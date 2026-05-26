ASUS khẳng định, với Zenbook DUO mới, người dùng không chỉ mang theo một chiếc laptop, mà là cả một trạm làm việc di động chuẩn studio với sức mạnh xử lý AI vượt trội.

Các điểm nổi bật của ASUS Zenbook DUO (UX8407) Hai màn hình cảm ứng tuyệt đỉnh: Với hai màn hình 14-inch 3K 144Hz ASUS Lumina Pro OLED đầu tiên, độ sáng tối đa lên tới 1000 nits và có lớp phủ chống lóa, cho phép bạn sử dụng thoải mái ngay cả ở ngoài trời. Hiệu năng thuộc hàng Top: Trang bị vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 đầu tiên tại Việt Nam với NPU đạt 180 TOPS, tăng cường khả năng xử lý AI và sức mạnh đồ họa tương đương GPU rời. Vật liệu Ceraluminum™ độc đáo: Lớp vỏ sử dụng chất liệu Ceraluminum™ màu xám Moher độc đáo, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, giúp máy nhẹ hơn 30% nhưng cứng cáp hơn gấp 3 lần. Pin kép cả ngày dài 99 Wh: Hệ thống pin kép được nâng cấp tối đa lên 99 Wh, mang lại thời lượng sử dụng vượt mốc 18 giờ, biến đây thành chiếc laptop hai màn hình có pin "trâu" nhất hiện nay. ASUS Zenbook DUO (UX8407) sẽ mang đến 2 tùy chọn, với mức giá lần lượt là 82,990,000 đồng và 89,990,000 đồng. Sản phẩm trong bài viết này là phiên bản được trang bị Intel Core Ultra X9 series 3, có giá bán 89,990,000 đồng.

Trên tay nhanh mẫu laptop Zenbook 2 màn hình trị giá gần 90 triệu đồng của ASUS

Cảm nhận nhanh về thiết kế

ASUS chính thức ra mắt mẫu laptop 2 màn hình đầu tiên vào năm 2018 với concept Project PRECOG. Sau gần 10 năm, ASUS vẫn luôn kiên định và là thương hiệu tiên phong trong việc ứng dụng cách thiết kế nhiều màn hình trên một laptop để người dùng có thể được không gian làm việc rộng rãi hơn.

Người dùng hoàn toàn có thể tùy biến mẫu laptop này thành nhiều cách sử dụng khác nhau.

Năm 2024 khi ASUS đã trình làng phiên bản tiệm cận sự hoàn hảo thông qua mẫu laptop 2 màn hình mang tên với ASUS Zenbook DUO UX8406CA. Năm nay, tiếp nối sự hoàn thiện đó, cùng với slogan “In Search of Incredible”, ASUS đã nâng cao chuẩn mực mới khi trình làng mẫu laptop với 2 màn hình Lumina OLED Pro đầu tiên mang tên ASUS Zenbook DUO (UX8407).

Cảm nhận ban đầu là ngoại hình của ASUS Zenbook DUO (UX8407) không có khác với các mẫu Zenbook khác, vẫn cao cấp, vẫn thiết kế đơn giản và gọn gàng, nhưng khi mở hộp và cầm nó trên tay, bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó. ASUS Zenbook DUO (UX8407) không có mỏng nhẹ như các mẫu laptop Zenbook thông thường, nó sẽ nặng hơn và dày hơn. Tất nhiên rồi vì ASUS Zenbook DUO (UX8407) có tới 2 màn hình OLED rộng 14inch.

ASUS Zenbook DUO (UX8407) vẫn gói gọn trong một thân máy nhỏ gọn hơn 5% so với thế hệ tiền nhiệm, và trọng lượng cũng chỉ 1.65kg

Bù lại, với hai màn hình nhưng ASUS Zenbook DUO (UX8407) vẫn gói gọn trong một thân máy nhỏ gọn hơn 5% so với thế hệ tiền nhiệm, và trọng lượng cũng chỉ 1.65kg, tương đương với một mẫu laptop thông thường. Đây thật sự là một bước tiến lớn của ASUS khi hãng đã thiết kế ra bản lề ẩn thế hệ mới, thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình (khi mở phẳng) đến 70%, khiến cho tổng thể chiếc laptop được liền mạch và hài hoà với với thiết kế hơn bao giờ hết.

