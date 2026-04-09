Doanh nghiệp số

Tăng tốc đổi mới ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak khai trương trung tâm phát triển sản phẩm mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:43 | 09/04/2026
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Cụ thể, đây sẽ là Trung tâm phát triển Sản phẩm (PDC) mới tập trung vào mảng thực phẩm dạng lỏng và đồ uống, mang đến năng lực thử nghiệm sản xuất đạt chuẩn quốc tế cùng hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới toàn diện, giúp doanh nghiệp rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa.
Tetra Pak Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập Tetra Pak trình diễn công nghệ mới tại Propak Vietnam 2025 Tetra Pak khánh thành dây chuyền bao bì Tetra Recart đầu tiên tại Việt Nam
Tăng tốc đổi mới ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak khai trương trung tâm phát triển sản phẩm mới
Tăng tốc đổi mới ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak khai trương trung tâm phát triển sản phẩm mới

Điều này có một ý nghĩa to lớn đối với thị trường Việt Nam trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) trong nước tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, người tiêu dùng mong muốn có thêm nhiêu lựa chọn sản phẩm tốt hơn cho sức khoẻ và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Việc ra mắt PDC tại Thái Lan bên cạnh Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. (Bloom. Center) tại Việt Nam sẽ mở ra cơ hội thử nghiệm và biến ý tưởng sản phẩm F&B thành hiện thực ngay trong khu vực Đông Nam Á.

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Song song với Bloom, thì Centre tại TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) sẽ là khoản đầu tư vào PDC nằm trong chiến lược dài hạn của Tetra Pak nhằm xây dựng và củng cố hệ sinh thái đổi mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện tại thì Đông Nam Á đang là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong ngành thực phẩm và đồ uống. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa cùng nhu cầu cao cho các sản phẩm tốt cho sức khỏe và giàu giá trị dinh dưỡng. Đáng chú ý, riêng phân khúc đồ uống chức năng đã ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, khoảng 15% mỗi năm trong khu vực, trong đó tại Việt Nam, con số ghi nhận năm 2025 là 16,6% theo IPOS.

Tăng tốc đổi mới ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak khai trương trung tâm phát triển sản phẩm mới
Bà Julia Luscher, Phó Chủ tịch Tiếp thị tại Tetra Pak

Chia sẻ nhân dịp này, bà Julia Luscher, Phó Chủ tịch Tiếp thị tại Tetra Pak, cho biết: “Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có giá trị cao, khác biệt. Để cạnh tranh ở quy mô khu vực và toàn cầu, các doanh nghiệp cần rút ngắn thời gian thử nghiệm, tối ưu quy trình phát triển và đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất. PDC tại Rayong được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu đó, kết hợp thế mạnh về đổi mới sản phẩm và công nghệ chế biến của Tetra Pak với vai trò PDC của Thái Lan. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tăng tốc phát triển sản phẩm và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của ngành.”

Tăng tốc đổi mới ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak khai trương trung tâm phát triển sản phẩm mới
Với quy mô hơn 3.700 m², trung tâm được thiết kế gồm hai khu vực tích hợp: Khu Giải pháp Thực phẩm Dạng lỏng (Liquid Food Solution) và Khu Phát triển Thực phẩm (Food Development Facility).

Với quy mô hơn 3.700 m², trung tâm được thiết kế gồm hai khu vực tích hợp: Khu Giải pháp Thực phẩm Dạng lỏng (Liquid Food Solution) và Khu Phát triển Thực phẩm (Food Development Facility). Được trang bị dây chuyền thử nghiệm bán công nghiệp, khép kín cho cả công nghệ tiệt trùng và không tiệt trùng, trung tâm hỗ trợ phát triển sáu ngành hàng tiềm năng như sữa và sản phẩm từ sữa, đồ uống (nước trái cây, cà phê, trà…), thực phẩm có nguồn gốc thực vật, kem, thực phẩm chế biến (bao gồm các món đóng gói Tetra Recart® và cháo), cùng các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung.

Trung tâm phát triển sản phẩm tại Rayong đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành một phần của mạng lưới 12 Trung tâm Phát triển Sản phẩm toàn cầu của Tetra Pak. Các hoạt động thử nghiệm thương mại cho khách hàng dự kiến sẽ bắt đầu từ quý 2 năm 2026.

Chi tiết, xem thêm tại: Tetra Pak website.

Tetra Pak trung tâm phát triển sản phẩm mới Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. (Bloom. Center) ngành thực phẩm và đồ uống

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu