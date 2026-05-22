Tương lai số của Việt Nam trở thành tâm điểm tại Hội nghị Công nghệ BKR châu Á - Thái Bình Dương 2026

Hội nghị thượng đỉnh công nghệ BKR châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo tài chính, nhà đổi mới và chuyên gia công nghệ hàng đầu hiện nay.

Hội nghị sẽ diễn ra ngày 1/6/2026 tại Sofitel Saigon Plaza, tập trung vào 5 chủ đề chính đang thúc đẩy thay đổi trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm: Trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro và quy định công nghệ.

Được thiết kế như một sự kiện mang tính thực tiễn và định hướng triển khai, hội nghị hướng tới hỗ trợ các công ty kế toán, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu cách ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực an ninh mạng và cung cấp giải pháp thông minh hơn cho khách hàng.

Sự kiện diễn ra trong thời điểm quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi nhiều đơn vị đang chịu áp lực ngày càng lớn phải thích ứng với thay đổi công nghệ nhanh chóng dù nguồn lực còn hạn chế. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào ứng dụng thực tiễn của AI, chiến lược quản trị và các mô hình chuyển đổi số mà doanh nghiệp có thể triển khai ngay lập tức.

Khác với các hội nghị truyền thống thiên về lý thuyết, Hội nghị Công nghệ BKR châu Á - Thái Bình Dương 2026 được xây dựng xoay quanh thực tiễn kinh doanh. Các diễn giả và khách mời sẽ chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp trong việc triển khai công cụ AI, quản lý rủi ro an ninh mạng và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi vận hành do chuyển đổi số mang lại.

Hội nghị cũng phản ánh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam như một điểm đến đổi mới sáng tạo và hợp tác kinh doanh khu vực. Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút đầu tư và các doanh nghiệp công nghệ, sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các cuộc trao đổi về cách doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh hiệu quả hơn ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Các diễn giả nổi bật gồm chuyên gia AI và xây dựng thương hiệu quốc tế Tiến sĩ Jerome Joseph, chuyên gia an ninh mạng Vivek Gupta cùng các chuyên gia chuyển đổi số đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Người tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu cách doanh nghiệp ứng dụng AI để tự động hóa công việc thường nhật, nâng cao chất lượng ra quyết định và cải thiện dịch vụ khách hàng. Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến tầm quan trọng ngày càng tăng của an ninh mạng và tuân thủ quy định khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động trong nền kinh tế số ngày càng kết nối.

Ngoài các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị còn tạo cơ hội kết nối và hợp tác giữa chủ doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn và lãnh đạo công nghệ. Ban tổ chức cho biết chính những cuộc trao đổi bên lề thường là nơi hình thành các mối quan hệ dài hạn, ý tưởng mới và cơ hội tương lai.

Được tổ chức tại một trong những trung tâm kinh doanh phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, Hội nghị Công nghệ BKR châu Á - Thái Bình Dương 2026 đang đưa Việt Nam trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận về tương lai của dịch vụ chuyên nghiệp và đổi mới sáng tạo trong khu vực