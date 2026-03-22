Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm 'Du xuân hữu nghị 2026' tại Chùa Hương

Sáng ngày 21/3, tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương (xã Hương Sơn, TP.Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Du lịch, chính quyền xã Hương Sơn phối hợp tổ chức Chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” trong không khí trang trọng, ấm áp và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu và bạn bè quốc tế.

Tham dự chương trình có gần 400 đại biểu là đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hữu nghị, Đại sứ các nước, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam, cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham gia chương trình “Du xuân hữu nghị 2026.

Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Chương trình Du xuân hữu nghị đã trở thành một hoạt động tiêu biểu mỗi dịp đầu xuân, không chỉ góp phần quảng bá những giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc của Thủ đô mà còn tạo dựng không gian giao lưu thân thiện, cởi mở giữa các quốc gia, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan, du xuân trong không gian Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026, một trong những lễ hội truyền thống lớn và kéo dài nhất cả nước. Hành trình trải nghiệm bắt đầu từ việc ngồi thuyền trên suối Yến, len lỏi giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, thơ mộng, mang đến cảm giác thư thái, bình yên. Không gian thiên nhiên trong lành kết hợp với nét đẹp văn hóa tâm linh cùng dòng người tham gia lễ hội đã tạo nên những trải nghiệm đặc biệt đối với các đại biểu quốc tế.

Đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương tại chùa Thiên Trù, một trong những điểm di tích quan trọng của Quần thể Hương Sơn, thể hiện sự tôn kính đối với các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu còn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc, thưởng thức những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, qua đó hiểu thêm về đời sống văn hóa phong phú của người Việt.

Ngài Saadi Salama – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đã bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi cùng các thành viên trong Đoàn Ngoại giao tham dự chương trình trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới. Ngài gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo thành phố Hà Nội và toàn thể đại biểu, đồng thời khẳng định: Chương trình “Du xuân hữu nghị” là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các Đại sứ và đại biểu quốc tế đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khu vực chùa Thiên Trù.

Ngài nhấn mạnh, đây cũng là cầu nối quan trọng giúp tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, chuyến tham quan Quần thể di tích Hương Sơn – danh thắng nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình, thơ mộng và giàu giá trị tâm linh – đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu.

Theo Ngài Saadi Salama, hình ảnh núi non hùng vĩ hòa quyện cùng dòng suối Yến hiền hòa đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Những trải nghiệm như hành trình ngồi thuyền trên suối Yến, hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành, yên bình và thi vị là những kỷ niệm đáng nhớ đối với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Ngài Đại sứ đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, chính quyền xã Hương Sơn cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức một chương trình chu đáo, ý nghĩa. Đồng thời, Ngài tin tưởng rằng các hoạt động giao lưu như “Du xuân hữu nghị” sẽ tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hiến tới bạn bè quốc tế, giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về con người, văn hóa và lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” chụp ảnh lưu niệm tại chùa Thiên Trù.

Trong khuôn khổ chương trình, các Đại sứ và đại biểu quốc tế đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khu vực chùa Thiên Trù. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và gắn kết lâu dài giữa các quốc gia, tổ chức với địa phương.

Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm du lịch tâm linh lớn của Việt Nam, với hệ thống chùa, động phong phú, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và lễ hội truyền thống đặc sắc kéo dài từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch hằng năm. Việc tổ chức Chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” tại đây không chỉ góp phần tôn vinh giá trị di sản mà còn thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa.

Chương trình khép lại trong không khí thân tình, cởi mở, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu và bạn bè quốc tế. Thành công của sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói chung và Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn nói riêng tới bạn bè quốc tế.