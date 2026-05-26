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Hướng dẫn về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu

Thanh Hiền

Thanh Hiền

17:43 | 26/05/2026
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Từ ngày 25/5/2026, Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực, ban hành Hướng dẫn về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
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Chuẩn hóa môi trường nghiên cứu khoa học theo hướng minh bạch, trách nhiệm

Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một khung hướng dẫn toàn diện về chuẩn mực nghiên cứu, đặt ra yêu cầu cụ thể đối với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan tài trợ và cá nhân tham gia hoạt động khoa học.

Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN có tác động trực tiếp tới đội ngũ nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và các nhóm nghiên cứu trẻ, đây là lực lượng đang tham gia ngày càng nhiều vào hoạt động công bố nghiên cứu quốc tế, thực hiện đề tài và hợp tác học thuật.

Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2026
Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2026

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương ký ban hành, hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 cùng Nghị định số 262/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản đồng thời tham khảo kinh nghiệm của nhiều quốc gia thuộc OECD và các nền khoa học phát triển như Đức, Pháp, Hà Lan, Úc, Singapore hay Trung Quốc.

Khác với các quy định trước đây chủ yếu mang tính nguyên tắc chung, hướng dẫn mới đi sâu vào toàn bộ quy trình nghiên cứu, từ đề xuất nhiệm vụ khoa học, thu thập dữ liệu, công bố kết quả đến hoạt động phản biện, xuất bản và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Siết chặt hành vi đạo văn, ngụy tạo dữ liệu và lạm dụng AI trong nghiên cứu

Một trong những điểm đáng chú ý của Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN là việc xác định rõ các hành vi vi phạm liêm chính khoa học. Theo đó, các hành vi như ngụy tạo dữ liệu, giả mạo kết quả nghiên cứu, đạo văn, ghi tên tác giả không đúng thực tế, che giấu xung đột lợi ích hoặc can thiệp vào quá trình phản biện khoa học đều bị xem là vi phạm.

Hướng dẫn cũng lần đầu đưa ra định nghĩa tương đối đầy đủ về “đạo văn”, bao gồm cả việc sử dụng sản phẩm do thuê hoặc nhờ người khác thực hiện dưới tên mình. Điều này được cho là sẽ tác động mạnh tới môi trường đào tạo sau đại học, nơi tình trạng sao chép luận văn, “mượn” dữ liệu hoặc thuê viết bài nghiên cứu từng gây nhiều tranh cãi.

Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN xác định rõ các hành vi vi phạm liêm chính khoa học
Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN xác định rõ các hành vi vi phạm liêm chính khoa học

Đối với nghiên cứu sinh, văn bản mới đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm cá nhân trong quá trình nghiên cứu. Người thực hiện nghiên cứu phải lưu giữ dữ liệu gốc, nhật ký nghiên cứu, tài liệu chứng minh quy trình thực hiện; kê khai nguồn tài trợ, xung đột lợi ích và cả việc sử dụng công cụ AI trong nghiên cứu.

Đặc biệt, Bộ KH&CN quy định trí tuệ nhân tạo chỉ được xem là công cụ hỗ trợ. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với nội dung do AI tạo ra. Văn bản nghiêm cấm việc dùng AI để tạo dữ liệu giả, ảnh giả hoặc tài liệu tham khảo không có thật; đồng thời không được đưa dữ liệu mật hoặc dữ liệu chưa công bố lên các nền tảng AI trái quy định pháp luật.

Trong bối cảnh nhiều nghiên cứu sinh hiện sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ viết bài, tổng hợp tài liệu và xử lý dữ liệu, quy định này được xem là bước đi nhằm hạn chế nguy cơ lạm dụng công nghệ trong hoạt động học thuật.

Yêu cầu cao hơn về liêm chính học thuật và trách nhiệm cá nhân

Không chỉ tập trung vào cá nhân nghiên cứu, hướng dẫn còn đặt trách nhiệm lớn lên các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan tài trợ. Các đơn vị này phải xây dựng quy tắc nội bộ về liêm chính khoa học; tổ chức tập huấn định kỳ; thiết lập cơ chế rà soát đạo văn, quản lý dữ liệu, kiểm soát trích dẫn và tiếp nhận phản ánh vi phạm.

Theo hướng dẫn, các tổ chức khoa học phải thực hiện rà soát đạo văn trước khi nộp báo cáo, công bố bài báo hoặc nghiệm thu đề tài. Đồng thời, cơ sở nghiên cứu phải lưu trữ hồ sơ nghiên cứu đủ khả năng truy xuất và kiểm chứng trong thời gian dài.

Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN đặt ra các yêu cầu cao hơn về liêm chính học thuật và trách nhiệm cá nhân
Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN đặt ra các yêu cầu cao hơn về liêm chính học thuật và trách nhiệm cá nhân

Văn bản cũng yêu cầu thành lập cơ chế xác minh độc lập khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm. Hội đồng xác minh phải gồm những cá nhân có chuyên môn phù hợp, không liên quan lợi ích tới vụ việc. Trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng phải bảo đảm quyền giải trình, quyền khiếu nại của người bị tố cáo và không được kết luận vi phạm khi chưa có đủ bằng chứng.

Đối với các hành vi vi phạm, Bộ KH&CN cho phép áp dụng nhiều mức xử lý khác nhau tùy theo tính chất và hậu quả. Các hình thức xử lý có thể bao gồm nhắc nhở, cảnh cáo bằng văn bản, yêu cầu xin lỗi công khai, rút bài báo khoa học, hoàn trả kinh phí nghiên cứu, đình chỉ tham gia đề tài hoặc cấm tham gia hoạt động khoa học trong thời hạn nhất định.

Đại học Huế kết luận vụ trưởng phòng nghiên cứu khoa học bị tố đạo văn trong luận án tiến sĩ
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Đáng chú ý, các trường hợp vi phạm sẽ được cập nhật lên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Thông tin bao gồm tên cá nhân vi phạm, đơn vị công tác, mô tả hành vi, sản phẩm học thuật liên quan và hình thức xử lý. Theo giới chuyên môn, việc hình thành cơ sở dữ liệu vi phạm có thể tạo ra cơ chế giám sát mạnh hơn đối với môi trường nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh số lượng công bố khoa học tại Việt Nam tăng nhanh những năm gần đây.

Ngoài các quy định về dữ liệu và công bố khoa học, hướng dẫn còn siết chặt trách nhiệm trong hoạt động phản biện, hợp tác quốc tế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Người tham gia phản biện phải công khai xung đột lợi ích, bảo mật hồ sơ nghiên cứu và không được sử dụng thông tin chưa công bố cho mục đích cá nhân.

Trong hợp tác học thuật quốc tế, các bên phải thống nhất trước về quyền tác giả, dữ liệu nghiên cứu, kinh phí và cơ chế giải quyết tranh chấp. Nếu đối tác vi phạm nghiêm trọng liêm chính khoa học, cơ quan nghiên cứu có thể tạm dừng hợp tác.

Việc Bộ KH&CN ban hành hướng dẫn mới được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng đối với hệ thống quản lý khoa học tại Việt Nam, trong bối cảnh hoạt động nghiên cứu ngày càng gắn với chuẩn mực quốc tế. Với đội ngũ nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ, đây không chỉ là bộ quy tắc mang tính quản lý mà còn là yêu cầu bắt buộc về trách nhiệm học thuật, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường nghiên cứu hiện đại.

Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định số 2557/QĐ-BKHCN Nghiên cứu khoa học lạm dụng AI trong nghiên cứu liêm chính khoa học

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
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CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026