Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân đoạt giải và đại biểu tham dự lễ trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu lợi ích xăng sinh học E10", tổ chức tại Hà Nội ngày 1/6/2026.

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức lễ tổng kết và trao giải vòng thi trực tuyến cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10". Vòng thi diễn ra từ ngày 25/5 đến 31/5 trên website e10.dms.gov.vn, ghi nhận 11.572 lượt dự thi từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân khắp cả nước.

Xăng sinh học E10 thu hút sự quan tâm rộng rãi

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, ngày 1/6/2026 tại Hà Nội.

Thông qua hình thức thi trực tuyến, người tham gia tìm hiểu về thành phần, đặc tính, lợi ích kinh tế và môi trường của xăng sinh học E10, cũng như vai trò của loại nhiên liệu này trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn giúp lan tỏa thông tin chính xác, hữu ích về nhiên liệu sinh học tới cộng đồng. Ông đánh giá kết quả vòng trực tuyến cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến các giải pháp năng lượng sạch, tạo nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải của Việt Nam.

Trao giải 16 cá nhân xuất sắc

Danh sách 16 cá nhân đoạt giải vòng thi trực tuyến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố ngày 1/6/2026. Giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Thanh Hải (xã Hoài Đức, TP. Hà Nội) với 20 điểm, hoàn thành trong 51 giây.

Ban tổ chức xác định 16 cá nhân đoạt giải, gồm 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 2 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 1 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích mỗi giải 500 nghìn đồng. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao trực tiếp 6 giải cho các cá nhân có mặt, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Những người đoạt giải còn lại sẽ nhận thưởng theo quy định qua liên hệ trực tiếp.

Anh Trần Quốc Hùng, đại diện các cá nhân đoạt giải, cho biết cuộc thi giúp anh hiểu rõ hơn về vai trò và lợi ích của xăng sinh học E10 trong bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng bền vững. Anh nhận xét đây là hoạt động thiết thực, tạo cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức hữu ích về nhiên liệu sinh học.

Sau khi khép lại vòng trực tuyến, ban tổ chức hoàn tất công tác chuẩn bị cho vòng thi trực tiếp, dự kiến lúc 14 giờ ngày 12/6 tại Hà Nội với sự tham gia của 5 đội thi. Đây là hoạt động tiếp nối nhằm lan tỏa kiến thức về xăng sinh học E10 và thúc đẩy người dân sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường.