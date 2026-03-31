Hải Phòng sẵn sàng đón làn sóng FDI công nghệ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, danh mục đầu tư năm 2026 của Hải Phòng gồm 2 dự án khánh thành, 16 dự án khởi công mới và 13 dự án chuyển tiếp từ năm 2025. Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng lớn nhất của thành phố trong nhiều năm trở lại đây, cho thấy quyết tâm mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế trung tâm logistics phía Bắc.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, dự án mang tính chiến lược quốc gia, mở ra hành lang vận tải mới kết nối khu vực Tây Bắc với hệ thống cảng biển quốc tế. Để phục vụ dự án này, Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 14 khu tái định cư, đồng thời tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Một dự án hạ tầng quan trọng khác là trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình. Tuyến đường này được nghiên cứu theo hướng đi song song với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh nhằm bảo đảm tính đồng bộ hạ tầng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến kết nối đa phương thức giữa cảng biển, hàng không và đường sắt tốc độ cao, tạo cú hích lớn cho logistics và liên kết vùng.

Không chỉ tập trung vào giao thông, Hải Phòng còn tăng tốc phát triển công nghiệp với hàng loạt khu công nghiệp lớn dự kiến khởi công trong năm 2026 như Khu công nghiệp Thủy Nguyên, Kim Thành 2, Bình Giang, Nam Tràng Cát, Ngũ Phúc, Hoàng Diệu và Trấn Dương – Hòa Bình. Việc đồng loạt triển khai các khu công nghiệp mới được kỳ vọng giúp Hải Phòng tiếp tục duy trì sức hút với dòng vốn FDI, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Trong lĩnh vực cảng biển, thành phố tiếp tục mở rộng khu bến Lạch Huyện với các bến số 7, 8 và từ số 9 đến 12. Khi hoàn thành, hệ thống cảng sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận tàu tải trọng lớn, tăng công suất thông quan hàng hóa và củng cố vị thế cửa ngõ xuất nhập khẩu lớn nhất miền Bắc.

Song song với các dự án quy mô lớn, nhiều tuyến giao thông đô thị và kết nối khu vực cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như tuyến đường từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển, tuyến ven biển đến sau cảng Nam Đồ Sơn, tuyến nối trục Đông – Tây Kinh Môn. Một số tuyến đường khác như An Đà, Lạch Tray – Hồ Đông và đường tỉnh 351 cũng đang được nghiên cứu mở rộng, nâng cấp.

Theo các chuyên gia, việc đầu tư đồng bộ cả giao thông liên vùng và giao thông đô thị sẽ giúp Hải Phòng không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng trước mắt mà còn mở rộng không gian phát triển trong dài hạn, đặc biệt về phía Thủy Nguyên, Đồ Sơn và khu vực ven biển.

Năm 2026, Hải Phòng xác định chủ đề hành động là “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng cường bứt phá”. Tinh thần này đang thể hiện rõ qua tiến độ triển khai dự án. Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế triển khai gần 50 lượt công trình, dự án, đồng thời nghiệm thu 62 công trình, hạng mục hoàn thành.

Những con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc tạo bước đột phá về hạ tầng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với quy mô 31 dự án trọng điểm, năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành năm bản lề, tạo cú bứt phá mới cho thành phố cảng, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm logistics của khu vực phía Bắc.