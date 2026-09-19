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Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series

Hải Thủy

Hải Thủy

09:20 | 19/09/2026
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Tối 18/9/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series”. Sự kiện đánh dấu một bước phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam trước thời điểm việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
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Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series
Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia chỉ số thị trường mới nổi thuộc FTSE Global Equity Index Series.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; cùng đại diện các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Về phía khách mời quốc tế, có ngài Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam; bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam; bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào; bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

Sự kiện thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự Hội nghị, trong đó có đại diện các quỹ đầu tư quốc tế như Vanguard, BlackRock, các ngân hàng lưu ký và tổ chức môi giới chứng khoán toàn cầu cùng các thành viên thị trường. Sự hiện diện đông đảo của cộng đồng đầu tư thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường tài chính Việt Nam.

Dấu mốc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ, quản trị hiện đại và phát triển bền vững.

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Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với nhiều cải cách về thể chế, cơ chế vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Cơ quan quản lý duy trì đối thoại cởi mở với cộng đồng đầu tư quốc tế, góp phần củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính và nâng cao vai trò của thị trường vốn đối với tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng cho biết khuôn khổ pháp lý và chính sách phát triển thị trường vốn đã có nhiều bước tiến, tập trung vào ba hướng lớn: nâng cao chất lượng quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới.

Nhờ những cải cách kịp thời với quyết tâm cao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ, ngành, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục xác nhận lộ trình tại kỳ đánh giá năm 2026.

Bộ trưởng khẳng định việc nâng hạng mở ra cơ hội tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thị trường và năng lực quản lý, giám sát. Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các định hướng phát triển thị trường vốn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nâng cao thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút dòng vốn theo hướng bền vững.

“Việt Nam sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các tổ chức quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series
Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao tiến trình cải cách của Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, ngài Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đánh giá việc nâng hạng phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về quyết tâm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng, dễ tiếp cận và kết nối quốc tế hơn.

Theo ngài Đại sứ, nguồn vốn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực then chốt của Việt Nam như sản xuất tiên tiến, công nghệ, hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính. Đại sứ cũng cho biết Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, tài chính xanh, công nghệ tài chính và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Thay mặt Ngân hàng Thế giới, bà Mariam J. Sherman chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt và khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những cải cách đáng kể được thực hiện trong nhiều năm. Từ năm 2019, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Việt Nam cải cách và củng cố thị trường vốn thông qua tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và Chương trình Thị trường Vốn Chung.

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Ngân hàng Thế giới ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong cải cách hạ tầng thị trường, cơ chế thanh toán, thủ tục mở tài khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Những cải cách này có ý nghĩa cốt yếu trong việc giải quyết các rào cản tồn tại từ lâu đối với việc tham gia vào thị trường Việt Nam.

Bà Mariam J. Sherman cho rằng nâng hạng là cột mốc chứ không phải điểm đến cuối cùng. Đây chính là lúc các thị trường vốn sâu rộng phát huy vai trò chuyển đổi, thu hút vốn tư nhân và tổ chức, đa dạng hóa các kênh tài chính ngoài hệ thống ngân hàng và phân bổ nguồn tiết kiệm dài hạn vào các khoản đầu tư hiệu quả.

Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series
Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series.

FTSE Russell cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam

Theo Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường.

Hiện có hơn 22 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm chuẩn tham chiếu. Bà Fiona Bassett cho biết đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn thành và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, thành viên thị trường. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, sở giao dịch, đơn vị cung cấp hạ tầng và cộng đồng đầu tư.

FTSE Russell và Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cam kết tiếp tục là đối tác dài hạn của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn. Với năng lực trên các thị trường cổ phiếu, thu nhập cố định, ngoại hối, đầu tư bền vững và tài sản số, FTSE Russell sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao sự hiện diện quốc tế, tạo điều kiện cho các dòng vốn dài hạn và phát triển thị trường theo hướng sâu rộng, vững mạnh, có khả năng chống chịu cao.

Sự kiện khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập sâu rộng; phát huy hiệu quả vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trên nền tảng kết quả đã đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng tới những mục tiêu nâng hạng cao hơn.

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Thứ năm, 24/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 147,600
Hà Nội - PNJ 144,600 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,600 147,600
Miền Tây - PNJ 144,600 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,600 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 147,600
Cập nhật: 19/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 14,760
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,070 14,670
Trang sức 99.99 14,080 14,680
Cập nhật: 19/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 19/09/2026 10:00
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AUD 17982 18257 18841
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CHF 30990 31368 32030
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KRW 0 18 20
NZD 0 14575 15165
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Cập nhật: 19/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,778 - -
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Cập nhật: 19/09/2026 10:00

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