tiêu thụ điện năng ở ngưỡng 220W, đồng thời tăng xung nhịp để bù đắp một phần hiệu năng. Điều này giúp sản phẩm nằm giữa RX 9060 XT 16GB và RX 9070 trong hệ sinh thái Radeon hiện nay.

Ban đầu, dòng GRE (Golden Rabbit Edition) được AMD phát triển dành riêng cho thị trường châu Á. Tuy nhiên, việc mở rộng phát hành trên phạm vi toàn cầu cho thấy hãng đánh giá đây là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng lớn, đặc biệt khi nhu cầu nâng cấp phần cứng phục vụ gaming và các ứng dụng AI ngày càng gia tăng.

Đối đầu trực diện RTX 5060 Ti ở phân khúc 1440p

Trong chiến dịch giới thiệu sản phẩm, AMD xác định GeForce RTX 5060 Ti 16GB là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Radeon RX 9070 GRE.

Theo số liệu thử nghiệm nội bộ của hãng, RX 9070 GRE cho hiệu năng trung bình cao hơn khoảng 22% khi so sánh với RTX 5060 Ti 16GB trên 40 tựa game, bao gồm cả các trò chơi sử dụng công nghệ dò tia và kết xuất đồ họa truyền thống. AMD cũng cho biết tỷ lệ hiệu năng trên giá thành của sản phẩm mới cao hơn khoảng 26%.

Khác với chiến lược của NVIDIA khi tập trung quảng bá RTX 5060 Ti cho trải nghiệm chơi game Full HD, AMD hướng RX 9070 GRE đến nhóm người dùng muốn khai thác độ phân giải 1440p với tốc độ khung hình cao mà chưa cần đầu tư vào các dòng GPU đắt tiền hơn.

AMD cho biết RX 9070 GRE vượt RTX 5060 Ti khoảng 22% về hiệu năng trung bình trong các bài thử nghiệm nội bộ

Mặc dù vậy, giới phân tích phần cứng cho rằng mức giá 549 USD vẫn là yếu tố gây tranh luận. Trên thực tế, RX 9070 tiêu chuẩn từng được công bố với giá tương đương nhưng sở hữu cấu hình mạnh hơn. Tuy nhiên, biến động chi phí sản xuất và giá chip nhớ trong thời gian qua đã khiến giá bán thực tế của RX 9070 16GB tăng lên khoảng 599 USD, qua đó tạo khoảng cách rõ ràng hơn giữa hai sản phẩm.

Trong khi đó, RTX 5060 Ti 16GB hiện được bán trên thị trường quốc tế với giá dao động từ 559 đến 569 USD. Điều này giúp RX 9070 GRE có lợi thế nhất định về mặt giá bán nếu những con số hiệu năng mà AMD công bố được kiểm chứng trong các bài đánh giá độc lập.

Sản phẩm hiện được phân phối thông qua nhiều đối tác lớn như Sapphire, PowerColor, ASRock, XFX, GIGABYTE, Acer và ASUS, qua đó đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi tại nhiều thị trường.

AMD tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AI và FSR

Bên cạnh phần cứng mới, AMD cũng cập nhật lộ trình phát triển các công nghệ đồ họa sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo hãng, hệ thống nâng cấp hình ảnh FidelityFX Super Resolution (FSR) hiện đã xuất hiện trong hơn 300 trò chơi. Con số này cho thấy tốc độ mở rộng đáng kể của hệ sinh thái phần mềm Radeon trong bối cảnh AI đang trở thành xu hướng trung tâm của ngành công nghiệp game.

AMD đang phát triển các phiên bản FSR 4, FSR 4.1 cùng công nghệ FSR Diamond nhằm tăng cường khả năng tái tạo hình ảnh bằng thuật toán máy học. Công ty cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ các thế hệ card đồ họa cũ khi dự kiến phát hành FSR 4.1 cho toàn bộ dòng Radeon RX 7000 dựa trên kiến trúc RDNA 3 trong thời gian tới.

Theo nghiên cứu của AMD, hơn 300 tựa game đã tích hợp các công nghệ FSR và AI của AMD tính đến quý II/2026.

Đối với người dùng Radeon RX 6000 sử dụng kiến trúc RDNA 2, AMD cho biết bản cập nhật tương tự sẽ được triển khai vào đầu năm 2027. Chính sách hỗ trợ kéo dài nhiều năm được xem là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm giữ chân người dùng trong hệ sinh thái Radeon.

Việc ra mắt Radeon RX 9070 GRE không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn mới cho thị trường card đồ họa tầm trung mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của AMD trong cuộc đua với NVIDIA. Nếu những cam kết về hiệu năng và giá trị sử dụng được xác nhận qua các bài thử nghiệm thực tế, RX 9070 GRE có thể trở thành một trong những mẫu GPU đáng chú ý nhất ở phân khúc chơi game 1440p trong năm nay.