Và khi mở máy lên bạn sẽ tiếp tục nhận ra sự khác biệt tiếp theo. Bàn phím tích hợp touchpad tháo rời, một màn hình thứ 2 với kích thước tương đương và chân đế kickstand sẵn ngay trong máy. Với thiết kế đặc biệt này, người dùng hoàn toàn có thể tùy biến mẫu laptop này thành nhiều cách sử dụng khác nhau.

Với kiểu laptop thông thường: chỉ cần đặt bàn phím lên màn hình thứ 2 của máy, mọi thứ sẽ tự ghép nối vào với nhau dễ dàng nhờ nam châm định hướng và kết nối POGO pins giúp sạc đầy pin bàn phím.

Với kiểu laptop 2 màn hình: nhấc rời bàn phím và bung chân đế kickstand.

Với chế độ chia sẻ: máy sẽ hiển thị cùng một nội dung trên 2 màn hình ở 2 hướng đối diện nhau để người dùng dễ dàng chia sẻ với người khác.

Zenbook DUO (UX8407) được hoàn thiện vô cùng tốt, nhờ vật liệu kim loại nên máy đã vượt qua tiêu chuẩn bài test độ bền chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD.

Đặc biệt, Zenbook DUO (UX8407) được hoàn thiện vô cùng tốt, nhờ vật liệu kim loại nên máy đã vượt qua tiêu chuẩn bài test độ bền chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD. Cả 2 màn hình đều được phủ kính cường lực chắc chắn mang đến cảm giác an tâm khi sử dụng. Điều tuyệt vời nhất là lớp hoàn thiện Ceraluminum™ cao cấp của máy cực kỳ ít bám vân tay cũng như rất dễ dàng vệ sinh.

Các cổng kết nối vẫn là điểm cộng của những mẫu laptop ASUS trong những năm trở lại đây, luôn đầy đủ với 1 USB Type-A, 2 USB Type-C Thunderbolt 4, 1 HDMI và 1 Audio jack.

ASUS sử dụng bàn phím MagLatch có thể tháo rời với bố cục tiêu chuẩn, các phím có khoảng cách phù hợp và phím mũi tên có kích thước nhỏ

Bàn phím và touchpad

ASUS sử dụng bàn phím MagLatch có thể tháo rời với bố cục tiêu chuẩn, các phím có khoảng cách phù hợp và phím mũi tên có kích thước nhỏ. Phần keycaps được hoàn thiện với lớp phủ Smudge-Free, tạo cảm giác mịn màng khi chạm vào và trải nghiệm gõ chất lượng tốt nhất với độ phản hồi chắc chắn, hành trình phím khá sâu 1.7mm và ASUS cũng đã cải thiện rất nhiều để giảm độ ồn

Hệ thống chiếu sáng là loại đèn LED trắng, có 3 mức độ sáng để lựa chọn, tuy nhiên nó vẫn như cũ, không hoàn hảo khi vẫn xảy ra hiện tượng lọt sáng phía bên dưới keycap.

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Touchpad được phủ kính, kích thước vừa đủ để mang đến trải nghiệm mượt mà cho các thao tác vuốt và cử chỉ chạm. Chất lượng của touchpad cũng rất ấn tượng khi nó không kêu lạch cạch ngay cả ở những vị trí góc.

Bàn phím được kết nối trực tiếp với thân máy bằng cổng kết nối POGO pins giúp giảm hoàn toàn độ trễ và luôn trong tình trạng sạc đầy pin hoặc bạn cũng có thể sử dụng cổng USB Type-C để sạc pin cho bàn phím này.

