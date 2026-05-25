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Siết chặt quản lý game online: Nhiều quy định mới từ tháng 7/2026

Tạ Thành

Tạ Thành

23:22 | 25/05/2026
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Từ ngày 1/7/2026, theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều hành vi vi phạm trong quá trình tham gia trò chơi điện tử trực tuyến sẽ chính thức bị xử phạt hành chính.
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Nghị định số 174/2026/NĐ-CP được đánh giá là bước đi mới nhằm tăng cường quản lý môi trường trò chơi điện tử trên mạng, đồng thời tác động trực tiếp đến cộng đồng game thủ, đặc biệt là người chơi các trò chơi điện tử G1.

Siết chặt quản lý tài khoản game

Theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026, các quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đã được bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động chơi game online. Trong đó, Điều 101 quy định cụ thể các hành vi vi phạm của người chơi trò chơi điện tử và mức xử phạt tương ứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là người chơi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi tham gia các trò chơi điện tử G1 sẽ bị phạt cảnh cáo. Đây là nhóm trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động chơi game online
Nghị định số 174/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động chơi game online

Quy định này được cho là sẽ tác động mạnh đến tình trạng sử dụng thông tin ảo, tài khoản “clone” hoặc mượn danh tính người khác để đăng ký game. Trong nhiều năm qua, không ít người chơi sử dụng tài khoản không chính chủ nhằm tránh xác minh độ tuổi, né quy định quản lý thời gian chơi hoặc phục vụ hoạt động mua bán tài khoản trái phép.

Việc siết quản lý thông tin cá nhân được xem là động thái nhằm tăng tính minh bạch trong môi trường game online. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có thêm cơ sở để kiểm soát các hành vi vi phạm phát sinh trên không gian mạng.

Nhiều hành vi có thể bị phạt tiền

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Quy định này chủ yếu hướng đến các quán internet, điểm cung cấp dịch vụ game công cộng và người chơi không tuân thủ khung giờ hoạt động theo quy định. Trong bối cảnh nhiều địa phương tăng cường quản lý hoạt động của các quán game gần trường học, mức xử phạt mới được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng học sinh, thanh thiếu niên chơi game quá giờ hoặc thức khuya tại các điểm internet công cộng.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định phạt đối với việc quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định phạt đối với việc quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Không chỉ dừng ở vấn đề thời gian chơi, Nghị định 174/2026/NĐ-CP còn đưa ra mức phạt nặng hơn đối với các hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để vi phạm pháp luật. Theo đó, người chơi có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng nếu lợi dụng game online để gây mất trật tự, an toàn xã hội hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trong thực tế, môi trường game online từng xuất hiện nhiều hành vi tiêu cực như lừa đảo tài khoản, tổ chức đánh bạc trá hình, kích động mâu thuẫn, xúc phạm người khác hoặc phát tán nội dung vi phạm pháp luật thông qua hệ thống trò chuyện trong game. Việc bổ sung chế tài xử phạt được xem là giải pháp nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi lợi dụng không gian trò chơi điện tử cho mục đích xấu.

Giao dịch vật phẩm ảo tiếp tục gây tranh luận

Đáng chú ý, hành vi mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng cũng bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Đây là nội dung thu hút nhiều sự quan tâm trong cộng đồng game thủ bởi hoạt động giao dịch vật phẩm ảo hiện diễn ra phổ biến ở nhiều trò chơi trực tuyến.

Trong nhiều tựa game, vật phẩm hiếm, tiền tệ trong game hoặc tài khoản có giá trị cao thường được trao đổi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc nền tảng trung gian. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch này không được pháp luật công nhận và tiềm ẩn nhiều rủi ro như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tranh chấp không có cơ sở giải quyết.

Việc đưa hành vi mua bán vật phẩm ảo vào diện xử phạt cho thấy cơ quan quản lý đang có xu hướng kiểm soát chặt hơn các hoạt động kinh doanh phát sinh trong môi trường game online. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người chơi kiếm thêm thu nhập thông qua việc “cày thuê”, mua bán vật phẩm hoặc giao dịch tài khoản game.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP cho thấy xu hướng tăng cường quản lý hoạt động game online tại Việt Nam
Nghị định 174/2026/NĐ-CP cho thấy xu hướng tăng cường quản lý hoạt động game online tại Việt Nam

Ở góc độ quản lý, nhiều ý kiến cho rằng Nghị định mới sẽ góp phần xây dựng môi trường trò chơi điện tử lành mạnh, giảm các hành vi tiêu cực và tăng trách nhiệm của người chơi khi tham gia không gian mạng. Tuy nhiên, không ít game thủ bày tỏ lo ngại về khả năng áp dụng trên thực tế, đặc biệt với hoạt động giao dịch vật phẩm ảo vốn đã tồn tại trong thời gian dài và diễn ra phổ biến ở nhiều nền tảng game.

Một số chuyên gia công nghệ nhận định, việc triển khai hiệu quả các quy định mới sẽ phụ thuộc lớn vào cơ chế giám sát, phối hợp giữa doanh nghiệp phát hành game, cơ quan quản lý và đơn vị cung cấp dịch vụ internet. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, việc xác định hành vi vi phạm hoặc phân biệt giao dịch hợp pháp với giao dịch trái phép có thể gặp nhiều khó khăn.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, Nghị định 174/2026/NĐ-CP cho thấy xu hướng tăng cường quản lý hoạt động game online tại Việt Nam. Với cộng đồng người chơi, đây được xem là giai đoạn cần thay đổi thói quen sử dụng tài khoản, cách thức giao dịch và ý thức tham gia môi trường game trực tuyến để tránh các vi phạm có thể bị xử phạt từ tháng 7/2026.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quản lý game online game Trò chơi điện tử Mua bán vật phẩm ảo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026