Hơn 350 thương hiệu cà phê và trà quốc tế góp mặt tại Cafe Show và Tea Show Hanoi 2025

Triển lãm do Công ty Exporum Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Hiệp Hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Hiêp hội Chè Việt Nam (Vitas), và các Cơ quan Xúc tiến Thương mại các nước tại Việt Nam cùng các cơ quan/đơn vị chuyên môn.

Chương trình lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội thu hút 350 thương hiệu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới với đa dạng ngành nghề như máy móc, thiết bị, dụng cụ pha chế, nguyên phụ liệu pha chế, cà phê, trà, bánh ngọt.

Hà Nội lần đầu đăng cai Café Show & Tea Show 2025.

Tại triển lãm lần đầu tiên các chủ chuỗi quán khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành trong ngành pha chế, cũng như tiếp cận cùng nhau chia sẻ các giải pháp trong quản lý.

Cùng thời điểm với Café show và Tea Show Hanoi cũng tại triển lãm quốc gia Đông Anh còn có 08 triển lãm quốc tế khác đồng thời sẽ diễn ra dự kiến thu hút hơn 120,000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ của triển lãm, các cuộc thi pha chế quốc gia danh giá Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2025 (VNLC) và Vietnam Brewer Cup Championship (VNBrC) sẽ diễn ra, thu hút hơn 100 thí sinh chuyên nghiệp đến từ các miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Đây là cơ hội để các barista thể hiện tài năng, sáng tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy ngành cà phê Việt Nam vươn ra thế giới.

Đặc biệt, tại cuộc thi Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2025, thương hiệu Dalatmilk chính thức trở thành Nhà tài trợ danh hiệu, góp phần nâng cao giá trị và uy tín của giải đấu. Khởi nguồn từ cao nguyên Lâm Đồng, vùng đất có khí hậu ôn đới và môi trường trong lành, Dalatmilk mang đến sản phẩm Sữa Tươi Thanh Trùng Nguyên Chất Dalatmilk – giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng đồng nhất, phù hợp để sáng tạo nghệ thuật latte và tạo nền hoàn hảo cho các tác phẩm nghệ thuật cà phê đẳng cấp quốc tế. Với kết cấu lý tưởng và hương vị ngọt thanh tự nhiên, sản phẩm sữa Dalatmilk không chỉ là lựa chọn hàng ngày của người tiêu dùng mà còn trở thành đối tác tin cậy của giới pha chế, đặc biệt trong việc sáng tạo ra những tác phẩm latte art đẹp mắt, chuẩn quốc tế.

Sự đồng hành của Dalatmilk trong Vietnam National Latte Art Championship 2025 thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc hỗ trợ cộng đồng barista và ngành cà phê đặc sản Việt Nam, góp phần nâng tầm trải nghiệm thưởng thức cà phê, đồng thời khẳng định dấu ấn của các barista Việt trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh tầm quan trọng của sữa, cà phê thì một trong yếu tố rất quan trọng góp phần hỗ trợ các chuyên gia barista có thể hoàn thành phần thi đấu một cách chỉn chu hoàn thiện nhất chính là máy pha cà phê. Chương trình vinh dự nhận được sự tài trợ cùa máy pha cà phê BFC Nuova Monza – do công ty Kiến Nam Barista nhập khẩu và phân phối chính hãng – Đây là dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp được trang bị bảng điều khiển điện tử có phím lập trình cho phép định lượng nước pha chính xác cho mỗi shot cà phê.

Không chỉ là triển lãm thương mại, Café Show & Tea Show Hanoi 2025 còn là điểm hẹn của cộng đồng barista và nghệ nhân trà, nơi các tài năng trẻ có cơ hội tranh tài, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ cà phê và trà thế giới.

Các cuộc thi tìm kiếm nhà vô địch pha chế cấp quốc gia đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi pha chế thế giới do hiệp hội cà phê đặc sản thế giới (SCA) tổ chức luôn là niềm kiêu hãnh và tự hào của các bậc thầy pha chế Việt Nam. Thí sinh quán quân của cuộc thi Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2025 (VNLC) sẽ đại diện thí sinh của Việt Nam tham gia cuộc thi World Latte Art Championship tại San Diego, Mỹ và quán quân của cuộc thi Vietnam National Brewer Cup cũng sẽ là đại diện cho các thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi World Brewers Cup championship 2026 tại chương trình World of Coffee Brussels, Bỉ.

Không những vậy, tại Café show & Tea Show Hanoi chương trình Tea Master Cup cũng là một cuộc thi thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều thí sinh tham dự. Đây là sự kiện tôn vinh nghệ nhân trẻ trong ngành trà Việt Nam, do Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas) tổ chức, với mục tiêu tìm kiếm tài năng để đại diện Việt Nam thi đấu tại các giải quốc tế. Cuộc thi tập trung vào các nội dung: Pha trà, Trà và đồ ăn kèm, Thử nếm trà và Pha chế trà Mixology, nhằm thể hiện kỹ năng chuyên môn, khả năng kết hợp hương vị và sự sáng tạo trong pha chế trà.

Triển lãm quốc tế Cafe Show Viet Nam là cơ hội để các nhà quản lý, các đối tác doanh nghiệp, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế gặp gỡ, chia sẻ các định hướng, chiến lược, giải pháp và công cụ quản lý thực tiễn trong ngành sản xuất, chế biến, phân phối cà phê, thực phẩm đồ uống.