Kinh doanh chuỗi Cafe Việt 2026: 62% khách ngồi một mình, trà vượt cà phê

Tháng 3/2026, công ty nghiên cứu thị trường Asia Plus Inc. (Q&Me) công bố khảo sát thực địa tại năm chuỗi cà phê lớn ở Hà Nội và TP.HCM, gồm Trung Nguyên Legend, Starbucks, Phúc Long, Katinat và Highlands Coffee. Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 200 người tiêu dùng, mỗi thương hiệu 40 người, phân bổ đều theo ngày thường và cuối tuần, buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ và buổi tối từ 19 giờ đến 20 giờ, trải đều giữa hai thành phố lớn nhất cả nước. Phương pháp nhận dạng hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo cho phép đội ngũ phân tích trực tiếp từ hóa đơn mua hàng thực tế thay vì phụ thuộc vào thông tin khách hàng tự khai.

5 Chuỗi kinh doanh Cafe lớn tại Việt Nam: Cafe Trung Nguyên Legend, Starbucks, Phúc Long, Katinat và Highlands Coffee.

Người Việt vào quán cà phê chủ yếu để... ngồi một mình

Hơn 62% khách ghé chuỗi cà phê trong ngày thường chọn ngồi một mình cho thấy quán cà phê chuỗi tại đô thị lớn hiện phục vụ nhu cầu làm việc, học tập hoặc nghỉ ngơi cá nhân nhiều hơn là gặp gỡ xã hội. Tỷ lệ này gần như không thay đổi vào cuối tuần khi vẫn giữ ở mức 61%. Nhóm bạn bè và đồng nghiệp chiếm 23% lượt ghé vào ngày thường, giảm xuống 18% vào cuối tuần, ngược lại nhóm gia đình có trẻ em tăng từ 2% lên 9% khi người lớn có thêm thời gian rảnh.

Cách thức gọi món tại các chuỗi cũng theo xu hướng rất tập trung vào đồ uống khi 77% khách chỉ gọi đồ uống, 18,5% gọi cả đồ uống lẫn đồ ăn, còn 4,5% chỉ gọi đồ ăn đơn thuần. Mức chi tiêu trung bình toàn phiếu tính tiền đạt 110.000 đồng, tương đương 63.000 đồng mỗi người, với trung bình 1,7 món mỗi lần ghé và chỉ 18% phiếu có sử dụng khuyến mãi.

Tính gộp toàn bộ đơn hàng tại năm chuỗi, trà chiếm 44% lượt gọi món trong khi cà phê đạt 42%, còn lại là nước trái cây, đồ uống socola và nước đóng chai. Tuy nhiên, kết quả phản ánh rõ cơ cấu danh mục của từng thương hiệu hơn là xu hướng người tiêu dùng quay lưng với cà phê. Phúc Long có tỷ lệ trà lên tới 60% và cà phê chỉ 25%, Katinat cũng nghiêng về trà với 55% so với 30% cà phê. Trong khi đó, Trung Nguyên Legend giữ tỷ lệ cà phê cao nhất 63%, Highlands đứng thứ hai với 50%.

“Di sản văn hóa" cafe phố cổ. Ảnh: QĐND

Starbucks là thương hiệu duy nhất trong nhóm có tỷ lệ cà phê và trà gần cân bằng nhau, lần lượt là 38% và 40%, đồng thời ghi nhận tỷ lệ gọi thêm đồ ăn cao nhất toàn nhóm với 26%.

Trung Nguyên Legend dẫn đầu về chi tiêu bình quân với 130.000 đồng mỗi phiếu, tức 75.000 đồng mỗi người. Starbucks đứng thứ hai với 110.000 đồng toàn phiếu và 80.000 đồng mỗi người, đây là mức chi bình quân đầu người cao nhất trong nhóm, cho thấy Starbucks thu hút khách theo nhóm nhỏ có sức chi cao hơn. Katinat đạt 100.000 đồng, Phúc Long 86.000 đồng và Highlands thấp nhất với 76.000 đồng, tương đương 47.000 đồng mỗi người, thấp hơn Trung Nguyên Legend tới 28.000 đồng mỗi người và kém Starbucks tới 33.000 đồng.

Việc thêm đồ ăn tác động mạnh đến giá trị đơn hàng khi khách gọi cả đồ uống lẫn đồ ăn, tổng phiếu tại Trung Nguyên Legend tăng lên 228.000 đồng, Starbucks đạt 176.000 đồng, Katinat 170.000 đồng, Highlands 148.000 đồng và Phúc Long 118.000 đồng. Tính chung toàn ngành, việc thêm một phần ăn đẩy giá trị phiếu tăng thêm khoảng 74.000 đồng so với đơn chỉ có đồ uống.

Khách đi nhóm chi gấp 2 đến 3 lần khách đơn

Dù khách ngồi một mình chiếm đa số về lượt ghé, nhóm khách đi theo đoàn mới là nguồn doanh thu chính. Một bàn bạn bè hoặc đồng nghiệp trung bình 2,88 người để lại phiếu 180.000 đồng với 3,12 món, gấp gần ba lần so với khách một mình chỉ chi 63.800 đồng cho 1,05 món. Nhóm gia đình có trẻ em gồm trung bình 3,1 người, chi 165.000 đồng và gọi 2,82 món, trong khi cặp đôi hai người chi 122.000 đồng với 2,32 món.

Lý do khách lựa chọn một thương hiệu cụ thể cũng phân hóa rõ theo từng nhóm đối tượng. Với khách ngồi một mình, hương vị đồ uống đứng đầu với 61%, tiếp đó là sự thoải mái về không gian ngồi và làm việc với 59%. Nhóm bạn bè và đồng nghiệp ưu tiên không gian gặp gỡ xã hội trên hết với 72%, còn gia đình có trẻ em quan tâm đến hương vị với 69% và vị trí thuận tiện với 62% hơn là không khí hay giá cả.

Một góc Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend. tại Thượng Hải, Trung Quốc

Với 77% phiếu tính tiền chỉ có đồ uống, cộng với tỷ lệ khuyến mãi được sử dụng chỉ đạt 18% tính chung và riêng nhóm chỉ uống đồ uống chỉ là 15%, dư địa để các chuỗi thúc đẩy gọi thêm đồ ăn hoặc áp dụng khuyến mãi chéo vẫn còn rộng. Nhóm khách gọi cả đồ uống lẫn đồ ăn sử dụng khuyến mãi với tỷ lệ cao nhất là 35%, cho thấy chương trình khuyến mãi kết hợp có tác dụng rõ rệt hơn với nhóm này.

Nhãn hàng Phúc Long hiện dẫn đầu về tỷ lệ gọi thêm đồ ăn trong nhóm chuỗi phổ thông với 28%, trong khi Katinat thấp nhất ở mức 13%. Sự chênh lệch này phản ánh định hướng thương hiệu khác nhau, Katinat tập trung vào đồ uống đơn thuần còn Phúc Long xây dựng trải nghiệm trọn vẹn hơn tại quán.

Thị trường chuỗi cà phê đô thị Việt Nam năm 2026 định hình theo một xu hướng nhất quán, vẫn xoay quanh những tách trà, ly cà phê uống nhanh, gọn, chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân với chi tiêu vừa phải, và dư địa để biến mỗi lần ghé thành một trải nghiệm ăn uống đầy đủ hơn vẫn đang chờ thương hiệu nào đủ kiên nhẫn khai thác.