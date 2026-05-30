VNPT 7 lần xướng tên tại giải Sao Khuê 2026

Tại lễ trao giải Sao Khuê 2026, VNPT là một trong số ít doanh nghiệp có tới 7 sản phẩm và nền tảng công nghệ được vinh danh ở nhiều nhóm lĩnh vực khác nhau. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở cách các sản phẩm này phản ánh xu hướng mới của thị trường công nghệ Việt Nam: công nghệ phải đi vào vận hành thực tế và tạo ra hiệu quả đo đếm được.

VNPT Cloud đã lọt Top 10 Sao Khuê 2026

Trong đó, nhóm được đánh giá cao nhất năm nay là VNPT Cloud đã lọt Top 10 Sao Khuê 2026. Hay ở lĩnh vực y tế số, VNPT EMR là hệ thống bệnh án điện tử cũng được xếp hạng 5 sao.

Một điểm đáng chú ý tại Sao Khuê 2026 là bộ tiêu chí đánh giá năm nay đã được điều chỉnh theo hướng tiệm cận các chuẩn đánh giá công nghệ quốc tế, tập trung nhiều hơn vào mức độ trưởng thành của sản phẩm và khả năng triển khai trên thị trường thực tế. Thay vì chỉ đánh giá tính mới hay ý tưởng công nghệ, Hội đồng giám khảo bắt đầu áp dụng mô hình phân loại theo 5 cấp độ trưởng thành công nghệ cùng thang đo quy mô triển khai thị trường. Điều này khiến Sao Khuê không còn đơn thuần là sân chơi cho các sản phẩm “ý tưởng tốt” mà trở thành thước đo cho năng lực thương mại hóa và khả năng giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp công nghệ.

VNPT EMR

Có thể nói, trong bối cảnh nhiều giải pháp chuyển đổi số hiện nay vẫn dừng ở giai đoạn thử nghiệm hoặc triển khai cục bộ, các tiêu chí mới buộc doanh nghiệp phải chứng minh được tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành trong môi trường thực tế. Đây cũng là lý do những giải pháp được vinh danh năm nay phần lớn thuộc nhóm hạ tầng số, dữ liệu, quản trị công và nền tảng vận hành, những lĩnh vực đòi hỏi khả năng triển khai diện rộng và tính liên thông cao.

Với VNPT, việc cả 7 giải pháp đều đạt mức trưởng thành M3-M4 và quy mô triển khai S2 cho thấy các nền tảng này đã vượt qua giai đoạn “demo công nghệ”. Từ VNPT Cloud, VNPT EMR… cho tới nền tảng dành cho hộ kinh doanh cá thể, các sản phẩm đều đang được đưa vào khai thác thực tế ở quy mô lớn, phục vụ trực tiếp nhu cầu vận hành của doanh nghiệp, địa phương và người dùng cuối.

VNPT iLIS, hệ thống thông tin đất đai

Một trong những giải thưởng rất đáng chú ý khác của VNPT tại giải thưởng Sao Khuê năm nay đó chính là VNPT iLIS, hệ thống thông tin đất đai. Điều này không chỉ cho thấy xu hướng xây dựng dữ liệu tập trung và liên thông đang trở thành ưu tiên của nhiều địa phương. Thay vì quản lý rời rạc theo từng đơn vị, các nền tảng mới phải đáp ứng yêu cầu kết nối với cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống điều hành của cơ quan quản lý. Đây cũng là một trong những lĩnh vực có độ phức tạp cao nhất trong chuyển đổi số do liên quan tới khối lượng dữ liệu lớn, tính pháp lý và nhu cầu cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Đồng thời giải quyết được bài toán số hóa dữ liệu, đưa quy trình lên môi trường online, hay nói cách khác, doanh nghiệp công nghệ không còn chỉ cung cấp phần mềm quản lý, mà đang tham gia trực tiếp vào việc tái cấu trúc cách một đô thị vận hành, cách dữ liệu đất đai được liên thông hay cách một hộ kinh doanh nhỏ thực hiện nghĩa vụ thuế mỗi ngày.

VNPT HKD

Ngoài ra, VNPT Smart Urban và VNPT HKD cũng được vinh danh bên cạnh VNPT iStorage cho thấy nhu cầu lưu trữ điện tử đang tăng mạnh tại các cơ quan, tổ chức khi khối lượng hồ sơ số ngày càng lớn và yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng chặt chẽ.

Nhìn rộng hơn, danh sách các sản phẩm được vinh danh tại Sao Khuê 2026 đã phản ánh một giai đoạn mới của ngành công nghệ Việt Nam, đó là doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng công nghệ mới, mà bằng khả năng đưa công nghệ vào đúng những điểm nghẽn vận hành của xã hội.