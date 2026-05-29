Trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026

Giải thưởng Sao Khuê 2026 được bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, là lần thứ 23 tổ chức. Giải thưởng Sao Khuê 2026 tái thiết kế theo mô hình “Sao Khuê thế hệ mới”, đánh dấu bước chuyển quan trọng nhằm đánh giá, xác thực và định vị năng lực công nghệ số của doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua giải thưởng, doanh nghiệp có cơ hội kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam; đồng thời có thể tự định vị giải pháp và được ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam. Qua đó, giúp doanh nghiệp gia tăng uy tín thương hiệu, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng kết nối đầu tư và thúc đẩy cơ hội hợp tác trong nước cũng như quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA Trương Gia Bình phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đấy, tạo công cụ tham chiếu cho cơ quan quản lý trong hoạch định chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, nguồn dữ liệu minh bạch giúp người sử dụng lựa chọn các giải pháp công nghệ uy tín, phù hợp với nhu cầu thực tiễn; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực công nghệ số Việt Nam theo từng ngành, từng lĩnh vực, phản ánh xu hướng phát triển của thị trường công nghệ trong giai đoạn mới.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 đã lựa chọn 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc để trao giải. Trong đó, nổi bật nhất là 42 giải pháp Kinh tế số và Giao dịch số; 25 giải pháp Quản trị số; 18 giải pháp Công nghệ đột phá.

Đặc biệt, Top 10 Sao Khuê ghi nhận sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn, làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế.

VietinBank) được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Đây cũng là lần đầu tiên nhiều sản phẩm công nghệ Việt đạt đồng thời ba yếu tố: quy mô lớn, dữ liệu lớn và vận hành thời gian thực; nhiều nền tảng đạt quy mô phục vụ hàng chục triệu người dùng và xử lý hàng tỷ giao dịch mỗi năm.

Tại giải thưởng lần này, Ban tổ chức cũng đã công bố “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026” đồng thời xác thực và đưa lên 28 bản đồ trong chiến dịch lần đầu tiên này.

Cũng tại sự kiện, VINASA đã kêu gọi cộng đồng công nghệ trích lập lợi nhuận từ phần ngọn thương mại để đổ bộ nguồn lực vào R&D, mở lối vào 4 không gian phát triển mới mang tính sinh tử: Trí tuệ nhân tạo chuyên ngành (Industrial / Vertical AI) phục vụ công nghiệp sản xuất và logistics; Kinh tế tầm thấp (Low-altitude Economy), làm chủ hệ điều hành không lưu, tự chủ và tự thiết kế các hệ sinh thái UAV công nghiệp make in Vietnam; Robotics và Tự động hóa công nghiệp, định hình lại cấu trúc nhà máy thông minh, can thiệp vào tầng lõi cơ điện tử và phần mềm điều khiển robot hạng nặng để tự chủ chuỗi sản xuất quốc gia; Công nghệ Lượng tử (Quantum Technology), nghiên cứu và ứng dụng Mật mã học hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC), xây dựng tấm khiên bảo mật thế hệ mới để bảo vệ chủ quyền số quốc gia trước làn sóng điện toán lượng tử.

Ra mắt Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026 .

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA Trương Gia Bình nhấn mạnh: “Đừng bằng lòng với những báo cáo doanh thu từ ứng dụng bề nổi. Hãy dũng cảm đổ nguồn vốn khổng lồ vào R&D, mở lối vào các công nghệ lõi thượng nguồn như Kinh tế tầm thấp, Robotics, và AI Công nghiệp. Đó không chỉ là bài toán kinh doanh, đó là mệnh lệnh tự cường để bảo vệ chủ quyền số quốc gia”.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Khắc Lịch khẳng định, những sản phẩm được tôn vinh Giải thưởng Sao Khuê 2026 không chỉ là thành quả của đổi mới sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Qua đó, thể hiện rõ doanh nghiệp Việt đang từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, làm chủ nền tảng và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.