Techfest Hải Phòng 2026 nâng tầm vươn mình quốc tế

Nhiều điểm nhấn đột phá, đổi mới

Trong khuôn khổ hoạt động, tại hội nghị chiều 26/5, Techfest HaiPhong 2026 được giới thiệu với chủ đề “Hội tụ trí tuệ - vươn khởi đổi mới” diễn ra từ 4 – 5/8 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chính là tuyên ngôn hành động của một hệ sinh thái sẵn sàng hội nhập sâu rộng. "Năm 2026 là năm đánh dấu hành trình 9 năm bền bỉ của Techfest Hải Phòng. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất của Hải Phòng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế và tiềm lực hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố". Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng nhấn mạnh.

Techfest năm nay sẽ có sụ tham dự của 120 - 150 gian hàng công nghệ trực tiếp và trực tuyến; hơn 1.000 đại biểu và 6 quốc gia tham dự trực tiếp; hơn 5.000 đại biểu tham dự trực tuyến; 5 cảng công nghệ trong 2 ngày. Các điểm nhấn đột phá, đổi mới tại 5 cảng công nghệ là Cảng 1 - Cảng toàn cầu, quy tụ các tập đoàn đa quốc gia (FDI) và đối tác quốc tế (KIST - Hàn Quốc, Block 71, Israel...), Công nghệ chiến lược mũi nhọn (Bán dẫn, lượng tử, AI, IoT, robot); Cảng 2 - Cảng quốc gia, quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam (VinFast, VNPT, Viettel, FPT, CT Group...), hệ sinh thái xe điện, pin thế hệ mới và các nền tảng chuyển đổi số quốc gia; Cảng 3,4 - Cảng đổi mới sáng tạo và di sản khẳng định năng lực nội tại với các giải pháp “Made in Hai Phong” và đặc sản OCOP được nâng tầm bằng công nghệ 4.0; Cảng 5 - Cảng kết nối là không gian kết nối trực tiếp của các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng số và các khu công nghiệp sinh thái.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ giới thiệu về sự kiệnTechfest HaiPhong 2026.

Phát động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng 2026

Bên cạnh đó, để hiện thực hóa không gian đổi mới sáng tạo mở đó, Sở Khoa học và Công nghệ chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2026 với chủ đề “Smart City Operations” - Vận hành thành phố thông minh.

Đây chính là hành động chủ động của thành phố nhằm tìm kiếm và chuẩn bị những giải pháp công nghệ tiên phong, sẵn sàng đón đầu và cụ thể hóa các hành lang pháp lý vượt trội từ Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội. Hải Phòng không tìm kiếm những ý tưởng nằm trên trang giấy hay những đề tài cất trong ngăn kéo; Hải Phòng tìm kiếm các giải pháp thực chiến về quản trị đô thị thông minh, vận hành cảng biển và logistics.

Tại lễ phát động đã diễn ra lễ ký kết tài trợ giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng về việc tài trợ, trao giải thưởng cho các đội thi đạt giải tại Cuộc thi nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích, tôn vinh và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực vận hành đô thị thông minh, logistics thông minh, công nghiệp thông minh và các lĩnh vực liên quan theo định hướng của Cuộc thi.

Nghi thức nhấn nút phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2026”.

TP. Hải Phòng cam kết mở ra một không gian thử nghiệm thực tế (Living Lab) lớn nhất - nơi có dữ liệu thật, thị trường thật và một chính quyền cam kết hành động, sẵn sàng tạo mọi điều kiện tối đa về chính sách ưu đãi thuế vượt trội cùng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) cho các công nghệ chiến lược như Chip bán dẫn và AI để bảo trợ cho các giải pháp của các đội thi.

Ký kết đồng hành giữa các doanh nghiệp đồng hành cùng Cuộc thi.

“Sở Khoa học và Công nghệ xác định, vai trò của mình trong kỷ nguyên mới không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, mà phải là Kiến trúc sư trưởng kết nối và thúc đẩy hệ sinh thái. Chúng tôi cam kết sẽ là cầu nối vững chắc, đồng hành cùng Viện KIST, các viện trường, doanh nghiệp và các bạn trẻ khởi nghiệp trên hành trình đưa Hải Phòng bứt phá lọt vào Top 200 Thành phố Đổi mới sáng tạo toàn cầu vào năm 2030”, ông Nguyễn Cao Thắng khẳng định.