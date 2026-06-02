Sự ghi nhận này phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển các giải pháp bền vững hơn cho ngành thực phẩm và đồ uống.

Được khởi động tổ chức từ năm 2022, Vietnam I4 Impact Awards là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiên phong với các giải pháp công nghệ tạo ra tác động thiết thực cho nền kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiên phong tạo giá trị thực tiễn cho kinh tế - xã hội. Điểm mới của năm nay là cách tiếp cận theo mô hình "I4" gồm Industry (Công nghiệp), Innovation (Đổi mới), Intelligence (Trí tuệ) và Impact (Tác động). Trong đó, yếu tố "Impact" được chú trọng nhất nhằm nhấn mạnh tác động tích cực của các sáng kiến và năng lực điều hành, phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Tetra Pak được vinh danh ở Hạng mục Công nghiệp thông minh với hệ điều hành nhà máy thông minh Tetra Pak® Factory OS™

Vietnam I4 Impact Awards 2026 vinh danh Tetra Pak ở hai hạng mục nhờ những sáng kiến nổi bật trong sản xuất thông minh và bao bì bền vững. Cụ thể, ở hạng mục "Công nghiệp thông minh" (I4 Industry Impact Award) là sự ghi nhận các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành. Theo đó, Tetra Pak được vinh danh với giải pháp Tetra Pak® Factory OS™. Đây là hệ điều hành nhà máy thông minh giúp kết nối dữ liệu và quy trình vận hành theo thời gian thực, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng xuyên suốt dây chuyền sản xuất.

Tetra Pak được vinh danh ở Hạng mục “Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh" với giải pháp bao bì giấy sáng tạo và bền vững

Ở hạng mục “Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh” (I4 Green Innovation Award), Tetra Pak được vinh danh với giải pháp bao bì giấy hướng đến tính bền vững. Giải pháp này phản ánh cách tiếp cận toàn diện của công ty, từ thiết kế, lựa chọn nguyên liệu, sản xuất đến thúc đẩy thu gom và tái chế sau sử dụng.

Hiện tại bao bì của Tetra Pak có khoảng 70% thành phần từ giấy và lên đến khoảng 90% nguyên liệu tái tạo, góp phần giảm tác động môi trường và dấu chân carbon, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và hiệu suất vận hành. Song song đó, công ty hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị để mở rộng mạng lưới thu gom và tái chế vỏ hộp giấy tại Việt Nam, qua đó khuyến khích cộng đồng tham gia và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam nhận giải tại sự kiện

Chia sẻ về cột mốc này, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, cho biết: “Việc được vinh danh tại Vietnam I4 Impact Awards 2026 khẳng định cam kết của Tetra Pak trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thông qua các giải pháp sản xuất thông minh và bao bì bền vững cho ngành thực phẩm và đồ uống. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đối tác để mang đến các giải pháp tương thích đồng bộ, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng tới tăng trưởng bền vững.”

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Tetra Pak cam kết là đối tác lâu dài của ngành sữa trong việc nâng cao an toàn thực phẩm, chất lượng toàn diện và thúc đẩy phát triển bền vững. Thông qua đổi mới sáng tạo và hợp tác, ngành sữa Việt Nam đã có thêm nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, không chỉ về quy mô mà còn về giá trị và tính bền vững.