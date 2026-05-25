Siết chặt quản lý game online: Nhiều quy định mới từ tháng 7/2026

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP được đánh giá là bước đi mới nhằm tăng cường quản lý môi trường trò chơi điện tử trên mạng, đồng thời tác động trực tiếp đến cộng đồng game thủ, đặc biệt là người chơi các trò chơi điện tử G1.

Siết chặt quản lý tài khoản game

Theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026, các quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đã được bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động chơi game online. Trong đó, Điều 101 quy định cụ thể các hành vi vi phạm của người chơi trò chơi điện tử và mức xử phạt tương ứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là người chơi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi tham gia các trò chơi điện tử G1 sẽ bị phạt cảnh cáo. Đây là nhóm trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động chơi game online

Quy định này được cho là sẽ tác động mạnh đến tình trạng sử dụng thông tin ảo, tài khoản “clone” hoặc mượn danh tính người khác để đăng ký game. Trong nhiều năm qua, không ít người chơi sử dụng tài khoản không chính chủ nhằm tránh xác minh độ tuổi, né quy định quản lý thời gian chơi hoặc phục vụ hoạt động mua bán tài khoản trái phép.

Việc siết quản lý thông tin cá nhân được xem là động thái nhằm tăng tính minh bạch trong môi trường game online. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có thêm cơ sở để kiểm soát các hành vi vi phạm phát sinh trên không gian mạng.

Nhiều hành vi có thể bị phạt tiền

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Quy định này chủ yếu hướng đến các quán internet, điểm cung cấp dịch vụ game công cộng và người chơi không tuân thủ khung giờ hoạt động theo quy định. Trong bối cảnh nhiều địa phương tăng cường quản lý hoạt động của các quán game gần trường học, mức xử phạt mới được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng học sinh, thanh thiếu niên chơi game quá giờ hoặc thức khuya tại các điểm internet công cộng.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định phạt đối với việc quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Không chỉ dừng ở vấn đề thời gian chơi, Nghị định 174/2026/NĐ-CP còn đưa ra mức phạt nặng hơn đối với các hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để vi phạm pháp luật. Theo đó, người chơi có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng nếu lợi dụng game online để gây mất trật tự, an toàn xã hội hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trong thực tế, môi trường game online từng xuất hiện nhiều hành vi tiêu cực như lừa đảo tài khoản, tổ chức đánh bạc trá hình, kích động mâu thuẫn, xúc phạm người khác hoặc phát tán nội dung vi phạm pháp luật thông qua hệ thống trò chuyện trong game. Việc bổ sung chế tài xử phạt được xem là giải pháp nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi lợi dụng không gian trò chơi điện tử cho mục đích xấu.

Giao dịch vật phẩm ảo tiếp tục gây tranh luận

Đáng chú ý, hành vi mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng cũng bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Đây là nội dung thu hút nhiều sự quan tâm trong cộng đồng game thủ bởi hoạt động giao dịch vật phẩm ảo hiện diễn ra phổ biến ở nhiều trò chơi trực tuyến.

Trong nhiều tựa game, vật phẩm hiếm, tiền tệ trong game hoặc tài khoản có giá trị cao thường được trao đổi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc nền tảng trung gian. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch này không được pháp luật công nhận và tiềm ẩn nhiều rủi ro như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tranh chấp không có cơ sở giải quyết.

Việc đưa hành vi mua bán vật phẩm ảo vào diện xử phạt cho thấy cơ quan quản lý đang có xu hướng kiểm soát chặt hơn các hoạt động kinh doanh phát sinh trong môi trường game online. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người chơi kiếm thêm thu nhập thông qua việc “cày thuê”, mua bán vật phẩm hoặc giao dịch tài khoản game.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP cho thấy xu hướng tăng cường quản lý hoạt động game online tại Việt Nam

Ở góc độ quản lý, nhiều ý kiến cho rằng Nghị định mới sẽ góp phần xây dựng môi trường trò chơi điện tử lành mạnh, giảm các hành vi tiêu cực và tăng trách nhiệm của người chơi khi tham gia không gian mạng. Tuy nhiên, không ít game thủ bày tỏ lo ngại về khả năng áp dụng trên thực tế, đặc biệt với hoạt động giao dịch vật phẩm ảo vốn đã tồn tại trong thời gian dài và diễn ra phổ biến ở nhiều nền tảng game.

Một số chuyên gia công nghệ nhận định, việc triển khai hiệu quả các quy định mới sẽ phụ thuộc lớn vào cơ chế giám sát, phối hợp giữa doanh nghiệp phát hành game, cơ quan quản lý và đơn vị cung cấp dịch vụ internet. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, việc xác định hành vi vi phạm hoặc phân biệt giao dịch hợp pháp với giao dịch trái phép có thể gặp nhiều khó khăn.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, Nghị định 174/2026/NĐ-CP cho thấy xu hướng tăng cường quản lý hoạt động game online tại Việt Nam. Với cộng đồng người chơi, đây được xem là giai đoạn cần thay đổi thói quen sử dụng tài khoản, cách thức giao dịch và ý thức tham gia môi trường game trực tuyến để tránh các vi phạm có thể bị xử phạt từ tháng 7/2026.