Thời lượng pin của bàn phím khi sử dụng độc lập cũng vô cùng ấn tượng, gần như người viết không phải quan tâm về pin trong quá trình sử dụng.

Zenbook DUO (UX8407), sở hữu tấm nền Lumina OLED Pro mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản tuyệt vời

Về màn hình

ASUS đã rất tự hào về bộ đôi màn hình trên Zenbook DUO (UX8407), bởi theo ASUS thì "chất lượng build" là thứ mà rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn mẫu laptop 2 màn hình này.

Bởi không chỉ là màn hình Lumina OLED, Zenbook DUO (UX8407), sở hữu tấm nền Lumina OLED Pro, đây là mẫu laptop đầu tiên được ASUS trang bị tấm nền chất lượng cao do hãng phát triển riêng nhằm mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản tuyệt vời.

Tấm nền này vẫn giữ nguyên kích thước 14 inches, độ phân giải mà ASUS gọi là 3K, thực chất là 2880 x 1800 cũng như giữ nguyên chất lượng hiển thị rất tốt với màu đen và độ tương phản đẹp mắt. Điểm nâng cấp đáng kể chuẩn “Pro” trên UX8407 chính là độ sáng duy trì cải thiện lên 500 nits và độ sáng HDR tối đa lên 1100 nits, cùng với lớp phủ chống chói, cho khả năng hiển thị rõ nét ở môi trường ngoài trời.

Ngoài ra, ASUS cũng có sự nâng cấp về tần số quét khi tần số quét đã được nâng lên mức 144Hz, đây là một sự cải tiến rất lớn trong khoảng thời gian rất ngắn khi ở lần đầu tiên giới thiệu màn hình OLED vào năm 2021, ASUS chỉ có thể cung cấp cho người dùng màn hình OLED độ phân giải Full HD với tần số quét 60Hz.

Zenbook DUO (UX8407) sở hữu con chip Core Ultra 9 388H, thừa sức đáp ứng mọi tác vụ người viết có thể nghĩ ra

Về hiệu năng

ASUS tự hào khi có thể mang đến một siêu phẩm mang tên Zenbook DUO (UX8407), bởi ngoài thiết kế 2 màn hình độc đáo và tấm nền chất lượng cao, thiết kế siêu bền bỉ thì ASUS còn mang đến cho mẫu laptop này một cấu hình thuộc hàng “Top” với con chip Core Ultra 9 388H thừa sức đáp ứng mọi tác vụ người viết có thể nghĩ ra cho một chiếc laptop văn phòng. Với 3 tùy chọn hiệu năng và được điều chỉnh thông qua phần mềm MyASUS tích hợp sẵn trong máy.

Zenbook DUO (UX8407) còn sở hữu viên pin kép 99Whrs, khá lớn so với kích thước tổng thể của máy

Bỏ qua những thông số kỹ thuật dành cho những bài review sâu, ở đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhanh các tính năng ưu việt của siêu phẩm mới này.

Một trong những ưu việt tiếp theo của ASUS Zenbook DUO (UX8407) đó chính là thời lượng pin. Với viên pin kép 99Whrs, khá lớn so với kích thước tổng thể của máy, Zenbook DUO (UX8407) được trang bị tiêu chuẩn là loại USB Type-C công suất 100W và để sạc đầy pin sẽ mất khoảng x giờ.

Ở độ sáng màn hình 75%, tần số quét màn hình 144Hz và chế độ 1 màn hình, máy cho thời gian sử dụng khoảng 10h30 giờ sử dụng với tác vụ văn phòng cơ bản khi thiết lập ở chế độ Standard Mode và 11h30 giờ sử dụng với tác vụ văn phòng cơ bản khi được thiết lập ở chế độ Whisper Mode.

Ở chế độ 2 màn hình, máy có thời gian sử dụng khoảng 6 giờ 30 sử dụng với tác vụ văn phòng cơ bản cùng chế độ Standard Mode và 7 giờ 15 sử dụng với tác vụ văn phòng cơ bản và chế độ Whisper Mode.