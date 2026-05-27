JVevermind: Từ Vlogger nổi tiếng đến tân CEO hãng phim của Vingroup

JVevermind trở thành Tổng Giám đốc V-Film

Thông tin JVevermind trở thành Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film được Vingroup công bố ngày 27/5, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng lẫn giới làm phim. Theo chiến lược vừa công bố, V-Film định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim lịch sử - văn hóa Việt Nam với quy mô lớn, hướng tới thị trường quốc tế. Đây được xem là bước đi đáng chú ý của Vingroup trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đặc biệt ở mảng điện ảnh và nội dung số.

Ông Trần Đức Việt (JVevermind) trở thành Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film được Vingroup

Phát biểu về định hướng phát triển của hãng phim, ông Trần Đức Việt cho biết V-Film muốn xây dựng hệ sinh thái điện ảnh hiện đại, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh mang tính toàn cầu nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa dân tộc. Theo ông, điện ảnh không chỉ là ngành giải trí mà còn có thể trở thành công cụ lan tỏa bản sắc và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Dự án mở màn của V-Film là series phim lịch sử lấy cảm hứng từ triều đại nhà Trần và thời kỳ Đông A. Nội dung xoay quanh ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, đồng thời khai thác các cuộc chuyển giao quyền lực và những quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film thuộc Vingroup

Đại diện V-Film cho biết mùa đầu tiên của series đã hoàn tất kịch bản với 10 tập. Đoàn phim hiện bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị sản xuất. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi quay từ tháng 7/2026 và phát hành mùa đầu tiên vào cuối năm nay.

Không chỉ dừng ở một tác phẩm đơn lẻ, V-Film đặt mục tiêu phát triển các dự án theo mô hình nhiều mùa phim và mở rộng sang hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Các bộ phim sẽ kết hợp yếu tố lịch sử, tâm lý nhân vật và chính kịch cùng các kỹ thuật kể chuyện hiện đại nhằm tăng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Từ vlogger đình đám đến nhà điều hành hãng phim

Sự xuất hiện của JVevermind ở vị trí điều hành hãng phim gây bất ngờ bởi anh gần như vắng bóng khỏi mạng xã hội nhiều năm qua. Sinh năm 1992 tại Hà Nội, Trần Đức Việt từng là một trong những biểu tượng đầu tiên của cộng đồng YouTube Việt Nam. Anh theo học ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Cameron University trước khi trở về Việt Nam phát triển nội dung số.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, JVevermind nổi lên nhờ loạt vlog mang phong cách hài hước, châm biếm và góc nhìn trực diện về đời sống giới trẻ. Anh cũng trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube sau khi vượt mốc một triệu người đăng ký.

JVevermind là một trong những vlogger nổi bật của Việt Nam đầu thập niên 2010

Sức ảnh hưởng của JVevermind từng được ghi nhận ở nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2015, anh góp mặt trong danh sách “30 Under 30” của Forbes Vietnam. Một năm sau, anh tiếp tục được Forbes vinh danh trong danh sách “30 Under 30 Asia” ở lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và giải trí. Đến năm 2017, JVevermind giành thêm giải “Best Personality” tại Influence Asia Awards.

Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, JVevermind bất ngờ rút khỏi mạng xã hội. Từ cuối năm 2018, hàng chục video từng đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube bị xóa hoặc ẩn khỏi nền tảng. Tài khoản Instagram cá nhân của anh cũng gần như không còn hoạt động, khiến nhiều khán giả tiếc nuối và tò mò về hướng đi tiếp theo.

Sự trở lại của JVevermund trong vai trò CEO V-Film cho thấy có bước chuyển lớn trong sự nghiệp của nam Vlogger

Dù vậy, Trần Đức Việt không hoàn toàn rời xa lĩnh vực sáng tạo. Năm 2019, anh thử sức với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính trong phim ngắn “Không Dấu Chân Người” dài 37 phút.

Việc đảm nhận vai trò CEO V-Film cho thấy JVevermind đang có bước chuyển mạnh từ nhà sáng tạo nội dung số sang lĩnh vực sản xuất điện ảnh chuyên nghiệp. Đồng thời, động thái này cũng phản ánh tham vọng của Vingroup trong việc đầu tư vào các sản phẩm văn hóa mang dấu ấn Việt Nam nhưng hướng tới thị trường toàn cầu.